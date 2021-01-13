Ліниві вареники на старий Новий рік: топ-5 оригінальних рецептів

Із шоколадною начинкою, полуницею, сиром і дієтичні – готувати їх можна не тільки на свята

Ну от дарма ці вареники називаються лінивими, а не лінивими, але страшно смачними. Так, часу на їхнє приготування потрібно трохи менше, ніж на вареники із сюрпризом на старий Новий рік. А старань докласти до цього процесу необхідно стільки ж. Ми ж хочемо отримати смачно-красивий результат? Пропонуємо оригінальні рецепти лінивих вареників із шоколадом, полуницею, а також солоних – з твердим сиром.

Ліниві вареники із шоколадною начинкою

Фото: instagram.com/schokolieb/

Інгредієнти (розраховуйте залежно від кількості гостей)

200 г – сиру

1 шт. – яйце

35 г – рисового борошна

цукор за смаком

20 г – шоколаду

Спосіб приготування

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Сир змішати з яйцем і цукром до однорідності. Додати борошно, перемішати і скачати "ковбаску". Розділити на рівні частини. У кожен майбутній вареник покласти шматочок шоколаду, заліпити. Варити до готовності, прикрасити сметаною і цукровою пудрою.

Ліниві вареники з полуницею

Фото: instagram.com/recept.rus/

Інгредієнти

350 г – сиру

2 шт. – невеликих яйця

40 г – цукру

дрібка солі

70 г – кукурудзяного борошнаи (можна звичайне або рисове)

невелика полуниця для начинки

борошно для формування

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Спосіб приготування

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Сир змішати з яйцями, сіллю, цукром і пробити блендером. Вмішати борошно, вийде досить ніжне тісто. Викласти його з миски на добре присипану борошном дошку, розкачати в джгут, розрізати на сегменти. У кожен вкласти невелику полуницю і скачати в кулю, обсипаючи борошном. Варити в підсоленій воді, не надто довго, щоб ягода не поміняла колір. Готові вареники полити розтопленим вершковим маслом, присипати цукром або замінити цукор на мед.

Ліниві вареники з полуницею і маком

Фото: instagram.com/pantera_rai/

Інгредієнти

450 г – сир

1 шт. – яйце

200 г – полуниця

3 ст. л – рисове борошно

2 ст. л – мак

сіль, ванілін за смаком

Спосіб приготування

Сир з яйцем розім'яти виделкою. Додати рисове борошно, ванілін, сіль, усе добре перемішати. Додати мак і перемішати. Всередину майбутнього вареника покласти полуницю, зліпити. Варити до готовності.

Ліниві вареники із сиром

Фото: instagram.com/klimovat975/

Інгредієнти

250 г – сир 5-9%

2 шт. – яйце

90 г – борошно рисове

50 г – сир

25 г – кріп

0, 5 ч. л – сіль

Спосіб приготування

Сир змішати з яйцем, борошном, кропом і сіллю. Викласти 1.5 ч. л сирної маси на долоню, всередину покласти шматочок сиру приблизно 1×1.5 см, скачати кульку. Варити до готовності в підсоленій воді.

Ліниві вареники дієтичні

Фото: instagram.com/kulinaria.pp

Інгредієнти

280 г – сир

1 шт. – яйце

70 г – рисове борошно

ванілін, підсолоджувач за смаком

Спосіб приготування

Змішати сир, яі̆цо, ванілін, підсолоджувач. Додати борошно, замісити сирне тісто. Нарізати сирне тісто невеликими шматочками. Варити до готовності.

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