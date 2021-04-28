Портулак – це не бур'ян. Навіщо його їсти і 5 способів приготування
Він багатий на вітаміни, кислуватий на смак і смачний у салатах
Весняна зелень – це те, чого ми так довго чекаємо. Адже тепер наша їжа стане яскравіше і корисніше. Ми розповідали про користь, кропу, петрушки, шпинату. Ці рослини звичні для нас. Але мало хто знає, що портулак, який вважається бур'яном, неймовірно корисний. А ще – прекрасний у салатах і як гарнір. Дієтолог Валентина Яковлєва розповіла, навіщо портулак треба їсти і запропонувала 5 рецептів.
Навіщо нам треба їсти портулак?
"Портулак широко відомий як бур'ян, який нещадно викорчовують всі городники. При цьому багато хто не знає, що ця рослина дуже корисна і її можна вживати в їжу. Виживаючи у складних умовах, дикорослі трави володіють сильним імунітетом, який охоче передадуть тим, хто їх їсть! Тепер детальніше про властивості", – каже Валентина Яковлєва.
Портулак – "рибна рослина". І ось чому:
Це прекрасне джерело Омега-3 жирних кислот і його навіть називають "рибною рослиною" – у 100 грамах свіжого листя портулаку міститься цілих 400 мг альфа-лінолевої кислоти, а це вп'ятеро більше, ніж у морепродуктах!
Але це ще не все. Портулак багатий на вітаміни С, РР, А і бета-каротин. У ньому багато клітковини і рослинного білка. Є цинк, селен, багато заліза і калію.
А ще портулак містить норадреналін, який покращує настрій і сприяє збільшенню м'язової сили.
Для тих, хто худне, портулак швидко створює відчуття ситості і при цьому низькокалорійний.
Як їсти портулак, щоби було смачно
- Портулак можна і треба їсти в свіжому вигляді, насамперед навесні до початку цвітіння, просто додайте його в різні салати
- Можна загорнути портулак у вірменський лаваш разом з молодим сиром і часником
- Щедро посипати листям портулаку бутерброд з вершковим маслом
- З початку червня та до пізньої осені, коли портулак стає грубішим, його тушкують, додають у супи або в різні другі страви
- Портулак можна маринувати
Що можна приготувати з портулаком
Італійський салат
Інгредієнти
- Портулак – 200 г.
- Яблуко – 1 шт.
- Кукурудза солодка (консервована) – 150 г.
- Сік половинки лимона
- Волоські горіхи – 4 ст. л.
- Оливки чорні – 1 ст. л.
- Сіль і перець – за смаком
- Оливкова олія
Спосіб приготування
- Вимийте і висушіть молодий портулак, розріжте на шматочки 3-5 см. Очистіть яблуко від шкірки і натріть на крупній тертці.
- Горіхи підсушіть на сковороді і подрібніть. З'єднайте всі інгредієнти в салатниці, додайте сіль, перець, лимонний сік і оливкову олію, перемішайте.
Салат з портулаком і помідорами
Інгредієнти
- Молоді пагони і листя портулаку
- Помідори
- Оливкова олія
- Сіль
- Винний оцет
- Можна додати трохи гірчиці діжонської
Спосіб приготування
- Добре вимийте портулак і відокремте листя і молоді пагони від стебел.
- Помідори поріжте, перекладіть у салатник і перемішайте з портулаком.
- В окремому посуді змішайте сіль з винним оцтом, додайте (якщо захочете) діжонську гірчицю і перемішайте. Додайте оливкову олію і ще раз добре все перемішайте. Полийте соусом салат.
Тушкований портулак
Інгредієнти
- Портулак – 200 г.
- Цибуля – 1 шт.
- Олія для смаження
- Сіль і перець – за смаком
Спосіб приготування
- Ретельно вимийте портулак. Якщо ви готуватимете портулак після його цвітіння, не дивуйтеся великій кількості насіння, вони корисні і не відчуватимуться в готовій страві.
- Розріжте пагони на шматки 3-5 см. І залийте холодною водою, доведіть до кипіння і варіть 5 хвилин, портулак має стати м'яким, але злегка похрускувати. Відкиньте на друшляк, щоб стекла вода.
- Наріжте цибулю, обсмажте в сковороді до м'якості, з'єднайте з відвареним портулаком і тушкуйте ще 5-10 хвилин, періодично помішуючи. Можна додати трохи води.
- Додайте сіль і перець за смаком. Коли рідина випарується, портулак готовий.
Омлет з портулаком і помідорами
Інгредієнти
- Яйця – 3 шт.
- Портулак невеликий пучок
- Помідори – 2-3 шт. або помідори чері – 8шт.
- Часник – 0,5 зуб.
- Оливкова олія
- Сіль і перець – за смаком
Спосіб приготування
- Добре промийте портулак, видаліть жорсткі стебла, залишивши листя і ніжні верхівки.
- Вимийте помідори і розріжте їх на кільця.
- На сковороді прогрійте часник в оливковій олії. Коли він злегка пожовтіє, додайте помідори, розмістивши їх зрізом вниз. Прогрійте 2-4 хвилини.
- Додайте портулак і дрібку солі. Прогрійте кілька хвилин.
- Збийте яйця, підсолити і поперчіть. Вилийте яйця зверху на портулак, рівномірно розподіліть і готуйте доти, доки омлет не схопиться.
Гарнір з портулаку
Інгредієнти
- Портулак великий пучок
- Часник – 2 зуб.
- Сік лимона – 1 ст. л.
- Сіль – за смаком
- Оливкова олія
Спосіб приготування
- Ретельно вимийте портулак, видаліть, якщо є, старі тверді стебла і поріжте на шматочки завдовжки 5 см. Налийте на сковороду оливкова олія. Очистіть часник і дрібно порубати, прогрійте в олії 3-4 хвилини.
- Додайте портулак і готуйте на слабкому вогні кілька хвилин, періодично помішуючи. Додайте сік лимона і сіль. Подавайте до столу гарячим або теплим.
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