10 чудо-лайфхаків, які раз і назавжди змінять ваше життя (фото)

Life Сьогодні вирішили поділитися з вами житейською мудрістю. Навіть не сумнівайтеся, настане момент, коли ви скажете нам "дякую"

У світі лайфхаків навіть найдивніші ідеї можуть мати величезну практичну цінність. Все, що вам потрібно – це трохи творчості та готовність встромити зламаний ключ у картоплю, полагодити окуляри за допомогою фісташки і розмалювати маркером брудну футболку. Зрештою, геніальність і безумство – дві сторони однієї медалі.

Life Сьогодні діляться з вами найяскравішими прикладами своєрідної житейської мудрості. Навіть не сумнівайтеся, настане момент, коли ви скажете нам "дякую".

До речі, якщо ви раптом шукаєте, що подарувати на свято близьким людям, то раніше ми підготували спеціальний календар подарунків на квітень.

1. Якщо ви забруднили футболку, можна обвести пляму маркером і дати їй ім'я.

Фото: Reddit

2. Оригінал хотів виміряти дерева в себе у дворі. Ось як він це зробив:

Фото: Reddit

3. Ми не знаємо, хто автор цієї ідеї, але вручіть йому Нобелівську премію

Фото: Reddit

4. Якщо вдалося, значить, лайфхак працює

Фото: Reddit

5. Якщо ваш ключ зламався навпіл, просто вставте його у картоплю

Фото: Reddit

6. Якщо через кризу у вас не вистачає грошей навіть на підстаканники, – вихід є! Використовуйте для цього зразки з будівельного магазину

Фото: Reddit

7. Тепер на велосипеді можна їздити босоніж

Фото: Reddit

8. Окуляри майже як нові

Фото: Reddit

9. Новий план тренування

Фото: Reddit

10. Матерям сподобається

Фото: Reddit

Нагадаємо, раніше популярна TikTok-блогека Медді Самнер показала вірусний кулінарний лайфхак, як розбити куряче яйце так, щоб скарлупа не застрягла у білку.

Крім цього, ми розповідали, як за допомогою одного пакетика чаю відмити дуже брудний посуд.

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