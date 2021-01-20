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Магія перспективи: 17 неймовірних знімків з оптичною ілюзією

Сьогодні, 15:10

Ці фотографії зроблені на камеру звичайного мобільного телефону

Португальський дизайнер і фотограф-аматор Філіп SJ з Лісабона створює дуже стильні та незвичайні знімки для Instagram, не використовуючи для цього жодних спеціальних засобів. У хід йде тільки скажена фантазія самого автора та камера звичайного мобільного телефону!

"До цього я використовував Instagram, як і всі інші люди. Робив банальні фотографії своїх родичів, їжі... Але одного разу я сфотографував племінника зверху і помітив, що незвичний вибір перспективи та ракурсу повністю змінює естетику кадру. Після цього я почав знайомитися з дивовижними творчими проєктами фотографів з різних куточків світу і зрозумів, що й сам хочу таким одним з них", – зізнається Філіп SJ.

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Нижче представлені найцікавіші його роботи.

1. Небесне ремесло

Фото: Instagram | Filipe SJ

2. Ейфелева вежа

Фото: Instagram | Filipe SJ

3. "Тримайся, братан!"

Фото: Instagram | Filipe SJ

4. "Будь ласка, просто не роби цього!"

Фото: Instagram | Filipe SJ

5. Смачне небо

Фото: Instagram | Filipe SJ

6. Лети високо

Фото: Instagram | Filipe SJ

7. Чарівний капелюх

Фото: Instagram | Filipe SJ

8. Важка ноша

Фото: Instagram | Filipe SJ

9. "Вогнику не знайдеться?"

Фото: Instagram | Filipe SJ

10. "Відпусти мене"

Фото: Instagram | Filipe SJ

11. Дерев'яні ноги

Фото: Instagram | Filipe SJ

12. Принтер зламався

Фото: Instagram | Filipe SJ

13. LEGO великого розміру

Фото: Instagram | Filipe SJ

14. НЛО?

Фото: Instagram | Filipe SJ

15. Тим часом у Гоґвортсі

Фото: Instagram | Filipe SJ

16. Спонтанна річка

Фото: Instagram | Filipe SJ

17. Молодший брат непомітно виріс

Фото: Instagram | Filipe SJ

Нагадаємо, раніше Моніка Шаффнер з Нової Зеландії, прогулюючись на пляжі, випадково зняла на відео оптичну ілюзію – лайнер, який нібито завис над океаном.

Дивіться відео: кумедна підбірка фокусників з різних куточків світу

До того ж, ми писали про цікаву фотографію, на якій нібито зображений нічний пейзаж на березі моря, але насправді це оптична ілюзія.

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Джерела: Сьогодні , instagram.com/filipesj
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