12 найсмішніших стріт-арт робіт на вулицях Парижа (фото)
Вуличний художник OakOak залишає свої чарівні малюнки, аби розвеселити пішоходів та підняти їм настрій. Подивіться, як у нього це виходить
Популярний вуличний художник OakOak з французького міста Сент-Етьєн шукає звичайні локації для створення своїх колоритних робіт: брудні стіни, трансформаторні будки, дорожні знаки, каналізаційні люки та інше. Суть його авторського методу – у грі з недоліками.
Художник професійно займається стріт-артом й залишає свої малюнки, щоб розвеселити пішоходів і підняти їм настрій.
Є ще одна причина посміхнутися: раніше ми підготувала захоплюючий календар подарунків на квітень.
1. Казка на вулицях сучасного міста
2. Дуже креативно
3. Ремонтувати уже не потрібно
4. Сцена з легендарного мультфільму "Сімпсони"
5. Моторошно, якщо чесно
6. Зебра-пінгвін
7. Комп'ютерні ігри нашого дитинства
8. Полювання
9. НЛО
10. Потрапив у полон
11. Скачки
12. "Люди Х"
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До речі, перша персональна виставка OakOak відбулась у галереї The Outsiders Lazarides у 2012 році. Він також виставлявся у французьких галереях і арт-центрах : Galerie Ophite, Lavo Matik, Le Cabinet d'Amateur, Artélie, Clemouchka.
Художник працює з Thinkspace Gallery в Лос-Анджелесі і Krause Gallery в Нью-Йорку. Його остання міжнародна виставка відбулася у березні 2018 року в барселонській галереї Montana.
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