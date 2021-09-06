Жареный лосось с сальсой из манго – рецепт блюда, которое нужно хотя бы раз попробовать

Эта вариация подачи жаренного лосося безусловно заслуживает вашего внимания. А подается он с сальсой из манго. Да, сальса – это соус из помидоров, почитаемый в Мексике, как и песто в Италии. Но его можно приготовить и из манго. Если вы думаете – это что-то необычное и, скорее всего, вы не готовы к таким экспериментам, то глубоко заблуждаетесь. Манго и лосось – невероятное сочетание, ведь из манго сальса особенная. В общем. попробуйте и вау-впечатление от такой еды вам гарантировано.
Жареный лосось с сальсой из манго
Ингредиенты
- Лосось (филе) – 4 шт.
- Манго – 1 шт.
- Лук, красный перец, зеленый перец – по половинке
- Кинза – небольшой пучок
- Лайм – 2 шт.
- Порошок чеснока – 1 ч. л.
- Растительное масло, соль, свежемолотый черный перец
Способ приготовления
- Манго и перец нарезать одинаковыми кубиками, лук и кинзу – нарезать мелко.
- Смешать с соком лайма, приправить перцем и солью.
- Смешать порошок чеснока с половиной чайной ложки соли и перца. Приправить смесью лосось и смазать растительным маслом. Жарить на растительном масле до готовности.
- Выложить на тарелку, полить оставшимся соком лайма. Украсить сальсой из манго.
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