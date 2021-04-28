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Портулак – це не бур'ян. Навіщо його їсти і 5 способів приготування

Сьогодні, 13:11

Він багатий на вітаміни, кислуватий на смак і смачний у салатах

Весняна зелень – це те, чого ми так довго чекаємо. Адже тепер наша їжа стане яскравіше і корисніше. Ми розповідали про користь, кропу, петрушки, шпинату. Ці рослини звичні для нас. Але мало хто знає, що портулак, який вважається бур'яном, неймовірно корисний. А ще – прекрасний у салатах і як гарнір. Дієтолог Валентина Яковлєва розповіла, навіщо портулак треба їсти і запропонувала 5 рецептів.

Фото: instagram.com/foragebyronbay/

Навіщо нам треба їсти портулак?

"Портулак широко відомий як бур'ян, який нещадно викорчовують всі городники. При цьому багато хто не знає, що ця рослина дуже корисна і її можна вживати в їжу. Виживаючи у складних умовах, дикорослі трави володіють сильним імунітетом, який охоче передадуть тим, хто їх їсть! Тепер детальніше про властивості", – каже Валентина Яковлєва.

Портулак – "рибна рослина". І ось чому:

Це прекрасне джерело Омега-3 жирних кислот і його навіть називають "рибною рослиною" – у 100 грамах свіжого листя портулаку міститься цілих 400 мг альфа-лінолевої кислоти, а це вп'ятеро більше, ніж у морепродуктах!

Але це ще не все. Портулак багатий на вітаміни С, РР, А і бета-каротин. У ньому багато клітковини і рослинного білка. Є цинк, селен, багато заліза і калію.

А ще портулак містить норадреналін, який покращує настрій і сприяє збільшенню м'язової сили.

Для тих, хто худне, портулак швидко створює відчуття ситості і при цьому низькокалорійний.

Як їсти портулак, щоби було смачно

  • Портулак можна і треба їсти в свіжому вигляді, насамперед навесні до початку цвітіння, просто додайте його в різні салати
  • Можна загорнути портулак у вірменський лаваш разом з молодим сиром і часником
  • Щедро посипати листям портулаку бутерброд з вершковим маслом
  • З початку червня та до пізньої осені, коли портулак стає грубішим, його тушкують, додають у супи або в різні другі страви
  • Портулак можна маринувати

Що можна приготувати з портулаком

Фото: instagram.com/food_clicker_/


Італійський салат

Інгредієнти

  • Портулак – 200 г.
  • Яблуко – 1 шт.
  • Кукурудза солодка (консервована) – 150 г.
  • Сік половинки лимона
  • Волоські горіхи – 4 ст. л.
  • Оливки чорні – 1 ст. л.
  • Сіль і перець – за смаком
  • Оливкова олія

Спосіб приготування

  1. Вимийте і висушіть молодий портулак, розріжте на шматочки 3-5 см. Очистіть яблуко від шкірки і натріть на крупній тертці.
  2. Горіхи підсушіть на сковороді і подрібніть. З'єднайте всі інгредієнти в салатниці, додайте сіль, перець, лимонний сік і оливкову олію, перемішайте.

Салат з портулаком і помідорами

Інгредієнти

  • Молоді пагони і листя портулаку
  • Помідори
  • Оливкова олія
  • Сіль
  • Винний оцет
  • Можна додати трохи гірчиці діжонської

Спосіб приготування

  1. Добре вимийте портулак і відокремте листя і молоді пагони від стебел.
  2. Помідори поріжте, перекладіть у салатник і перемішайте з портулаком.
  3. В окремому посуді змішайте сіль з винним оцтом, додайте (якщо захочете) діжонську гірчицю і перемішайте. Додайте оливкову олію і ще раз добре все перемішайте. Полийте соусом салат.

Тушкований портулак

Інгредієнти

  • Портулак – 200 г.
  • Цибуля – 1 шт.
  • Олія для смаження
  • Сіль і перець – за смаком

Спосіб приготування

  1. Ретельно вимийте портулак. Якщо ви готуватимете портулак після його цвітіння, не дивуйтеся великій кількості насіння, вони корисні і не відчуватимуться в готовій страві.
  2. Розріжте пагони на шматки 3-5 см. І залийте холодною водою, доведіть до кипіння і варіть 5 хвилин, портулак має стати м'яким, але злегка похрускувати. Відкиньте на друшляк, щоб стекла вода.
  3. Наріжте цибулю, обсмажте в сковороді до м'якості, з'єднайте з відвареним портулаком і тушкуйте ще 5-10 хвилин, періодично помішуючи. Можна додати трохи води.
  4. Додайте сіль і перець за смаком. Коли рідина випарується, портулак готовий.

Омлет з портулаком і помідорами

Інгредієнти

  • Яйця – 3 шт.
  • Портулак невеликий пучок
  • Помідори – 2-3 шт. або помідори чері – 8шт.
  • Часник – 0,5 зуб.
  • Оливкова олія
  • Сіль і перець – за смаком

Спосіб приготування

  1. Добре промийте портулак, видаліть жорсткі стебла, залишивши листя і ніжні верхівки.
  2. Вимийте помідори і розріжте їх на кільця.
  3. На сковороді прогрійте часник в оливковій олії. Коли він злегка пожовтіє, додайте помідори, розмістивши їх зрізом вниз. Прогрійте 2-4 хвилини.
  4. Додайте портулак і дрібку солі. Прогрійте кілька хвилин.
  5. Збийте яйця, підсолити і поперчіть. Вилийте яйця зверху на портулак, рівномірно розподіліть і готуйте доти, доки омлет не схопиться.

Гарнір з портулаку

Інгредієнти

  • Портулак великий пучок
  • Часник – 2 зуб.
  • Сік лимона – 1 ст. л.
  • Сіль – за смаком
  • Оливкова олія

Спосіб приготування

  1. Ретельно вимийте портулак, видаліть, якщо є, старі тверді стебла і поріжте на шматочки завдовжки 5 см. Налийте на сковороду оливкова олія. Очистіть часник і дрібно порубати, прогрійте в олії 3-4 хвилини.
  2. Додайте портулак і готуйте на слабкому вогні кілька хвилин, періодично помішуючи. Додайте сік лимона і сіль. Подавайте до столу гарячим або теплим.

Тут дізнаєтеся, як зберегти зелень свіжою надовго.

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