Чим заправити салат і перетворити його на коронну страву – 11 головних соусів

Дресинги і соуси. Якщо ви хочете приготувати справді щось оригінальне, то потрібно знати, що необхідно салату. Отже, розширюватимемо свої кулінарні можливості, потроху забуватимемо майонез, навіть якщо він нешкідливий домашній, і дізнаємося рецепти соусу "Цезар", французького вінегрету, заправок для грецького салату і салату з креветками. До речі, всім цим можна покращувати не тільки салати, а й страви з м'яса і риби. У календарі лайфхаків для літа знайдете найоригінальніші ідеї, як провести його з користю.
Класичні заправки для салатів
Соус "Цезар"
Інгредієнти
- 1 куряче яйце
- 1 ч. л. вустерського соусу (можна замінити бальзамічним оцтом)
- 2 ст. л. соняшникової олії
- 1 ст. л. оливкової олії
- половинка лимона
- гірчиця, сіль і перець – за смаком
Як приготувати
- Всі інгредієнти мають бути кімнатної температури. Відварити впродовж хвилини яйце у воді, майже доведеної до кипіння. Остудити і вилити в миску.
- Додати гірчицю, вичавити сік лимона, збити до однорідної маси.
- Ввести поступово оліюо, а вустерський соус – по краплині, щоб соус не розшарувався.
Вершковий карі
Інгредієнти
- 1/3 склянки натурального несолодкого йогурту
- 1/3 склянки майонезу або сметани
- сік половини лимона
- 2 щіпки порошку карі
- 1 ч. л. меду
- сіль, гострий перець за смаком
Як приготувати
Усе збити блендером і заправляти салат.
Соус вінегрет
Інгредієнти
- 2 зубчики часнику, пропущених через прес
- 1/2 ст. л. діжонської гірчиці
- 1 ст. л. лимонного соку або більше до смаку
- 3 ст. л. оливкової олії екстра вірджин
- Сіль за смаком
- Свіжий мелений чорний перець – за смаком
Як приготувати
- Помістіть часник, гірчицю, лимонний сік і олію в невелику банку з кришкою. Щедро приправте сіллю і перцем.
- Накрийте кришкою і енергійно струсіть банку, щоб усі інгредієнти добре перемішалися. За необхідності відрегулюйте приправи на свій смак. Використовуйте соус негайно.
Соус вінегрет підходить до всіх салатів зі свіжих овочів, до м'ясних і рибних страв, до закусок з креветками або іншими морепродуктами і навіть до пельменів. А також використовується для заправки класичного вінегрету.
Заправки для салатів зі свіжих овочів
Для грецького салату потрібно подрібнити два зубчики часнику і вмішати в півсклянки оливкової олії. Додайте 2 чайні ложки діжонської гірчиці, 2 столових ложок лимонного соку, 5 столових ложок винного оцту. Киньте в заправку для салату по щіпці цукру й солі, присипте зверху сушеним орегано, прикрасьте листям базиліка.
Ароматну заправку можна зберігати в холодильнику до 2 тижнів в ємності з кришкою, перед додаванням в салат збовтувати.
Для салату із зеленню збийте пару столових ложок бальзамічного оцту, столову ложку меду. Додайте чайну ложку соку лимона і столову ложку діжонської гірчиці. Туди ж потрібно влити чверть склянки оливкової олії. Сіль і мелений перець додавайте за смаком.
Для салату з креветками натріть по половині чайної ложки цедри грейпфрута, лимона і апельсина. Додайте в миску з цедрою по чверті склянки соку грейпфрута і апельсина. Влийте в суміш по 2 столові ложки винного оцту, лимонного соку і оливкової олії. Добре збийте всі інгредієнти, посоліть, поперчіть.
Цю заправку можна зберігати в холодильнику не довше 3 днів.
Для хрустких салатів з нейтральним смаком потрібна гостра заправка. Треба подрібнити головку часнику, змішати до однорідності зі склянкою кефіру, половиною склянки сметани і чвертю склянки майонезу. Майонез можна замінити грецьким йогуртом. Посолити, поперчити за смаком.
Салат такою заправкою заправляйте одразу, але дайте страві настоятися перед подачею.
Для салату з куркою ідеальний кремовий медово-гірчичний салатний топінг. Перемішайте 100 мл натурального йогурту, 3 столові ложки рідкого меду і 2 столові ложки гірчиці. Додайте чайну ложку лимонного соку і пів чайної ложки сушеного часнику. Посоліть і поперчіть за смаком, ще раз усе ретельно змішайте.
Для салату з грибами, м'ясом і рибою приготуйте сметанний соус. Потрібно взяти 100 г сметани 10% жирності, пучок кропу, два зубчики часнику, дрібку солі. Кріп необхідно подрібнити, часник пропустити через прес і все змішати зі сметаною. Соус має настоятися.
Заправка для салату з оцтом (бальзамічним). На 3 порції салату візьміть 4 столові ложки оцту, 3 столові ложки олії, сіль, мелений чорний перець і цукрову пудру не більше чайної ложки. Перед заправкою все добре перемішайте.
Заправка універсальна. Потрібно взяти 3 столові ложки рослинної олії, 2 жовтки, 1 столову ложку лимонного соку, чайну ложку гірчиці, 200 г сметани (20%), третину чайної ложки солі, перець за смаком. Змішати все до однорідної маси в блендері.
Цими соусами можна заправити і ще одну страву – кальмара на грилі. З відео дізнаєтеся, як його приготувати.
Тут дізнаєтеся, що потрібно зробити з майонезом, щоб перетворити його на новий соус.