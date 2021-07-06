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Чим заправити салат і перетворити його на коронну страву – 11 головних соусів

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
6 липня, 12:27
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Будь-який салат не буде таким без правильної заправки. Соуси і дресинги допомагають інгредієнтам розкритися, надають соковитості та насиченості. Дізнаємося, як приготувати соус "Цезар", вершковий карі, йогуртові заправки
Рецепти соусів для салатів
Рецепти соусів для салатів / Фото: Depositphotos

Дресинги і соуси. Якщо ви хочете приготувати справді щось оригінальне, то потрібно знати, що необхідно салату. Отже, розширюватимемо свої кулінарні можливості, потроху забуватимемо майонез, навіть якщо він нешкідливий домашній, і дізнаємося рецепти соусу "Цезар", французького вінегрету, заправок для грецького салату і салату з креветками. До речі, всім цим можна покращувати не тільки салати, а й страви з м'яса і риби. У календарі лайфхаків для літа знайдете найоригінальніші ідеї, як провести його з користю.

Класичні заправки для салатів

Соус "Цезар"

Соус "Цезар"
Соус "Цезар" / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 1 куряче яйце
  • 1 ч. л. вустерського соусу (можна замінити бальзамічним оцтом)
  • 2 ст. л. соняшникової олії
  • 1 ст. л. оливкової олії
  • половинка лимона
  • гірчиця, сіль і перець – за смаком

Як приготувати

  1. Всі інгредієнти мають бути кімнатної температури. Відварити впродовж хвилини яйце у воді, майже доведеної до кипіння. Остудити і вилити в миску.
  2. Додати гірчицю, вичавити сік лимона, збити до однорідної маси.
  3. Ввести поступово оліюо, а вустерський соус – по краплині, щоб соус не розшарувався.

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Вершковий карі

Вершковий карі
Вершковий карі / Фото: instagram.com/cafemicka/

Інгредієнти

  • 1/3 склянки натурального несолодкого йогурту
  • 1/3 склянки майонезу або сметани
  • сік половини лимона
  • 2 щіпки порошку карі
  • 1 ч. л. меду
  • сіль, гострий перець за смаком

Як приготувати

Усе збити блендером і заправляти салат.

Соус вінегрет

Соус вінегрет
Соус вінегрет / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 2 зубчики часнику, пропущених через прес
  • 1/2 ст. л. діжонської гірчиці
  • 1 ст. л. лимонного соку або більше до смаку
  • 3 ст. л. оливкової олії екстра вірджин
  • Сіль за смаком
  • Свіжий мелений чорний перець – за смаком

Як приготувати

  1. Помістіть часник, гірчицю, лимонний сік і олію в невелику банку з кришкою. Щедро приправте сіллю і перцем.
  2. Накрийте кришкою і енергійно струсіть банку, щоб усі інгредієнти добре перемішалися. За необхідності відрегулюйте приправи на свій смак. Використовуйте соус негайно.

Соус вінегрет підходить до всіх салатів зі свіжих овочів, до м'ясних і рибних страв, до закусок з креветками або іншими морепродуктами і навіть до пельменів. А також використовується для заправки класичного вінегрету.

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Для грецького салату потрібно подрібнити два зубчики часнику і вмішати в півсклянки оливкової олії. Додайте 2 чайні ложки діжонської гірчиці, 2 столових ложок лимонного соку, 5 столових ложок винного оцту. Киньте в заправку для салату по щіпці цукру й солі, присипте зверху сушеним орегано, прикрасьте листям базиліка.

Ароматну заправку можна зберігати в холодильнику до 2 тижнів в ємності з кришкою, перед додаванням в салат збовтувати.

Для салату із зеленню збийте пару столових ложок бальзамічного оцту, столову ложку меду. Додайте чайну ложку соку лимона і столову ложку діжонської гірчиці. Туди ж потрібно влити чверть склянки оливкової олії. Сіль і мелений перець додавайте за смаком.

Для салату з креветками натріть по половині чайної ложки цедри грейпфрута, лимона і апельсина. Додайте в миску з цедрою по чверті склянки соку грейпфрута і апельсина. Влийте в суміш по 2 столові ложки винного оцту, лимонного соку і оливкової олії. Добре збийте всі інгредієнти, посоліть, поперчіть.

Цю заправку можна зберігати в холодильнику не довше 3 днів.

Для хрустких салатів з нейтральним смаком потрібна гостра заправка. Треба подрібнити головку часнику, змішати до однорідності зі склянкою кефіру, половиною склянки сметани і чвертю склянки майонезу. Майонез можна замінити грецьким йогуртом. Посолити, поперчити за смаком.

Салат такою заправкою заправляйте одразу, але дайте страві настоятися перед подачею.

Для салату з куркою ідеальний кремовий медово-гірчичний салатний топінг. Перемішайте 100 мл натурального йогурту, 3 столові ложки рідкого меду і 2 столові ложки гірчиці. Додайте чайну ложку лимонного соку і пів чайної ложки сушеного часнику. Посоліть і поперчіть за смаком, ще раз усе ретельно змішайте.

Для салату з грибами, м'ясом і рибою приготуйте сметанний соус. Потрібно взяти 100 г сметани 10% жирності, пучок кропу, два зубчики часнику, дрібку солі. Кріп необхідно подрібнити, часник пропустити через прес і все змішати зі сметаною. Соус має настоятися.

Заправка для салату з оцтом (бальзамічним). На 3 порції салату візьміть 4 столові ложки оцту, 3 столові ложки олії, сіль, мелений чорний перець і цукрову пудру не більше чайної ложки. Перед заправкою все добре перемішайте.

Заправка універсальна. Потрібно взяти 3 столові ложки рослинної олії, 2 жовтки, 1 столову ложку лимонного соку, чайну ложку гірчиці, 200 г сметани (20%), третину чайної ложки солі, перець за смаком. Змішати все до однорідної маси в блендері.

Цими соусами можна заправити і ще одну страву – кальмара на грилі. З відео дізнаєтеся, як його приготувати.

Тут дізнаєтеся, що потрібно зробити з майонезом, щоб перетворити його на новий соус.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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