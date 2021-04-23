15 цікавих фото, всю красу яких зрозуміють тільки естети
Учасники сторінки Mildly Interesting на Reddit публікують незвичайні фотографії, які змушують подивитися на звичайні речі двічі
Однією з найпопулярніших на платформі Reddit стала розважальна сторінка під назвою Mildly Interesting – на неї підписалося майже 19 мільйонів учасників. Користувачі публікують там фотографії, які змушують нас подивитися на звичайні речі двічі.
За словами фотографа на ім'я Домінік, який часто публікує свої роботи в Mildly Interesting, якісна фотографії не завжди отримує ту похвалу, на яку заслуговує.
"Це правда мистецтва. Ми робимо те, що подобається іншим, але надзвичайно важливо не забувати і про свої інтереси, щоб не втратити художньої цілісності та драйву", – зазначив майстер.
Один із модераторів сторінки під ніком Redditor Cowbeller1 так пояснює успіх проєкту:
"Удача грає важливу роль. На жаль, частково це пов'язано і з алгоритмами, часом публікації та платною рекламою", – прокоментував він.
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Life Сьогодні відібрали 15 найцікавіших фотографій, нещодавно опублікованих у Mildly Interesting.
До речі, є ще одна причина посміхнутися: раніше ми підготували захопливий календар подарунків на квітень.
1. Знак перевернутий для тих, хто пливе у човні (на знаку написано, що це ставок)
2. Пух на шкарпетці схожий на фламінго
3. Здається, цей знімок зроблений на Місяці
4. Терміти з'їли кольорові олівці
5. Тінь на сходах має вигляд ще одних сходів
6. Кіт змивається у каналізацію
7. Магнітна доріжка для холодильника
8. Стовп, що позначає екватор у джунглях Амазонки
9. Як сніг розтанув на моїй доріжці
10. Сніг на цьому стільці схожий на дерево
11. Бурульки пофарбували харчовим барвником
12. Черевики мають такий вигляд, ніби вони кричать
13. Лінія електропередачі впала і перетворила пісок на скло
14. Відреставрований паркет 30-х років
15. Ось так замерзло лобове скло в авто
Нагадаємо, раніше ми опублікували 17 неймовірних знімків із оптичною ілюзією.
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