Залежалися яблука і лаваш? Саме час для швидкого штруделя

Класичний рецепт вимагає наявності родзинок і кориці, подавати десерт рекомендується з морозивом

Штрудель з лаваша з яблучною начинкою Фото: freepik.com

Це коли залежалися яблука, є лаваш і хочеться справді вишуканого десерту. Тоді треба приготувати штрудель – класичний десерт, перевірений часом. Це один з найвідоміших пирогів-рулетів з яблуками серед усіх, що існують. Звісно, щоб усе виконати так, як того вимагає класичний рецепт, потрібні родзинки та кориця.

Штрудель з лаваша з яблуками

Інгредієнти для основи

2 листи лаваша (100 г)

30 г вершкового масла

3 пісочних печива (або сухарі з білого хліба)

Для начинки

400 г яблук (3 шт.)

30 г вершкового масла

30 г родзинок

2-3 ст. л. цукру

2 ст. л лимонного соку

1 ч. л. ванільного цукру

0,5 ч. л. кориці

Спосіб приготування

Яблука очистити, нарізати невеликими тонкими шматочками, перемішати з лимонним соком. Покласти на сковороду з розтопленим вершковим маслом. Всипати цукор, ванільний цукор, корицю і смажити до м'якості яблук. Додати родзинки, перемішати. Зібрати штрудель. Розгорнути лаваш, змастити розтопленим маслом. Викласти яблука і подрібнене печиво. Згорнути в рулет. Покласти на деко, обов'язково змастити зверху розтопленим маслом. Поставити в розігріту до 200 градусів духовку, готувати 10-20 хвилин.

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