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40-летняя Ким Кардашьян уснула в странной позе и опозорилась (фото)

Сегодня, 10:28

Компрометирующий снимок появилась в Instagram-аккаунте ее косметолога

40-летняя американская телезвезда Ким Кардашьян, которая недавно подала на развод с Канье Уэстом, стала предметом шуток в соцсетях. Уставшая знаменитость заснула в кресле у парикмахера с открытым ртом. Фотография появилась в Instagram-аккаунте ее косметолога Криса Эпплтона.

На снимке знаменитость сидит с закрытыми глазами на черном кожаном стуле, запрокинув голову на его спинку. Ассистент Эпплтона держит в руке волосы Кардашьян, а сам стилист позирует за ее спиной.

"Люблю тебя, Ким", – подписал он публикацию.

Фото: Instagram

Фотография стала вирусной и быстро разлетелась по Сети.

"Перетрудилась, самый занятый человек в мире", "Единственное фото Кардашьян без обработки", "Скоро на тебя потечет ее слюна", – шутят в комментариях юзеры.

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Сама Ким Кардашьян также оставила комментарий. "Я тебя ненавижу! Ты меня утомил!" – высказалась она.

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Источники: Сегодня , instagram.com/chrisappleton1
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