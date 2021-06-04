Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Полуниця в шоколаді – рецепт головного десерту літа

Сьогодні, 10:39

Перед тим, як опускати ягоду в шоколад, її треба добре обсушити

Полуниця в шоколаді Фото: instagram.com/asyas_berries/
Полуниця в шоколаді
Фото: instagram.com/asyas_berries/

Мабуть, це один з найкрасивіших і водночас простих десертів. Полуниця – ягода примхлива, але якщо її правильно застосовувати, то вона стане прикрасою в доволі несподіваних стравах. Але найголовніший козир полуниці – десерти. Її можна занурити в шоколад і отримати неймовірне задоволення. Який виберете шоколад для цього – справа смаку. Ймовірно, краще все-таки молочний. Прикрасити кінцевий результат можна кокосовою стружкою, подрібненими горіхами і дрібнішими ягодами.

Полуниця в шоколаді – рецепт

Інгредієнти

  • свіжа полуниця
  • шоколад

Спосіб приготування

  1. Ретельно, але акуратно помийте ягоди, не відриваючи чашолисток. Потім викладіть полуницю на паперовий рушник, щоб вона повністю висохла. Кожну ягоду акуратно насадити на зубочистку з боку чашолистка.
  2. Покрийте полуницю шоколадом. Для цього розтопіть розламаний на шматочки шоколад на водяній бані або в мікрохвильовій печі. Якщо маса надто густа, розбавте її вершками або молоком. Можна чергувати шари темного, молочного та білого шоколаду. Після нанесення товстого шару шоколаду викладіть полуницю на пергамент. Шоколад має охолонути і затвердіти.
  3. Потім візьміть великий пластиковий контейнер з кришкою. Застеліть його пергаментом. Поверх розмістіть ягоди. Полуницю можна викладати шарами, але кожен шар має бути розділений папером. Не заповнюйте контейнер повністю, має бути невелика відстань до кришки.
  4. Поставте контейнер в овочевий відділ холодильника. Кришку не слід відкривати до подачі на стіл.

Є ще одна цікава закуска, де присутня полуниця – грінки з тартаром з лосося.

Тут читайте про те, як правильно заморозити банани, щоб потім використовувати їх в десертах і смузі .

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Бісквіт "Женуаз" - дізнаємося, за що його цінують у Франції і запишемо рецепт Янгольський бісквіт, або Їжа янголів - чому його так називають і як спекти Шифоновий бісквіт - як спекти найповітрянішу та найніжнішу випічку 5 рецептів домашнього морозива. Приготувати його не так складно, як здається
шоколад полуниця десерт рецепт як приготувати
Реклама

Новини партнерів

Как "голая" пробежка модели на ЛЧ перевернула ее жизнь
Как "голая" пробежка модели на ЛЧ перевернула ее жизнь
Кто больше всех рискует умереть от коронавируса: ответ ученых
Кто больше всех рискует умереть от коронавируса: ответ ученых
Трудно поверить, что эти пары звезд одного возраста. Фото
Трудно поверить, что эти пары звезд одного возраста. Фото
СМИ "вынюхали", где живет украинский любимчик
СМИ "вынюхали", где живет украинский любимчик

Популярні статті

Вчора, 14:23Психо

Які імена приносять успіх – підказка батькам

Вчора, 13:40Events

Коли Івана Купала-2021: дата народного свята

Вчора, 10:44Зірково

Впізнаєте Пугачову і Кіркорова на цьому знімку? З'явилося архівне фото пари на прогулянці в Києві

Вчора, 07:01Смачно

3 рецепти оладок до сніданку і 7 правил, щоби приготувати їх ідеально

Вчора, 06:50Психо

Гороскоп на сьогодні 3 червня для всіх знаків зодіаку: Водолії, на вас чекає дуже активний день!

Вчора, 06:05Events

3 червня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

2 червняЗірково

Чому онука Алли Пугачової в сім'ї порівнюють з принцом Гаррі – зізнання Крістіни Орбакайте

2 червняФаново

День літнього сонцестояння-2021: дата найдовшого дня в році

2 червняМодно

68 років тому коронували Єлизавету II: як змінювався стиль Її Величності

2 червняПсихо

ТОП-7 порад, як поліпшити своє психічне здоров'я

2 червняСмачно

Експрес-маринад для огірків і салат з ними – 2 оригінальних рецепти

2 червняСмачно

Сирний сніданок – швидкі рецепти запіканки, суфле і сирників

1 червняСмачно

Який ви овоч за гороскопом – 12 відповідей для кожного знаку зодіаку

1 червняЗірково

Дочка Пугачової розчулила Мережу своєю щирістю на новому відео: Яке диво

1 червняПсихо

П'ять правильних звичок для поліпшення роботи мозку

1 червняСмачно

Що приготувати на вечерю з фаршу – 5 рецептів з різних країн

Новини партнерів

Красавица из мира MMA взбудоражила поклонников пикантным фото
Красавица из мира MMA взбудоражила поклонников пикантным фото
Блюда из остатков картофельного пюре. Три рецепта
Блюда из остатков картофельного пюре. Три рецепта
Как поставить на место ребенка, который вас не уважает
Как поставить на место ребенка, который вас не уважает
Трагически оборвалась жизнь 15-летнего внука Олега Филимонова
Трагически оборвалась жизнь 15-летнего внука Олега Филимонова
Дочка Пугачевой и Галкина показала отцовский талант пародиста
Дочка Пугачевой и Галкина показала отцовский талант пародиста
Женя из «Сватов» выросла: как теперь выглядит актриса
Женя из «Сватов» выросла: как теперь выглядит актриса
Анна Богдан — показала забавные фотографии со своим возлюбленным
Анна Богдан — показала забавные фотографии со своим возлюбленным
Кензов в третий раз вступит в брак
Кензов в третий раз вступит в брак

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти