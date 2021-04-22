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12 найсмішніших стріт-арт робіт на вулицях Парижа (фото)

Сьогодні, 16:10

Вуличний художник OakOak залишає свої чарівні малюнки, аби розвеселити пішоходів та підняти їм настрій. Подивіться, як у нього це виходить

Популярний вуличний художник OakOak з французького міста Сент-Етьєн шукає звичайні локації для створення своїх колоритних робіт: брудні стіни, трансформаторні будки, дорожні знаки, каналізаційні люки та інше. Суть його авторського методу – у грі з недоліками.

Художник професійно займається стріт-артом й залишає свої малюнки, щоб розвеселити пішоходів і підняти їм настрій.

Є ще одна причина посміхнутися: раніше ми підготувала захоплюючий календар подарунків на квітень.

1. Казка на вулицях сучасного міста

Фото: Instagram | Oakoak_street_art

2. Дуже креативно

Фото: Instagram | Oakoak_street_art

3. Ремонтувати уже не потрібно

Фото: Instagram | Oakoak_street_art

4. Сцена з легендарного мультфільму "Сімпсони"

Фото: Instagram | Oakoak_street_art

5. Моторошно, якщо чесно

Фото: Instagram | Oakoak_street_art

6. Зебра-пінгвін

Фото: Instagram | Oakoak_street_art

7. Комп'ютерні ігри нашого дитинства

Фото: Instagram | Oakoak_street_art

8. Полювання

Фото: Instagram | Oakoak_street_art

9. НЛО

Фото: Instagram | Oakoak_street_art

10. Потрапив у полон

Фото: Instagram | Oakoak_street_art

11. Скачки

Фото: Instagram | Oakoak_street_art

12. "Люди Х"

Фото: Instagram | Oakoak_street_art

На сторінку OakOak у соцмережі Instagram підписалися 117 тисяч користувачів.

До речі, перша персональна виставка OakOak відбулась у галереї The Outsiders Lazarides у 2012 році. Він також виставлявся у французьких галереях і арт-центрах : Galerie Ophite, Lavo Matik, Le Cabinet d'Amateur, Artélie, Clemouchka.

Художник працює з Thinkspace Gallery в Лос-Анджелесі і Krause Gallery в Нью-Йорку. Його остання міжнародна виставка відбулася у березні 2018 року в барселонській галереї Montana.

Нагадаємо, раніше ми опублікували добірку з 10 оптичних ілюзій, які змусять вас повірити у магію. Також Life Сьогодні знайшли 17 знімків, які змушують по-іншому поглянути на світ.

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Джерела: Сьогодні , instagram.com/oakoak_street_art
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