15 дрібниць, які змушують нас ненавидіти цей світ (фото)

Ви точно стикалися із цим у своєму житті

Дуже часто саме дрібниці найбільше дратують нас у житті й збивають з пантелику: ліки від болю у спині чомусь опиняються на нижній полиці, а банани в магазині – одночасно перезрілі й недозрілі. Ви теж помічали це?

Цікаво, що письменники-науковці Джо Палка і Флора Ліхтман навіть опублікували книгу, намагаючись пояснити причини наших побутових розчарувань, і дійшли висновку, що "дійсно складно знайти універсальну формулу". Однак давайте все-таки спробуємо це зробити.

Нижче – 15 ситуацій, які майже кожному уривали терпець.

1. І так щоразу, хай йому грець

Фото: Reddit

2. Вона хотіла зробити найкращий знімок

Фото: Reddit

3. З VIP-квитком за 400 доларів ти навіть не бачиш сцени

Фото: Reddit

4. Нові кросівки Nike Free після першої пробіжки

Фото: Reddit

5. Чому собаки завжди роблять це?

Фото: Reddit

6. Ключі-акробати

Фото: Reddit

7. Ці банани перестиглі й недостиглі одночасно

Фото: Reddit

8. Коли застосунки без QWERTY

Фото: Reddit

9. Засіб від болю у спині на нижній полиці

Фото: Reddit

10. Спробуй відкрити

Фото: Reddit

11. Щоразу доводиться це виправляти

Фото: Reddit

12. Хліб ламається, коли ви намазуєте на нього масло

Фото: Reddit

13. Коли мій олівець ідеально підстругується

Фото: Reddit

14. Тут була бирка

Фото: Reddit

15. Ломбарди чомусь наклеюють цінники на об'єктиви фотоапаратів

Фото: Reddit

Нагадаємо, раніше ми показали 17 знімків, які змушують по-іншому поглянути на світ. Крім цього, подивіться на 17 неймовірних знімків з оптичною ілюзією.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися