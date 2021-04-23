Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

15 цікавих фото, всю красу яких зрозуміють тільки естети

Сьогодні, 11:27

Учасники сторінки Mildly Interesting на Reddit публікують незвичайні фотографії, які змушують подивитися на звичайні речі двічі

Однією з найпопулярніших на платформі Reddit стала розважальна сторінка під назвою Mildly Interesting – на неї підписалося майже 19 мільйонів учасників. Користувачі публікують там фотографії, які змушують нас подивитися на звичайні речі двічі.

За словами фотографа на ім'я Домінік, який часто публікує свої роботи в Mildly Interesting, якісна фотографії не завжди отримує ту похвалу, на яку заслуговує.

"Це правда мистецтва. Ми робимо те, що подобається іншим, але надзвичайно важливо не забувати і про свої інтереси, щоб не втратити художньої цілісності та драйву", – зазначив майстер.

Один із модераторів сторінки під ніком Redditor Cowbeller1 так пояснює успіх проєкту:

"Удача грає важливу роль. На жаль, частково це пов'язано і з алгоритмами, часом публікації та платною рекламою", – прокоментував він.

Читайте також:
17 фото, які змушують по-іншому подивитися на світ

Life Сьогодні відібрали 15 найцікавіших фотографій, нещодавно опублікованих у Mildly Interesting.

До речі, є ще одна причина посміхнутися: раніше ми підготували захопливий календар подарунків на квітень.

1. Знак перевернутий для тих, хто пливе у човні (на знаку написано, що це ставок)

Фото: Reddit | Mildly Interesting

2. Пух на шкарпетці схожий на фламінго

Фото: Reddit | Mildly Interesting

3. Здається, цей знімок зроблений на Місяці

Фото: Reddit | Mildly Interesting

4. Терміти з'їли кольорові олівці

Фото: Reddit | Mildly Interesting

5. Тінь на сходах має вигляд ще одних сходів

Фото: Reddit | Mildly Interesting

6. Кіт змивається у каналізацію

Фото: Reddit | Mildly Interesting

7. Магнітна доріжка для холодильника

Фото: Reddit | Mildly Interesting

8. Стовп, що позначає екватор у джунглях Амазонки

Фото: Reddit | Mildly Interesting

9. Як сніг розтанув на моїй доріжці

Фото: Reddit | Mildly Interesting

10. Сніг на цьому стільці схожий на дерево

Фото: Reddit | Mildly Interesting

11. Бурульки пофарбували харчовим барвником

Фото: Reddit | Mildly Interesting

12. Черевики мають такий вигляд, ніби вони кричать

Фото: Reddit | Mildly Interesting

13. Лінія електропередачі впала і перетворила пісок на скло

Фото: Reddit | Mildly Interesting

14. Відреставрований паркет 30-х років

Фото: Reddit | Mildly Interesting

15. Ось так замерзло лобове скло в авто

Фото: Reddit | Mildly Interesting

Нагадаємо, раніше ми опублікували 17 неймовірних знімків із оптичною ілюзією.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
12 найсмішніших стріт-арт робіт на вулицях Парижа (фото) 10 котів, які шокують людей своїми габаритами (фото) 10 диво-лайфхаків, які раз і назавжди змінять ваше життя (фото) 15 побутових дрібниць, які щоразу дратують (фото)
фото приколи підбірка
Джерело: Сьогодні
Реклама

Новини партнерів

Три способа приготовления картофеля в духовке от Литвиновой
Три способа приготовления картофеля в духовке от Литвиновой
Отец Киркорова рассказал, почему его сын не женился после развода
Отец Киркорова рассказал, почему его сын не женился после развода
Изысканная небрежность: самая стильная стрижка в 2021 году
Изысканная небрежность: самая стильная стрижка в 2021 году
Удивил поклонников: что произошло с лицом Тарзана
Удивил поклонников: что произошло с лицом Тарзана

Популярні статті

Сьогодні, 10:51Смачно

Великдень-2021: як пофарбувати яйця буряком

Вчора, 15:04Смачно

Ідея для пікніка: як приготувати картоплю з салом на мангалі

Вчора, 11:15Зірково

Український кліпмейкер назвав відомих геїв у шоу-бізнесі

Вчора, 10:09Зірково

Наталії Сумській – 65: п'ять яскравих фото з архіву актриси

Вчора, 05:35Психо

Гороскоп на сьогодні 22 квітня для всіх знаків зодіаку: Леви, отримаєте звання супермена!

21 квітняСмачно

Фарбуємо перепелині яйця на Великдень – інструкція до застосування

21 квітняЗірково

День народження Єлизавети II: що ми знаємо про британську королеву

21 квітняЗірково

Сусіди Пугачової поскаржилися на зірку: Постаріла, голосу немає, та й дороги роздовбали нам

21 квітняЗірково

Дантес показав Дорофєєву без макіяжу: З днем народження, стара!

21 квітняEvents

Коли буде Вербна неділя в 2021 році: дата і цікаві традиції свята

21 квітняЗірково

У Мережі розкритикували несподівану зміну іміджу Сєдокової: Раніше було краще

21 квітняСмачно

Як спекти паску в мультиварці: 3 рецепти великодньої випічки

21 квітняМодно

Єлизавета II – іменинниця: як змінювався стиль королеви за роки її правління

21 квітняЗірково

10 цитат королеви Єлизавети II до її 95-річчя

20 квітняСмачно

Як приготувати глазур для паски: 5 трендових рецептів

20 квітняЗірково

Син Наташі Корольової станцював на пілоні під українську пісню: відео

Новини партнерів

ТОП-10 необычных блюд для праздничного стола, - рецепты
ТОП-10 необычных блюд для праздничного стола, - рецепты
Магнитные бури в апреле: какие дни могут быть опасными
Магнитные бури в апреле: какие дни могут быть опасными
Какие каши вызывают боль в суставах и вздутие
Какие каши вызывают боль в суставах и вздутие
«Королева». Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике
«Королева». Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике
Четыре самых жадных знака Зодиака: кто они и как их понять
Четыре самых жадных знака Зодиака: кто они и как их понять
4 опасных косметических процедуры, о вреде которых молчат
4 опасных косметических процедуры, о вреде которых молчат
Пять самых модных оттенков волос 2021 года
Пять самых модных оттенков волос 2021 года
Кайли Дженнер похвасталась фигурой в эффектном наряде
Кайли Дженнер похвасталась фигурой в эффектном наряде

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти