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Зелений сенча – чай, який допомагає схуднути. Так це чи ні?

Сьогодні, 15:18

У всякому разі, метаболізм цей чай налагоджує

У світі чудодійних напоїв прибуло. Тепер в один ряд, наприклад, з комбучею або чайним грибом, став японський чай сенча. Вірніше, сентя. З усіх боків прихильники здорового способу життя кажуть – цей зелений чай допомагає схуднути. Швидко та без особливих зусиль. Разом з дієтологом Наталією Ківою вирішили розібратися, що це, як сенча підтримує організм і як правильно його пити.

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Фото: Наталя Ківа, дієтолог

Що таке сенча або сентя?

"Це різновид зеленого чаю, який вирощується на схилах японських гір. Особливість його в тому, що листя пропарюють і скручують у найтонші трубочки-чаїнки. Це дозволяє зберегти в молодих листочках максимум смаку, корисних речовин, вітамінів, мікроелементів, амінокислот, антиоксидантів і не допустити окислення. Тепер детальніше", – каже Наталя Ківа.

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Чим корисний чай сенча?

У складі сенчі значно менше кофеїну і таніну, ніж у звичайному чаї. Регулярне вживання напою сприяє

  • підвищенню загального тонусу
  • зміцненню імунітету
  • нормалізації серцево-судинної системи
  • поліпшенню обміну речовин

А ще сенча містить велику кількість антиоксидантів, тому чай

  • має омолоджувальний ефект
  • знижує розвиток онкології
  • підвищує розумові здібності
  • знижує рівень холестерину і артеріальний тиск

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Чи допомагає сенча схуднути?

Багато хто вважає, що сенча допомагає скинути зайву вагу. Певним чином це так. Напій налагоджує метаболізм, завдяки чому обмінні процеси сприяють кращому розщепленню і переробці їжі та спалюванню жиру.

Але, сподіватися тільки на чай і вважати його "чарівною пігулкою" не варто. Тільки здоровий спосіб життя, правильне збалансоване харчування і фізичні навантаження здатні творити дива. Пам'ятайте, все має бути в міру.

Як правильно пити чай сенча?

Пити його можна як холодним, так і гарячим. Холодний напій бадьорить і освіжає. Гарячий, навпаки, розслабляє, тому його можна пити ввечері.

Готуйте не міцні напої, вживаєте не більше 2-3 чашок на день.

Кому краще не пити сенчу?

З особливою увагою до сенчі необхідно поставитися людям з безсонням, тим, хто страждає на нервово-психічні захворювання, вагітним, жінкам, які годують і дітям.

Тут дізнаєтеся, чи справді яблука такі корисні.

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