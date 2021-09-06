Смажений лосось із сальсою з манго – рецепт страви, яку потрібно хоча б раз спробувати

Ця варіяція подачі смаженого лосося безперечно заслуговує на вашу увагу. А подається він із сальсою з манго. Так, сальса – це соус з помідорів, шанований у Мексиці, як і песто в Італії. Але його можно приготувати і з манго. Якщо ви думаєте – це щось незвичайне і, швидше за все, ви не готові до таких експериментів, то глибоко помиляєтеся. Манго і лосось – неймовірне поєднання, бо з манго сальса особлива. Словом, спробуйте і вау-враження від такої їжі вам гарантовано.
Смажений лосось з сальсою з манго
Інгредієнти
- Лосось (філе) – 4 шт.
- Манго – 1 шт.
- Цибуля, червоний перець, зелений перець – по половинці
- Кінза – невеликий пучок
- Лайм – 2 шт.
- Порошок часнику – 1 ч. л.
- Олія, сіль, мелений чорний перець
Спосіб приготування
- Манго і перець нарізати однаковими кубиками, цибулю і кинзу – нарізати дрібно.
- Змішати із соком лайма, приправити перцем і сіллю.
- Змішати порошок часнику з половиною чайної ложки солі та перцю. Приправити сумішшю лосось і змастити олією. Смажити на олії до готовності.
- Викласти на тарілку, полити рештою соку лайма. Прикрасити сальсою з манго.
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