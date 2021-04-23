15 цікавих фото, всю красу яких зрозуміють тільки естети

Учасники сторінки Mildly Interesting на Reddit публікують незвичайні фотографії, які змушують подивитися на звичайні речі двічі

Однією з найпопулярніших на платформі Reddit стала розважальна сторінка під назвою Mildly Interesting – на неї підписалося майже 19 мільйонів учасників. Користувачі публікують там фотографії, які змушують нас подивитися на звичайні речі двічі.

За словами фотографа на ім'я Домінік, який часто публікує свої роботи в Mildly Interesting, якісна фотографії не завжди отримує ту похвалу, на яку заслуговує.

"Це правда мистецтва. Ми робимо те, що подобається іншим, але надзвичайно важливо не забувати і про свої інтереси, щоб не втратити художньої цілісності та драйву", – зазначив майстер.

Один із модераторів сторінки під ніком Redditor Cowbeller1 так пояснює успіх проєкту:

"Удача грає важливу роль. На жаль, частково це пов'язано і з алгоритмами, часом публікації та платною рекламою", – прокоментував він.

Life Сьогодні відібрали 15 найцікавіших фотографій, нещодавно опублікованих у Mildly Interesting.

До речі, є ще одна причина посміхнутися: раніше ми підготували захопливий календар подарунків на квітень.

1. Знак перевернутий для тих, хто пливе у човні (на знаку написано, що це ставок)

Фото: Reddit | Mildly Interesting

2. Пух на шкарпетці схожий на фламінго

Фото: Reddit | Mildly Interesting

3. Здається, цей знімок зроблений на Місяці

Фото: Reddit | Mildly Interesting

4. Терміти з'їли кольорові олівці

Фото: Reddit | Mildly Interesting

5. Тінь на сходах має вигляд ще одних сходів

Фото: Reddit | Mildly Interesting

6. Кіт змивається у каналізацію

Фото: Reddit | Mildly Interesting

7. Магнітна доріжка для холодильника

Фото: Reddit | Mildly Interesting

8. Стовп, що позначає екватор у джунглях Амазонки

Фото: Reddit | Mildly Interesting

9. Як сніг розтанув на моїй доріжці

Фото: Reddit | Mildly Interesting

10. Сніг на цьому стільці схожий на дерево

Фото: Reddit | Mildly Interesting

11. Бурульки пофарбували харчовим барвником

Фото: Reddit | Mildly Interesting

12. Черевики мають такий вигляд, ніби вони кричать

Фото: Reddit | Mildly Interesting

13. Лінія електропередачі впала і перетворила пісок на скло

Фото: Reddit | Mildly Interesting

14. Відреставрований паркет 30-х років

Фото: Reddit | Mildly Interesting

15. Ось так замерзло лобове скло в авто

Фото: Reddit | Mildly Interesting

Нагадаємо, раніше ми опублікували 17 неймовірних знімків із оптичною ілюзією.

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