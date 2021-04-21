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10 котів, які шокують людей своїми габаритами (фото)

Сьогодні, 13:35

Користувачі Reddit діляться кумедними фотографіями найбільших котів. Розміри цих домашніх вихованців реально вражають, а іноді навіть шокують

На платформі Reddit стала популярною сторінка "Незаконно великі кішки", на яку підписалися 13 тисяч учасників. Всі вони діляться кумедними фотографіями найбільших котів – габарити цих домашніх вихованців реально вражають, а іноді навіть шокують.

Багато хто з нас любить великих пухнастих кішок, але варто пам'ятати, що надмірна вага – шкодить їхньому здоров'ю. Хоча деякі породи кішок, наприклад мейн-куни, від природи є крупними. Так що не потрібно мучити їх різними дієтами та обмежувати в їжі!

Крім цього, нам ще є чим вас порадувати: раніше "Сьогодні" підготували креативний календар подарунків на квітень.

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Отже, пропонуємо вам подивитися нашу добірку знімків чарівних гігантських котів.

1. Великий хлопчик

Фото: Reddit | Illegallybigcats

2. Господар будинку і якийсь мужик

Фото: Reddit | Illegallybigcats

3. Видно, хто з них вміє ловити рибу

Фото: Reddit | Illegallybigcats

4. Пухнастий мейн-кун

Фото: Reddit | Illegallybigcats

5. Котики так швидко ростуть!

Фото: Reddit | Illegallybigcats

6. У нього очі більше, ніж у господині

Фото: Reddit | Illegallybigcats

7. Після зими

Фото: Reddit | Illegallybigcats

8. Маленький тигр

Фото: Reddit | Illegallybigcats

9. Це справжній гігант

Фото: Reddit | Illegallybigcats

10. Найбільша кішка у Нью-Йорку

Фото: Reddit | Illegallybigcats

Нагадаємо, раніше ми знайшли в Instagram найпопулярніших котів, які живуть в Європі. Також Life Сьогодні опублікували добірку з 10 фото найкумедніших котів і собак під фільтрами з TikTok.

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Джерело: Сьогодні
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