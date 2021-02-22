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17 фото, які змушують по-іншому подивитися на світ

Сьогодні, 13:02

Ось наочні докази того, що все пізнається у порівнянні

"Все пізнається у порівнянні" – багато хто з нас часто повторює цю фразу. Адже зіставлення є одним з ключових методів пізнання навколишнього світу, воно допомагає нам краще розібратися у житті.

У нашій добірці ви знайдете найрізноманітніші види порівнянь: від зміни погоди до того, який вигляд мають одні й ті ж місця у різні роки.

1. Шанхай у 1990-х і в 2010 році

Фото: Heercamelot / Reddit

2. Три 100-доларові купюри трьох різних поколінь

Фото: Miffedbarracuda / Reddit

3. "Сукня-светр на моделі і на мені"

Фото: paigetoremember / Twitter

4. Маяк до і після бурі

Фото: cstrobel31 / Reddit

5. Американський вулкан Сент-Хеленс до і після виверження у 1980 році

Фото: baryonyx257 / Reddit

6. Ліхтар-дід, ліхтар-батько і ліхтар-син

Фото: Onyx8 / Pikabu

7. Фото, зроблені з різницею в дві годині

Фото: Westendork / Reddit

8. Рештки мамонта, знайдені на задньому дворі фермерського будинку

Фото: BinaryPeach / Reddit

9. Людина і морський слон

Фото: BepisBest / Reddit

10. До і після ремонту доріжки

Фото: jugglefire

11. У 18 і 77 років

Фото: RichAuntieSkeleton

12. Перетворення цієї гусені на метелика

Фото: Subhashini_

13. Нова швейна голка і вона ж після чотирьох місяців використання

Фото: cecikierk

14. Океанський лайнер Queen Mary 2 і його капітан

Фото: Yolarist

15. Розмір орангутана

Фото: staidplub

16. Один і той же знак влітку та взимку

Фото: ChillyLacasse21

17. Пес має точнісінько такий вигляд, як собака-модель на пачці корму

Фото: Captainsboot

Нагадаємо, який вигляд мали міста світу без своїх символів. Крім цього, ми опублікували 17 неймовірних знімків із оптичною ілюзією.

До речі, якщо вам подобається читати і дивитися новини у розважальній формі, нещодавно в YouTube з'явився оригінальний влогер-пенсіонер. Дід обговорює гарячі теми не сам, а вчиться життю у молоді, радиться з нею. Це відверто, місцями зухвало та прикольно. Рекомендуємо: свіжий випуск Діда Панча – про п'яних за кермом.

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Джерела: Сьогодні , reddit.com/r/HumanForScale
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