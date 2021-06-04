Полуниця в шоколаді – рецепт головного десерту літа

Перед тим, як опускати ягоду в шоколад, її треба добре обсушити

Полуниця в шоколаді Фото: instagram.com/asyas_berries/

Мабуть, це один з найкрасивіших і водночас простих десертів. Полуниця – ягода примхлива, але якщо її правильно застосовувати, то вона стане прикрасою в доволі несподіваних стравах. Але найголовніший козир полуниці – десерти. Її можна занурити в шоколад і отримати неймовірне задоволення. Який виберете шоколад для цього – справа смаку. Ймовірно, краще все-таки молочний. Прикрасити кінцевий результат можна кокосовою стружкою, подрібненими горіхами і дрібнішими ягодами.

Полуниця в шоколаді – рецепт

Інгредієнти

свіжа полуниця

шоколад

Спосіб приготування

Ретельно, але акуратно помийте ягоди, не відриваючи чашолисток. Потім викладіть полуницю на паперовий рушник, щоб вона повністю висохла. Кожну ягоду акуратно насадити на зубочистку з боку чашолистка. Покрийте полуницю шоколадом. Для цього розтопіть розламаний на шматочки шоколад на водяній бані або в мікрохвильовій печі. Якщо маса надто густа, розбавте її вершками або молоком. Можна чергувати шари темного, молочного та білого шоколаду. Після нанесення товстого шару шоколаду викладіть полуницю на пергамент. Шоколад має охолонути і затвердіти. Потім візьміть великий пластиковий контейнер з кришкою. Застеліть його пергаментом. Поверх розмістіть ягоди. Полуницю можна викладати шарами, але кожен шар має бути розділений папером. Не заповнюйте контейнер повністю, має бути невелика відстань до кришки. Поставте контейнер в овочевий відділ холодильника. Кришку не слід відкривати до подачі на стіл.

Є ще одна цікава закуска, де присутня полуниця – грінки з тартаром з лосося.

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