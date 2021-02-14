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Кім Кардаш'ян проведе День закоханих не з Каньє Вестом – ЗМІ

Сьогодні, 12:46

Справи у зоряної пари все ж наближаються до розлучення

На початку січня ЗМІ почали писати про те, що Кім Кардаш'ян і Каньє Вест розлучаються. Подружжя не коментує ці чутки, але і разом не з'являються на публіці. Тепер стало відомо, з ким Кім святкуватиме День закоханих. І це не Каньє.

За словами інсайдера, Кардаш'ян має намір провести 14 лютого разом зі своїми дітьми. 40-річна зірка не контактує зі своїм чоловіком, вона зосереджена тільки на майбутньому.

Кім Кардашьян
Кім Кардашьян
Фото: instagram.com/kimkardashian

"У неї заплановано святкування Дня святого Валентина зі своїми дітьми та родиною. Їй подобається робити це особливим для дітей. Вона не має жодних контактів із Каньє", – передає слова джерела People.

Кім Кардаш'ян з дітьми
Фото: instagram.com/kimkardashian

Про розлучення Кім Кардаш'ян і Каньє Веста стали говорити коли Каньє балотувався у президенти. Протягом своєї передвиборної кампанії він поводився дивно, і навіть зізнався, що "мало не вбив свою старшу дочку", маючи на увазі, що змушував Кім зробити аборт.

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Кім та Каньє одружилися у 2014 році. Вони виховують чотирьох дітей: семирічну Норт, п'ятирічного Сейнта, дворічну Чикаго і однорічного Псалма.

Раніше повідомлялося, що Каньє Вест найняв відомого адвоката з розлучень, щоб офіційно розлучитися з Кім.

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