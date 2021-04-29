Сирна паска без випічки – 3 рецепти для найвибагливіших

Вона може бути шоколадною, зі смаком лимона або з малиною і фісташками

Напевно, це найкрасивіше, що стоїть на великодньому столі – сирна паска, яка не потребує випічки. Головні інгредієнти – якісний сир, все інше – на ваш смак. У цій добірці рецепти сирної паски з маком і лимоном, з фісташками і малиною, а також із шоколадом. І якщо ви запланували пекти традиційний паску, то не лінуйтеся і приготуйте одну з нижче наведених. Ви точно не пошкодуєте.

Сирна паска "Три шоколади"

Фото: instagram.com/alisa_polevskaya/

Інгредієнти

Сир – 500 г

Жирні (33%) вершки – 150 мл

Цукрова пудра – 80 г

Ванільний екстракт (паста) – 1 ч. л.

Вершкове масло – 100 г

Білий шоколад – 50 г

Молочний шоколад – 50 г

Темний шоколад – 50 г

Спосіб приготування

Подрібнити занурювальним блендером сир. Додати вершки, цукрову пудру і ванільний екстракт (паста), збити в блендері. Розтопити кожен вид шоколад з 35 г вершкового масла. Сирну масу поділити на 3 рівні частини і змішати кожну частину із шоколадом, має вийти 3 сирно-шоколадні маси. Підготувати форму для паски, поставити її в глибоку каструлю догори дном так, щоб нижня частина її не стикалася з дном посуду. Марлю скласти в 2 шари, змочити, віджати, струсити і вистелити форму так, щоб краї марлі з усіх боків звисали. Викласти масу з білим шоколадом, далі з молочним і останній шар з темним шоколадом, кожен шар вирівнювати, щоби переходи вийшли акуратні. До центру згорнути краї марлі, зверху на паску поставити тарілку, на тарілку покласти вантаж, прибрати в холодильник мінімум на 12 годин. Дістати паску, прибрати тарілку з вантажем, поставити зверху тарілку, перевернути и дістати паску.

Сирна паска з малиною і фісташками

Фото: instagram.com/kladovaya_konditera_eisk_/

Інгредієнти

Сир – 500 г

Фісташкова паста, малинове пюре – по 60 г

Вершкове масло – 100 г

Цукор – 100 г

Білий шоколад – 20 г

Вершки 33% – 100 г

Яйце – 1 шт.

Спосіб приготування

У каструлі з товстим дном з'єднати цукор, вершки і яйце. Довести до кипіння на повільному вогні, помішуючи до загустіння. Пасту фісташки трохи нагріти і додати 10 г шоколаду, добре перемішати. Потім так само зробити з малиновим пюре. У сирну масу додати масло кімнатної температури і пробити блендером. У масу ввести охолоджену заварну суміш і перемішати. Масу розділити на 3 рівні частини. У першу частину додати ягідну масу, в другу фісташкову, а в третю нічого не додавати. Форму застелити марлею в 2 шари і встановити в миску, в яку стікатиме зайва рідина. Викласти шарами отримані сирні маси, зверху покласти вантаж. Прибрати в холодильник мінімум на 10 годин.

Маково-лимонна сирна паска

Фото: instagram.com/foodholic_nsk/

Інгредієнти

Сир – 550 г

Вершкове масло – 90 г

Сметана – 90 г

Цукрова пудра – 90 г

Мак – 60 г

Родзинки – 30-40 г

Цукор – 1 ст. л.

Цедра 1 лимона

Ванільний цукор – 15 г

Куркума – 0,5 ч. л.

Спосіб приготування

Залити мак окропом і залишити на півгодини, в цей час сир пропустити через сито до однорідної консистенції. Родзинки промити і просушити паперовим рушником. У сир ввести сметану, цукрову пудру, розм'якшене вершкове масло, ванільний цукор. Добре перемішати. З маку злити воду і розім'яти його з цукром. Сирну масу розділити на дві частини або в співвідношенні 40/60. В одну половину додати мак і родзинки, в другу – куркуму і цедру лимона. Форму для паски поставити догори дном на тарілку та застелити вологою марлею в два-три шари. По краях розподілити лимонну масу, в середині – макову з родзинками. Накрити вантажем і залишити на добу в холодильнику. Прибрати вантаж, перевернути паску, прикрасити за бажанням.

Тут знайдете 3 рецепти запеченої сирної паски.

Всі подробиці в спецтемі Готуємося до Великодня

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