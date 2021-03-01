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Дід став ютуб-блогером: "Реагую на все – вакцинацію, пияцтво. пенсії. І раджусь з молоддю"

Сьогодні, 08:05

Український пенсіонер взяв прізвисько Дід Панч і пішов у YouTube, де разом з молоддю обговорює найгарячіші теми

Український журналіст Олександр Панченко, який багато років працював у газеті "Сьогодні" і на сайті segodnya.ua, взяв собі колоритний псевдонім Дід Панч, завів унікальний влог і стрімко завойовує простори YouTube!

Пенсіонер обговорює гарячі теми не сам, а вчиться життю у молоді, радиться з нею. Це відверто, місцями зухвало, але прикольно.

Ми запитали у Діда Панча, як серйозний журналіст став влогером?

Дід Панч
Фото: "Сьогодні"

Чия це ідея – поєднати погляди різних поколінь в одному влозі? Дід Панч (у перекладі "панч" – удар), кого бити збираєтеся?

Це колективна ідея. Вирішили внести щось нове у блогерство, створивши "сплав молодості та досвіду". А ось псевдонім мені підібрали не відразу. Спершу планувалося, що я буду "Дідом Сашком". Потім вирішили обіграти моє прізвище – Панченко. Тим більше, що колеги іноді мене називають Панч. Так, панч у боксі – це нокаутуючий удар, але бити фізично ми нікого не збираємося! У молодіжному сленґу "панч" – вдалий словесний випад. У цьому напрямку й намагаємося працювати. До речі, дід я справжній, маю трьох онуків.

Чому Ви вирішили запустити свій влог?

Відео дає незрівнянно більше можливостей донести свою думку до аудиторії, ніж текст. Звичайно, я один не впорався б, адже зробити цікавий влог з різними ефектами складно технічно й потребує багато часу. Мені допомагає мій молодий колега. Його звуть Леонід – творчий псевдонім "Мюнхгаузен". Але ми, на відміну від відомого персонажа барона Мюнхгаузена, не фантазуємо, а говоримо лише правду!

Чим Вас дивує і шокує нинішня молодь?

Дивує і шокує у хорошому сенсі тим, що прекрасно розбирається у ґаджетах, вміє їх налаштувати та швидко знайти будь-яку інформацію, якщо є інтернет.

А у поганому сенсі шокує невмінням аналізувати ситуацію й небажанням глибоко вникнути у суть питання. Відбери у них інтернет – і мало хто може відповісти, скільки буде, умовно кажучи, "два на два".

Фото: "Сьогодні"

Ви записали вже три влоги (третій опублікований у неділю, 28 лютого), і всі вони різні. На що реагуєте насамперед – як обираєте теми?

Реагую на всі актуальні новини, що стосуються кожного. Це, наприклад, вакцинація від коронавірусу, дозвіл на вільне володіння короткоствольною зброєю, пияцтво за кермом, нинішні та майбутні пенсії. Саме про пенсії останній випуск "Діда Панча".

У першому випуску обговорював три різні теми (три "панчі"). У другому і третьому влозі тема була одна, а всі три "панчі" послідовно били в один й те ж місце. І ще намагаємося радитися з молоддю. Тому що вони завжди в темі!

Нагадаємо, в неділю з'явився новий випуск блогера-пенсіонера Діда Панча, де він разом з молоддю обговорив українські пенсії. Було не нудно!

Також рекомендуємо цікавий випуск: "Дід Панч про п'яних за кермом".

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Джерело: Сьогодні
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