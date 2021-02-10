"Це малювала дитина?": в Twitter висміяли Кім Кардаш'ян, яка похвалилася картиною дочки (фото)
Ніхто не вірить, що цю картину намалювала 7-річна Норт
Світська левиця і бізнесвумен Кім Кардаш'ян, яка розлучається з чоловіком, потрапила в черговий скандал. У Мережі обговорюють картину, яку намалювала її старша дочка – 7-річна Норт Вест. Ніхто не вірить, що дитина могла створити такий малюнок.
В Insagram Кім пояснила, що з нею "не варто жартувати", коли мова йде про її дітей. Кардаш'ян стала захищати дитину і заявила, що Норт довгий час ходила на уроки малювання.
"Як і будь-яка мама, яка пишається своєю дитиною, я вирішила поділитися її малюнком з усіма. Але тепер бачу, як в соцмережах і ЗМІ дорослі люди обговорюють, чи дійсно моя дитина намалювала цю картину. Так як ви смієте спочатку дивитися на те, як дитина робить щось прекрасне, а потім звинувачувати її в тому, що вона не талановита?" – пише Кім.
Обговорення малюнка Норт активно почало набирати обертів у Twitter. Там люди припускають, що Кім могла обдурити підписників, видавши чужий малюнок за роботу Норт.
"Чекайте, як ви можете довести, що це намалювала семирічна дитина?"
"Кім бреше, що це намалювала Норт".
"Тільки я одна думаю, що не вона намалювала це?"
Раніше пластичний хірург заявив, що у Кім Кардаш'ян і Меган Маркл ідеальні обличчя.
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