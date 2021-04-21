10 котів, які шокують людей своїми габаритами (фото)
Користувачі Reddit діляться кумедними фотографіями найбільших котів. Розміри цих домашніх вихованців реально вражають, а іноді навіть шокують
На платформі Reddit стала популярною сторінка "Незаконно великі кішки", на яку підписалися 13 тисяч учасників. Всі вони діляться кумедними фотографіями найбільших котів – габарити цих домашніх вихованців реально вражають, а іноді навіть шокують.
Багато хто з нас любить великих пухнастих кішок, але варто пам'ятати, що надмірна вага – шкодить їхньому здоров'ю. Хоча деякі породи кішок, наприклад мейн-куни, від природи є крупними. Так що не потрібно мучити їх різними дієтами та обмежувати в їжі!
Крім цього, нам ще є чим вас порадувати: раніше "Сьогодні" підготували креативний календар подарунків на квітень.
Отже, пропонуємо вам подивитися нашу добірку знімків чарівних гігантських котів.
1. Великий хлопчик
2. Господар будинку і якийсь мужик
3. Видно, хто з них вміє ловити рибу
4. Пухнастий мейн-кун
5. Котики так швидко ростуть!
6. У нього очі більше, ніж у господині
7. Після зими
8. Маленький тигр
9. Це справжній гігант
10. Найбільша кішка у Нью-Йорку
Нагадаємо, раніше ми знайшли в Instagram найпопулярніших котів, які живуть в Європі. Також Life Сьогодні опублікували добірку з 10 фото найкумедніших котів і собак під фільтрами з TikTok.
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