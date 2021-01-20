Магія перспективи: 17 неймовірних знімків з оптичною ілюзією
Ці фотографії зроблені на камеру звичайного мобільного телефону
Португальський дизайнер і фотограф-аматор Філіп SJ з Лісабона створює дуже стильні та незвичайні знімки для Instagram, не використовуючи для цього жодних спеціальних засобів. У хід йде тільки скажена фантазія самого автора та камера звичайного мобільного телефону!
"До цього я використовував Instagram, як і всі інші люди. Робив банальні фотографії своїх родичів, їжі... Але одного разу я сфотографував племінника зверху і помітив, що незвичний вибір перспективи та ракурсу повністю змінює естетику кадру. Після цього я почав знайомитися з дивовижними творчими проєктами фотографів з різних куточків світу і зрозумів, що й сам хочу таким одним з них", – зізнається Філіп SJ.
Нижче представлені найцікавіші його роботи.
Нагадаємо, раніше Моніка Шаффнер з Нової Зеландії, прогулюючись на пляжі, випадково зняла на відео оптичну ілюзію – лайнер, який нібито завис над океаном.
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До того ж, ми писали про цікаву фотографію, на якій нібито зображений нічний пейзаж на березі моря, але насправді це оптична ілюзія.
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