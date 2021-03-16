День святого Патріка-2021: історія і традиції свята

Через коронавірус святкування Дня святого Патріка-2021 в Ірландії пройде у віртуальному режимі

Завтра, 17 березня, вшановується пам'ять ірландського святого Патріка, якого з повним правом вважають покровителем країни. Цей день є державним святом в Ірландії, Північній Ірландії, на острові Монтсеррат та в канадській провінції Ньюфаундленд і Лабрадор. В Україні і в багатьох інших країнах світу його відзначають неофіційно. Ми розповімо про історію, обряди, традиції Дня святого Патріка-2021.

Ви готові зустріти одне з найвеселіших свят весни, День святого Патріка? Цього дня заведено горланити веселих пісень, танцювати ірландські танці та пити пиво. А ще дарувати подарунки, а які – підкажемо тут.

День святого Патріка-2020: що це за дата

Цей день символізує прийняття християнства в Ірландії, проте вже давно є святом культурної спадщини країни в усьому світі. Урочистості в День святого Патріка зазвичай включають паради і фестивалі, виконання танців кейлі та носіння національного зеленого одягу або трилисників, які є символом Ірландії.

Фото: Pixabay

Щорічний парад, присвячений святому Патріку, привертав сотні тисяч людей у Дублін. Однак в 2021 році у зв'язку з подовженим карантином через коронавірус традиційні святкові заходи в Ірландії не проводяться вже другий рік поспіль. Крім того, ірландцям доведеться утриматися від вечірок і масових гулянь. Організатори підтвердили, що флагманський парад в Дубліні цьогоріч також скасовано. Однак деякі із заходів переведені в онлайн режим і проходять віртуально через SPF TV.

День святого Патріка Фото: Pexels

Історія свята День святого Патріка

У кінці IV століття в Британії, яка перебувала тоді під римським пануванням, в родині римських громадян Кальфурніуса і Кончесси народився син, якого назвали Мевін Суккат.

Згодом весь світ дізнався про нього як святого Патріка. Незважаючи на те, що батько хлопчика був дияконом місцевої церкви, Мевін у ранні роки свого життя не був прихильником віри в єдиного бога. Коли йому було 16 років, його захопили в полон пірати. Мевіна продали в рабство в Ірландію, де він шість років пас худобу. Саме там він прийшов до християнської віри.

Згідно з переказами, юнак несамовито молився, і Господь зглянувся над ним. Бог вказав йому, як врятуватися з полону, завдяки чому Мевін повернувся до Британії. Незабаром він покинув рідну домівку і попрямував до Галлії (територія сучасної Франції), щоб стати служителем церкви. Через декілька років служби він був посвячений в єпископський сан і названий Патріціусом (Патріком), що означає "батько своїм людям". У 30-ті роки V століття майбутній святий за дорученням папи Целестина I почав свою місію в Ірландії.

День святого Патріка: значення свята

Вважається, що особливість встановлення християнства в Ірландії полягала в тому, що воно стараннями Патріка було прийняте практично безкровно.

Народ переходив у нову віру масово, а правителі надавали святому Патріку всіляке сприяння. З особистістю святого Патріка і його діяльністю як місіонера пов'язано багато легенд. Вважається, що саме він приніс писемність в Ірландію, а також вигнав з острова всіх змій, хоча насправді в Ірландії їх ніколи й не було. Кажуть, що така легенда розповідає про подвиги святого, а образ змії варто сприймати не буквально, а як язичництво, з яким несамовито боролися в ті часи.

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