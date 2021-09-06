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СЬОГОДНІ Life Смачно

Смажений лосось із сальсою з манго – рецепт страви, яку потрібно хоча б раз спробувати

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
6 вересня, 17:33
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Сальса – це не тільки соус на основі помідорів, його варіянтів існує безліч. А ось поєднання сальси з манго і соковитого лосося справить на вас серйозне гастрономічне враження
Лосось з сальсою з манго
Лосось з сальсою з манго / Фото: instagram.com/sirkensingtons/

Ця варіяція подачі смаженого лосося безперечно заслуговує на вашу увагу. А подається він із сальсою з манго. Так, сальса – це соус з помідорів, шанований у Мексиці, як і песто в Італії. Але його можно приготувати і з манго. Якщо ви думаєте – це щось незвичайне і, швидше за все, ви не готові до таких експериментів, то глибоко помиляєтеся. Манго і лосось – неймовірне поєднання, бо з манго сальса особлива. Словом, спробуйте і вау-враження від такої їжі вам гарантовано.

Смажений лосось з сальсою з манго

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Інгредієнти

  • Лосось (філе) – 4 шт.
  • Манго – 1 шт.
  • Цибуля, червоний перець, зелений перець – по половинці
  • Кінза – невеликий пучок
  • Лайм – 2 шт.
  • Порошок часнику – 1 ч. л.
  • Олія, сіль, мелений чорний перець

Спосіб приготування

  1. Манго і перець нарізати однаковими кубиками, цибулю і кинзу – нарізати дрібно.
  2. Змішати із соком лайма, приправити перцем і сіллю.
  3. Змішати порошок часнику з половиною чайної ложки солі та перцю. Приправити сумішшю лосось і змастити олією. Смажити на олії до готовності.
  4. Викласти на тарілку, полити рештою соку лайма. Прикрасити сальсою з манго.

Ще один цікавий рецепт – кальмар на грилі – дізнаєтеся з відео.

Тут дізнаєтеся про те, чим заправити салат, щоби перетворити його на щось неймовірне.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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