Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Спирулина – 8 причин добавить ее в рацион и тонкости употребления

Сегодня, 08:00

В сутки достаточно не больше 10 граммов, а лучше ее добавлять в фруктовые смузи и овощные салаты

Вот уже несколько десятков лет спирулина считается суперфудом на ряду, к примеру, с ферментированным продуктом комбучей. Но может ли оказаться так, что свойства спирулины преувеличены и ее не обязательно включать в рацион? Диетолог Вера Паламарь назвала 8 причин, чтобы сделать это, а также рассказала, сколько нужно спирулины в нашей жизни.

Фото: Вера Паламарь, диетолог, нутрициолог

"Спирулина – одна из самых популярных добавок в мире. Она богата различными питательными веществами и антиоксидантами, которые могут быть полезны организму человека. Важно разобраться, как это работает", – говорит Вера Паламарь.

Какие преимущества у спирулины для нашего здоровья?

1. Спирулина богата многими питательными веществами.

Она относится к сине-зеленым водорослям – это организмы, которые растут как в пресной, так и в соленой воде. Ее употребляли еще древние ацтеки, но популярной в современном питании она стала, когда НАСА предложило выращивать ее в космосе для использования астронавтами.

Спирулину относят к суперфудам. Порция спирулины содержит большое количество питательных веществ, при этом обладает небольшой калорийностью:

Одна столовая ложка (7 граммов) сухого порошка спирулины содержит:

  • Белок – 4 грамма
  • Углеводы – 1,7 г
  • Жиры –1 г, включая жирные кислоты омега-6 и омега-3 в соотношении примерно 1,5:1,0
  • Витамин B1 (тиамин) – 11% от суточной нормы
  • Витамин В2 (рибофлавин) – 15% от суточной нормы
  • Витамин B3 (ниацин) – 4% от суточной нормы
  • Медь – 21% от рекомендуемой суточной нормы
  • Железо – 11% от рекомендуемой суточной нормы
  • Энергетическая ценность – всего 20 калорий

Качество белка в спирулине сравнимо с белком яйца. Он дает все необходимые незаменимые аминокислоты.

Часто утверждают, что спирулина содержит витамин B12, но это не совсем правильно. Она содержит псевдовитамин B12, эффективность которого у людей не доказана.

2. Спирулина – мощный источник антиоксидантов, которые могут защитить организм от окислительного стресса.

Его основной активный компонент – фикоцианин. Это антиоксидантное вещество также придает спирулине уникальный сине-зеленый цвет.

Фикоцианин может бороться со свободными радикалами и подавлять выработку воспалительных сигнальных молекул, обеспечивая впечатляющие антиоксидантные и противовоспалительные эффекты.

3. Исследования показывают, что спирулина может снижать уровень "плохого" холестерина ЛПНП и может одновременно повышать "хороший" холестерин ЛПВП.

4.Спирулина может способствовать снижению артериального давления.

Считается, что это снижение связано с влиянием спирулины на увеличением производства оксида азота, сигнальной молекулы. Она помогает кровеносным сосудам расслабляться и расширяться.

Доза в 4,5 грамма в день будет достаточно эффективной в профилактических мероприятиях при корректировки уровня артериального давления .

5. Спирулина улучшает симптомы аллергического ринита.

Аллергический ринит характеризуется воспалением носовых проходов. Это вызвано аллергенами окружающей среды, такими как пыльца, шерсть животных или даже домашняя пыль. Спирулина – популярное альтернативное лечение симптомов аллергического ринита, и есть доказательства того, что оно может быть эффективным .

6. Спирулина может быть эффективным средством в комплексном лечении и профилактике анемии.

Есть много разных форм анемии. Самая распространенная из них характеризуется снижением уровня гемоглобина или эритроцитов в крови. Анемия довольно часто встречается у пожилых людей и приводит к чувству слабости и усталости.

В одном из исследований с участием пожилых людей с анемией в анамнезе добавки со спирулиной повышали содержание гемоглобина в эритроцитах и ​​улучшали иммунную функцию.

7. Спирулина может улучшить мышечную силу и выносливость.

Окислительное повреждение, вызванное физическими упражнениями, является основным фактором мышечной усталости. Спирулина обладает антиоксидантными свойствами, которые могут помочь спортсменам и физически активным людям минимизировать этот ущерб.

8. Спирулина может помочь контролировать уровень сахара в крови.

2- 4 грамма в день, в комплексном лечении, может снижать уровень сахара у людей с диабетом 2 типа.

Сколько можно спирулины в день?

Спирулина бывает в таблетках и в порошке
Спирулина бывает в таблетках и в порошке
Фото: Pixabay

Стандартная дневная доза спирулины составляет 1-3 грамма, но эффективно используются дозы в районе 10 граммов в день. Обычно рекомендуется употреблять не более 2 столовых ложек (14 г) в день.

Как же лучше употреблять спирулину?

Спирулина выпускается в порошке, который можно разводить водой или добавлять в приготовленную пищу. Также эта водоросль продается в виде капсул и пилюль.

Например, смешайте порошок спирулины со сладким смузи, чтобы замаскировать морской аромат. Сладкие фруктовые смузи лучше маскируют ее вкус. Перед смешиванием насыпьте примерно 1 чайную ложку порошка спирулины в ваш смузи. Хорошо со спирулиной сочетается смузи на основе банана, апельсина и манго, но так же можно брать любые спелые фрукты, которые вам нравятся.

Порошок спирулины также хорошо подходит для смузи с добавлением шпината. Так же можно добавлять порошок спирулины при приготовлении овощных салатов.

Здесь узнаете, действительно ли помогает похудеть модный чай сенча.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Ферментированные продукты: это полезно или всего лишь модно? 7 продуктов, которые должны быть на кухне здорового человека Все, что нужно знать о зелени чеснока. Это не только мощное противовирусное средство Портулак - это не сорняк. Зачем его есть и 5 способов приготовления
правильное питание польза и вред спирулина
Реклама

Новости партнеров

Белорусские картофельные оладьи: язык можно проглотить
Белорусские картофельные оладьи: язык можно проглотить
Пять самых обидчивых знаков Зодиака
Пять самых обидчивых знаков Зодиака
“Влюблена как дура” : Кароль заинтриговала поклонников
“Влюблена как дура” : Кароль заинтриговала поклонников
"Как кукла": нестареющая Пугачева на новом фото
"Как кукла": нестареющая Пугачева на новом фото

Популярные статьи

Вчера, 11:32Звездно

Я вам не фея! Анна Богдан из Холостяка-11 резко отреагировала на критику хейтеров

Вчера, 09:00Вкусно

10 рецептов самых легких овощных салатов, которые вы будете готовить всегда

3 маяЗвездно

Холостячка Мишина провела вечер с Рыбаком, который бросил ее ради другой

3 маяЗвездно

Секс-скандал вокруг Меладзе, или Почему слухи о харассменте могут быть правдой

3 маяВкусно

Бисквит "Виктория" – рецепт королевского десерта, которому больше 200 лет

3 маяЗвездно

Киркоров на вечеринке в честь 54-летия целовался с Бузовой и ползал под MARUV

3 маяФаново

Неделя после Пасхи-2021: что можно, а что категорически нельзя делать

3 маяЗвездно

Холостячка Злата Огневич кардинально сменила имидж. Мы в восторге!

3 маяПсихо

Гороскоп на сегодня 3 мая для всех знаков зодиака: Водолеи, будьте терпимее!

3 маяEvents

3 мая: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

3 маяФаново

Поливальный понедельник-2021: приметы, обычаи и что нельзя делать

2 маяЗвездно

Лазарев впервые прокомментировал ссору с Лободой и обвинил в ней других людей

2 маяЗвездно

Надя Дорофеева отпраздновала Пасху в селе с победителем Голосу країни

2 маяПсихо

Гороскоп на неделю 2-8 мая: все знаки зодиака

2 маяФаново

С Пасхой-2021: короткие поздравления в стихах

2 маяФаново

Пасха-2021: что ни в коем случае нельзя делать и приметы

Новости партнеров

Ленивые пирожки без теста: элементарный рецепт
Ленивые пирожки без теста: элементарный рецепт
Эти продукты - спасение для вашей щитовидки
Эти продукты - спасение для вашей щитовидки
Рак мозга? Кудрявцев напугали судьбой Фриске и Заворотнюк
Рак мозга? Кудрявцев напугали судьбой Фриске и Заворотнюк
Горячая штучка: Моника Беллучи засветила декольте для D&G
Горячая штучка: Моника Беллучи засветила декольте для D&G
Луковые котлеты за 10 минут: очень вкусно и просто
Луковые котлеты за 10 минут: очень вкусно и просто
"Мене просто розірвало на шматки": як Каменських перенесла COVID
"Мене просто розірвало на шматки": як Каменських перенесла COVID
Как выбрать одежду по знаку зодиака
Как выбрать одежду по знаку зодиака
В Сети показали особняк Лободы под Киевом за 12 млн
В Сети показали особняк Лободы под Киевом за 12 млн

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять