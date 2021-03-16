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День святого Патрика-2021: история и традиции праздника

Сегодня, 14:56

Из-за коронавируса празднование Дня святого Патрика-2021 в Ирландии пройдет в виртуальном режиме

Завтра, 17 марта, почитается память ирландского святого Патрика, которого по праву считают покровителем страны. Этот день является государственным праздником в Ирландии, Северной Ирландии, на острове Монтсеррат и в канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор. В Украине и во многих других странах мира его отмечают неофициально. Сегодня.Lifestyle расскажет об истории, обрядах, традициях Дня святого Патрика-2021.

Вы готовы встретить один из самых веселых праздников весны, День святого Патрика? В этот день принято горланить веселые песни, танцевать ирландские танцы и пить пиво. А еще дарить подарки, какие – подскажем здесь.

День святого Патрика-2021: что это за дата

Этот день символизирует принятие христианства в Ирландии, однако уже давно является праздником культурного наследия страны во всем мире. Традиционно торжества в День святого Патрика включают парады и фестивали, исполнение танцев кейли и ношение национальной зеленой одежды или трилистников, которые являются символом Ирландии.

День Святого Патрика
День Святого Патрика
Фото: Pixabay

Ежегодный парад, посвященный святому Патрику, привлекал сотни тысяч людей в Дублин. Однако в 2021 году в связи с продленным карантином из-за коронавируса традиционные праздничные мероприятия в Ирландии не проводятся уже второй год подряд. Кроме того, ирландцам придется воздержаться от вечеринок и массовых гуляний. Организаторы подтвердили, что флагманский парад в Дублине в этом году также отменен. Однако некоторые из мероприятий переведены в онлайн режим и проходят виртуально через SPF TV.

День святого Патрика
День святого Патрика
Фото: Pexels

История праздника Дня святого Патрика

В конце IV века в Британии, находившейся тогда под римским владычеством, в семье римских граждан Кальфурниуса и Кончессы родился сын, которого назвали Мэвин Суккат.

Впоследствии весь мир узнал его как святого Патрика. Несмотря на то что отец мальчика был дьяконом местной церкви, Мэвин в ранние годы своей жизни не был приверженцем веры в единого бога. Когда ему было 16 лет, его захватили в плен пираты. Мэвина продали в рабство в Ирландию, где он шесть лет пас скот. Именно там молодой человек пришел к христианской вере.

Согласно преданию, юноша неистово молился, и Господь сжалился над ним. Бог указал ему, как спастись из плена, благодаря чему Мэвин вернулся в Британию. Вскоре он покинул отчий дом и направился в Галлию (территория современной Франции), чтобы стать служителем церкви.

По прошествии нескольких лет службы он был посвящен в епископский сан и наречен Патрициусом (Патриком), что означает "отец своим людям". В 30-е годы V века будущий святой по поручению папы Целестина I начал свою миссию в Ирландии.

День святого Патрика: значение праздника

Считается, что особенность установления христианства в Ирландии состояла в том, что оно стараниями Патрика было принято практически бескровно. Народ переходил в новую веру в массовом порядке, а правители оказывали святому Патрику всяческое содействие.

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С личностью святого Патрика и его деятельностью в качестве миссионера связано много легенд. Считается, что именно он принес письменность в Ирландию, а также изгнал с острова всех змей, хотя на самом деле в Ирландии их никогда и не было. Говорят, что такая легенда рассказывает о подвигах святого, а образ змеи стоит воспринимать не буквально, а как язычество, с которым неистово боролись в те времена.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в марте 2021 года в Украине.

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Источник: Сегодня
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