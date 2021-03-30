15 дрібниць, які змушують нас ненавидіти цей світ (фото)
Ви точно стикалися із цим у своєму житті
Дуже часто саме дрібниці найбільше дратують нас у житті й збивають з пантелику: ліки від болю у спині чомусь опиняються на нижній полиці, а банани в магазині – одночасно перезрілі й недозрілі. Ви теж помічали це?
Цікаво, що письменники-науковці Джо Палка і Флора Ліхтман навіть опублікували книгу, намагаючись пояснити причини наших побутових розчарувань, і дійшли висновку, що "дійсно складно знайти універсальну формулу". Однак давайте все-таки спробуємо це зробити.
Нижче – 15 ситуацій, які майже кожному уривали терпець.
1. І так щоразу, хай йому грець
2. Вона хотіла зробити найкращий знімок
3. З VIP-квитком за 400 доларів ти навіть не бачиш сцени
4. Нові кросівки Nike Free після першої пробіжки
5. Чому собаки завжди роблять це?
6. Ключі-акробати
7. Ці банани перестиглі й недостиглі одночасно
8. Коли застосунки без QWERTY
9. Засіб від болю у спині на нижній полиці
10. Спробуй відкрити
11. Щоразу доводиться це виправляти
12. Хліб ламається, коли ви намазуєте на нього масло
13. Коли мій олівець ідеально підстругується
14. Тут була бирка
15. Ломбарди чомусь наклеюють цінники на об'єктиви фотоапаратів
Нагадаємо, раніше ми показали 17 знімків, які змушують по-іншому поглянути на світ. Крім цього, подивіться на 17 неймовірних знімків з оптичною ілюзією.
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