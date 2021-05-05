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Спіруліна – 8 причин додати її в раціон і тонкощі вживання

Сьогодні, 08:00

На добу достатньо не більше 10 грамів, а краще її додавати у фруктові смузі та овочеві салати

От уже кілька десятків років спіруліну вважають суперфудом разом, наприклад, з ферментованим продуктом комбучею. Але чи може бути так, що властивості спіруліни перебільшені і її не обов'язково включати в раціон? Дієтолог Віра Паламар назвала 8 причин, щоб зробити це, а також розповіла, скільки треба спіруліни в нашому житті.

Фото: Віра Паламар, дієтолог, нутриціолог

"Спіруліна – одна з найпопулярніших добавок у світі. Вона багата на різні поживні речовини та антиоксиданти, які можуть бути корисними для організму людини. Важливо розібратися, як це працює", – каже Віра Паламар.

Які переваги у спіруліни для нашого здоров'я?

1. Спіруліна багата на поживні речовини.

Вона належить до синьо-зелених водоростей – це організми, що ростуть як у прісній, так і в солоній воді. Її вживали ще стародавні ацтеки, але популярною в сучасному харчуванні вона стала, коли НАСА запропонувало вирощувати її в космосі для використання астронавтами.

Спіруліну відносять до суперфудів. Порція спіруліни містить велику кількість поживних речовин, при цьому має невелику калорійність:

Одна столова ложка (7 грамів) сухого порошку спіруліни містить:

  • Білок – 4 грами
  • Вуглеводи – 1,7 г
  • Жири – 1 г, зокрема жирні кислоти омега-6 і омега-3 в співвідношенні приблизно 1,5:1,0
  • Вітамін B1 (тіамін) – 11% від добової норми
  • Вітамін В2 (рибофлавін) – 15% від добової норми
  • Вітамін B3 (ніацин) – 4% від добової норми
  • Мідь – 21% від рекомендованої добової норми
  • Залізо – 11% від рекомендованої добової норми
  • Енергетична цінність – лише 20 калорій

Якість білка в спіруліні порівняна з білком яйця. Він дає всі необхідні незамінні амінокислоти.

Часто стверджують, що спіруліна містить вітамін B12, але це не зовсім правильно. Вона містить псевдовітамін B12, ефективність якого у людей не доведена.

2. Спіруліна – потужне джерело антиоксидантів, що можуть захистити організм від окислювального стресу.

Його основний активний компонент – фікоціанин. Ця антиоксидантна речовина також надає спіруліні унікального синьо-зеленого кольору.

Фікоціанин може боротися з вільними радикалами, забезпечуючи неймовірні антиоксидантні та протизапальні ефекти.

3. Дослідження показують, що спіруліна може знижувати рівень "поганого" холестерину ЛПНЩ і може одночасно підвищувати "хороший" холестерин ЛПВЩ.

4.Спіруліна може сприяти зниженню артеріального тиску.

Вважається, що це зниження пов'язане з впливом спіруліни на збільшенням виробництва оксиду азоту, сигнальної молекули. Вона допомагає кровоносним судинам розслаблятися і розширюватися.

Доза в 4,5 грами на день буде достатньо ефективною в профілактичних заходах при коригуванні рівня артеріального тиску.

5. Спіруліна покращує симптоми алергічного риніту.

Алергічний риніт – запалення носових проходів. Це спричиняється алергенами довкілля, такими як пилок, шерсть тварин або навіть домашній пил. Спіруліна – популярне альтернативне лікування симптомів алергічного риніту, і є докази того, що воно може бути ефективним.

6. Спіруліна може бути ефективним засобом у комплексному лікуванні та профілактиці анемії.

Є багато різних форм анемії. Найпоширеніша з них характеризується зниженням рівня гемоглобіну або еритроцитів у крові. Анемія досить часто зустрічається у людей похилого віку і призводить до почуття слабкості і втоми.

В одному з досліджень за участю літніх людей з анемією в анамнезі добавки зі спіруліною підвищували вміст гемоглобіну в еритроцитах і покращували імунну функцію.

7. Спіруліна може поліпшити м'язову силу і витривалість.

Окислювальне пошкодження, спричинене фізичними вправами, є основним фактором м'язової втоми. Спіруліна має антиоксидантні властивості, що можуть допомогти спортсменам і фізично активним людям мінімізувати цей збиток.

8. Спіруліна може допомогти контролювати рівень цукру в крові.

2-4 грами на день, в комплексному лікуванні, може знижувати рівень цукру у людей з діабетом 2 типу.

Скільки можна спіруліни на день?

Спіруліна буває в таблетках і в порошку
Спіруліна буває в таблетках і в порошку
Фото: Pixabay

Стандартна денна доза спіруліни становить 1-3 грами, але ефективно використовуються дози в районі 10 грамів на день. Зазвичай рекомендується вживати не більше 2 столових ложок (14 г) на день.

Як же краще вживати спіруліну?

Спіруліна випускається в порошку, який можна розводити водою або додавати в приготовлену їжу. Також ця водорість продається у вигляді капсул і пігулок.

Наприклад, змішайте порошок спіруліни із солодким смузі, щоб замаскувати морський аромат. Солодкі фруктові смузі краще маскують її смак. Перед змішуванням насипте приблизно 1 чайну ложку порошку спіруліни у ваш смузі. Добре зі спіруліною поєднується смузі на основі банана, апельсина і манго, але так само можна брати будь-які стиглі фрукти, які вам подобаються.

Порошок спіруліни також добре підходить для смузі з додаванням шпинату. Так само можна додавати порошок спіруліни при приготуванні овочевих салатів.

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