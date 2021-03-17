17 березня: яке сьогодні свято, прикмети дня і що не можна робити

Дізнайтеся про найважливіші події 17 березня в історії

Яке сьогодні свято, 17 березня? День Святого Патрика, День мобілізаційного працівника України. День святого Герасима – в православному і народному календарі. Іменини святкують: Олександр, Василь, В'ячеслав, Георгій, Герасим, Григорій, Данило, Павло, Уляна, Яків.

Ви готові зустріти одне з найвеселіших свят весни, День святого Патрика? Цього дня заведено горланити веселих пісень, танцювати ірландські танці і пити пиво. А ще дарувати подарунки, які – підкажемо тут.

Сегодня.Lifestyle пишуть, яке православне свято в українців 17 березня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найцікавіші і найважливіші події, які сталися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 17 березня.

17 березня: яке сьогодні свято Фото: Unsplash

День святого Патріка (St. Patrick's Day) – національне свято Ірландії на честь покровителя країни, який за переказами, приніс християнство на язичницький острів і вигнав усіх змій.

– національне свято Ірландії на честь покровителя країни, який за переказами, приніс християнство на язичницький острів і вигнав усіх змій. День мобілізаційного працівника – професійне свято відзначається в Україні 17 березня з 2017 року.

– професійне свято відзначається в Україні 17 березня з 2017 року. День евакуації відзначається в Америці в пам'ять про евакуацію англійських військ з Бостона в 1776 році.

відзначається в Америці в пам'ять про евакуацію англійських військ з Бостона в 1776 році. Свято лібералів відзначалося в Італії на честь богів землеробства і родючості Лібера, Лібери і Церери.

Яке сьогодні свято

17 березня в православній церкві шанується пам'ять преподобного Герасима, що на Йордані, мучеників Павла і Юліанії, преподобного Якова, посника, перенесення мощей благовірного князя В’ячеслава Чеського, преподобного Герасима Вологодського, святителя Григорія, єпископа Констанції Кіпрської.

У народі 17 березня відзначався день Герасима, якого також називали Грачевником, тому що до цього часу саме прилітали граки. По поведінці птахів люди вирішували, коли можна сіяти зерно. А ще святого просили про вигнання нечистої сили з дому.

Прикмети на 17 березня

якщо граки починають влаштовуватися в гнізда – весна буде швидкою і дружною;

якщо птахи неспокійні і на гніздах не сидять – ще будуть холоди;

Герасим граків призведе – скоро сніг зійде;

граки розкричалися – до дощу;

хто народився в день Герасима – буде працьовитим і господарським;

в цей день не варто робити серйозні покупки – вони будуть невдалими.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 17 березня

1845 – англієць Стівен Перрі запатентував канцелярську резинку.

1861 – проголошено Італійське королівство.

1898 – опублікована неаполітанська пісня "O Sole Mio!"

1917 – в Києві створена Центральна Рада під головуванням М. С. Грушевського.

1960 – в Японії надійшли к продаж різнокольорові фломастери.

1972 – в Києві створили музей книги і друкарства.

1992 – на референдумі біле населення ПАР прийняло нову конституцію, що зрівнює в правах білих і чорних громадян країни.

1992 – Міністерство юстиції України зареєструвало українське козацтво.

Хто народився 17 березня

1856 – Михайло Врубель, український і російський художник.

1903 – Юрій Дольд-Михайлик, український радянський письменник.

1919 – Нет Кінг Коул, американський джазовий музикант і співак.

1945 – Патті Бойд, англійська модель, колишня дружина і муза Джорджа Харрісона та Еріка Клептона.

1948 – Вільям Гібсон, американський письменник-фантаст.

1951 – Курт Рассел, американський актор, продюсер і сценарист.

1967 – Біллі Корган, лідер групи The Smashing Pumpkins.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у березні 2021 року в Україні.

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