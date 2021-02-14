Кім Кардаш'ян проведе День закоханих не з Каньє Вестом – ЗМІ
Справи у зоряної пари все ж наближаються до розлучення
На початку січня ЗМІ почали писати про те, що Кім Кардаш'ян і Каньє Вест розлучаються. Подружжя не коментує ці чутки, але і разом не з'являються на публіці. Тепер стало відомо, з ким Кім святкуватиме День закоханих. І це не Каньє.
За словами інсайдера, Кардаш'ян має намір провести 14 лютого разом зі своїми дітьми. 40-річна зірка не контактує зі своїм чоловіком, вона зосереджена тільки на майбутньому.
"У неї заплановано святкування Дня святого Валентина зі своїми дітьми та родиною. Їй подобається робити це особливим для дітей. Вона не має жодних контактів із Каньє", – передає слова джерела People.
Про розлучення Кім Кардаш'ян і Каньє Веста стали говорити коли Каньє балотувався у президенти. Протягом своєї передвиборної кампанії він поводився дивно, і навіть зізнався, що "мало не вбив свою старшу дочку", маючи на увазі, що змушував Кім зробити аборт.
Кім та Каньє одружилися у 2014 році. Вони виховують чотирьох дітей: семирічну Норт, п'ятирічного Сейнта, дворічну Чикаго і однорічного Псалма.
Раніше повідомлялося, що Каньє Вест найняв відомого адвоката з розлучень, щоб офіційно розлучитися з Кім.
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