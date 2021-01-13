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Ліниві вареники на старий Новий рік: топ-5 оригінальних рецептів

Сьогодні, 16:33

Із шоколадною начинкою, полуницею, сиром і дієтичні – готувати їх можна не тільки на свята

Ну от дарма ці вареники називаються лінивими, а не лінивими, але страшно смачними. Так, часу на їхнє приготування потрібно трохи менше, ніж на вареники із сюрпризом на старий Новий рік. А старань докласти до цього процесу необхідно стільки ж. Ми ж хочемо отримати смачно-красивий результат? Пропонуємо оригінальні рецепти лінивих вареників із шоколадом, полуницею, а також солоних – з твердим сиром.

Ліниві вареники із шоколадною начинкою

Фото: instagram.com/schokolieb/

Інгредієнти (розраховуйте залежно від кількості гостей)

  • 200 г – сиру
  • 1 шт. – яйце
  • 35 г – рисового борошна
  • цукор за смаком
  • 20 г – шоколаду

Спосіб приготування

  1. Сир змішати з яйцем і цукром до однорідності.
  2. Додати борошно, перемішати і скачати "ковбаску". Розділити на рівні частини.
  3. У кожен майбутній вареник покласти шматочок шоколаду, заліпити.
  4. Варити до готовності, прикрасити сметаною і цукровою пудрою.

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Ліниві вареники з полуницею

Фото: instagram.com/recept.rus/

Інгредієнти

  • 350 г – сиру
  • 2 шт. – невеликих яйця
  • 40 г – цукру
  • дрібка солі
  • 70 г – кукурудзяного борошнаи (можна звичайне або рисове)
  • невелика полуниця для начинки
  • борошно для формування


Спосіб приготування

  1. Сир змішати з яйцями, сіллю, цукром і пробити блендером.
  2. Вмішати борошно, вийде досить ніжне тісто.
  3. Викласти його з миски на добре присипану борошном дошку, розкачати в джгут, розрізати на сегменти.
  4. У кожен вкласти невелику полуницю і скачати в кулю, обсипаючи борошном.
  5. Варити в підсоленій воді, не надто довго, щоб ягода не поміняла колір.
  6. Готові вареники полити розтопленим вершковим маслом, присипати цукром або замінити цукор на мед.

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Ліниві вареники з полуницею і маком

Фото: instagram.com/pantera_rai/

Інгредієнти

  • 450 г – сир
  • 1 шт. – яйце
  • 200 г – полуниця
  • 3 ст. л – рисове борошно
  • 2 ст. л – мак
  • сіль, ванілін за смаком

Спосіб приготування

  1. Сир з яйцем розім'яти виделкою. Додати рисове борошно, ванілін, сіль, усе добре перемішати.
  2. Додати мак і перемішати.
  3. Всередину майбутнього вареника покласти полуницю, зліпити.
  4. Варити до готовності.

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Ліниві вареники із сиром

Фото: instagram.com/klimovat975/

Інгредієнти

  • 250 г – сир 5-9%
  • 2 шт. – яйце
  • 90 г – борошно рисове
  • 50 г – сир
  • 25 г – кріп
  • 0, 5 ч. л – сіль

Спосіб приготування

  1. Сир змішати з яйцем, борошном, кропом і сіллю.
  2. Викласти 1.5 ч. л сирної маси на долоню, всередину покласти шматочок сиру приблизно 1×1.5 см, скачати кульку.
  3. Варити до готовності в підсоленій воді.

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Ліниві вареники дієтичні

Фото: instagram.com/kulinaria.pp

Інгредієнти

  • 280 г – сир
  • 1 шт. – яйце
  • 70 г – рисове борошно
  • ванілін, підсолоджувач за смаком

Спосіб приготування

  1. Змішати сир, яі̆цо, ванілін, підсолоджувач.
  2. Додати борошно, замісити сирне тісто.
  3. Нарізати сирне тісто невеликими шматочками.
  4. Варити до готовності.

Тут зібрані рецепти тесту для вареників на молоці, кефірі та воді .

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