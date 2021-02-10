"Це малювала дитина?": в Twitter висміяли Кім Кардаш'ян, яка похвалилася картиною дочки (фото)

Ніхто не вірить, що цю картину намалювала 7-річна Норт

Світська левиця і бізнесвумен Кім Кардаш'ян, яка розлучається з чоловіком, потрапила в черговий скандал. У Мережі обговорюють картину, яку намалювала її старша дочка – 7-річна Норт Вест. Ніхто не вірить, що дитина могла створити такий малюнок.

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В Insagram Кім пояснила, що з нею "не варто жартувати", коли мова йде про її дітей. Кардаш'ян стала захищати дитину і заявила, що Норт довгий час ходила на уроки малювання.

Кім Кардаш'ян та її донька Норт Фото: instagram.com/kimkardashian

"Як і будь-яка мама, яка пишається своєю дитиною, я вирішила поділитися її малюнком з усіма. Але тепер бачу, як в соцмережах і ЗМІ дорослі люди обговорюють, чи дійсно моя дитина намалювала цю картину. Так як ви смієте спочатку дивитися на те, як дитина робить щось прекрасне, а потім звинувачувати її в тому, що вона не талановита?" – пише Кім.

Скріншот: instagram.com/kimkardashian

Обговорення малюнка Норт активно почало набирати обертів у Twitter. Там люди припускають, що Кім могла обдурити підписників, видавши чужий малюнок за роботу Норт.

"Чекайте, як ви можете довести, що це намалювала семирічна дитина?"

Скріншот: Twitter

"Кім бреше, що це намалювала Норт".

Скріншот: Twitter

"Тільки я одна думаю, що не вона намалювала це?"

Скріншот: Twitter

Раніше пластичний хірург заявив, що у Кім Кардаш'ян і Меган Маркл ідеальні обличчя.

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