Ліниві вареники на старий Новий рік: топ-5 оригінальних рецептів
Із шоколадною начинкою, полуницею, сиром і дієтичні – готувати їх можна не тільки на свята
Ну от дарма ці вареники називаються лінивими, а не лінивими, але страшно смачними. Так, часу на їхнє приготування потрібно трохи менше, ніж на вареники із сюрпризом на старий Новий рік. А старань докласти до цього процесу необхідно стільки ж. Ми ж хочемо отримати смачно-красивий результат? Пропонуємо оригінальні рецепти лінивих вареників із шоколадом, полуницею, а також солоних – з твердим сиром.
Ліниві вареники із шоколадною начинкою
Інгредієнти (розраховуйте залежно від кількості гостей)
- 200 г – сиру
- 1 шт. – яйце
- 35 г – рисового борошна
- цукор за смаком
- 20 г – шоколаду
Спосіб приготування
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- Сир змішати з яйцем і цукром до однорідності.
- Додати борошно, перемішати і скачати "ковбаску". Розділити на рівні частини.
- У кожен майбутній вареник покласти шматочок шоколаду, заліпити.
- Варити до готовності, прикрасити сметаною і цукровою пудрою.
Ліниві вареники з полуницею
Інгредієнти
- 350 г – сиру
- 2 шт. – невеликих яйця
- 40 г – цукру
- дрібка солі
- 70 г – кукурудзяного борошнаи (можна звичайне або рисове)
- невелика полуниця для начинки
- борошно для формування
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Спосіб приготування
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- Сир змішати з яйцями, сіллю, цукром і пробити блендером.
- Вмішати борошно, вийде досить ніжне тісто.
- Викласти його з миски на добре присипану борошном дошку, розкачати в джгут, розрізати на сегменти.
- У кожен вкласти невелику полуницю і скачати в кулю, обсипаючи борошном.
- Варити в підсоленій воді, не надто довго, щоб ягода не поміняла колір.
- Готові вареники полити розтопленим вершковим маслом, присипати цукром або замінити цукор на мед.
Ліниві вареники з полуницею і маком
Інгредієнти
- 450 г – сир
- 1 шт. – яйце
- 200 г – полуниця
- 3 ст. л – рисове борошно
- 2 ст. л – мак
- сіль, ванілін за смаком
Спосіб приготування
- Сир з яйцем розім'яти виделкою. Додати рисове борошно, ванілін, сіль, усе добре перемішати.
- Додати мак і перемішати.
- Всередину майбутнього вареника покласти полуницю, зліпити.
- Варити до готовності.
Ліниві вареники із сиром
Інгредієнти
- 250 г – сир 5-9%
- 2 шт. – яйце
- 90 г – борошно рисове
- 50 г – сир
- 25 г – кріп
- 0, 5 ч. л – сіль
Спосіб приготування
- Сир змішати з яйцем, борошном, кропом і сіллю.
- Викласти 1.5 ч. л сирної маси на долоню, всередину покласти шматочок сиру приблизно 1×1.5 см, скачати кульку.
- Варити до готовності в підсоленій воді.
Ліниві вареники дієтичні
Інгредієнти
- 280 г – сир
- 1 шт. – яйце
- 70 г – рисове борошно
- ванілін, підсолоджувач за смаком
Спосіб приготування
- Змішати сир, яі̆цо, ванілін, підсолоджувач.
- Додати борошно, замісити сирне тісто.
- Нарізати сирне тісто невеликими шматочками.
- Варити до готовності.
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