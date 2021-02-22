17 фото, які змушують по-іншому подивитися на світ
Ось наочні докази того, що все пізнається у порівнянні
"Все пізнається у порівнянні" – багато хто з нас часто повторює цю фразу. Адже зіставлення є одним з ключових методів пізнання навколишнього світу, воно допомагає нам краще розібратися у житті.
У нашій добірці ви знайдете найрізноманітніші види порівнянь: від зміни погоди до того, який вигляд мають одні й ті ж місця у різні роки.
1. Шанхай у 1990-х і в 2010 році
2. Три 100-доларові купюри трьох різних поколінь
3. "Сукня-светр на моделі і на мені"
4. Маяк до і після бурі
5. Американський вулкан Сент-Хеленс до і після виверження у 1980 році
6. Ліхтар-дід, ліхтар-батько і ліхтар-син
7. Фото, зроблені з різницею в дві годині
8. Рештки мамонта, знайдені на задньому дворі фермерського будинку
9. Людина і морський слон
10. До і після ремонту доріжки
11. У 18 і 77 років
12. Перетворення цієї гусені на метелика
13. Нова швейна голка і вона ж після чотирьох місяців використання
14. Океанський лайнер Queen Mary 2 і його капітан
15. Розмір орангутана
16. Один і той же знак влітку та взимку
17. Пес має точнісінько такий вигляд, як собака-модель на пачці корму
Нагадаємо, який вигляд мали міста світу без своїх символів. Крім цього, ми опублікували 17 неймовірних знімків із оптичною ілюзією.
До речі, якщо вам подобається читати і дивитися новини у розважальній формі, нещодавно в YouTube з'явився оригінальний влогер-пенсіонер. Дід обговорює гарячі теми не сам, а вчиться життю у молоді, радиться з нею. Це відверто, місцями зухвало та прикольно. Рекомендуємо: свіжий випуск Діда Панча – про п'яних за кермом.
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