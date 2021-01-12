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На тлі чуток про розлучення: Кім Кардаш'ян повернулася в Instagram і показала фото без обручки

Сьогодні, 11:14

Кім була відсутня в соцмережі два тижні

Днями ЗМІ почали писати про те, що Кім Кардаш'ян і Каньє Вест розлучаються. Ходили навіть чутки, що репер змінив своїй дружині з блогером, співаком і власником бренду косметики Джеффрі Старом.

І хоча ні Кім, ні Каньє не публічно не коментують ситуацію, світська левиця повернулася в соцмережі. Кардаш'ян була відсутня в Instagram близько двох тижнів.

У Сторіс знаменитість запостила декілька відео, в яких розповіла про новинку свого бренду одягу і нижньої білизни Skims. Примітно, що на пальці Кім немає обручки.

Фото: instagram.com/kimkardashian

Раніше повідомлялося, що Каньє Вест планує змінити місце проживання після розлучення з Кім Кардаш'ян. Згідно з інформацією інсайдера, репер збирається переїхати до Лондона заради проповідницької діяльності.

Інсайдери відзначають, що Кім та Каньє живуть окремо вже кілька місяців.

Нагадаємо, нещодавно Кім Кардаш'ян пріфотошопила свою сестру на сімейному фото .

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