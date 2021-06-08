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Залежалися яблука і лаваш? Саме час для швидкого штруделя

Сьогодні, 10:53

Класичний рецепт вимагає наявності родзинок і кориці, подавати десерт рекомендується з морозивом

Штрудель з лаваша з яблучною начинкою
Штрудель з лаваша з яблучною начинкою
Фото: freepik.com

Це коли залежалися яблука, є лаваш і хочеться справді вишуканого десерту. Тоді треба приготувати штрудель – класичний десерт, перевірений часом. Це один з найвідоміших пирогів-рулетів з яблуками серед усіх, що існують. Звісно, щоб усе виконати так, як того вимагає класичний рецепт, потрібні родзинки та кориця.

Штрудель з лаваша з яблуками

Інгредієнти для основи

  • 2 листи лаваша (100 г)
  • 30 г вершкового масла
  • 3 пісочних печива (або сухарі з білого хліба)

Для начинки

  • 400 г яблук (3 шт.)
  • 30 г вершкового масла
  • 30 г родзинок
  • 2-3 ст. л. цукру
  • 2 ст. л лимонного соку
  • 1 ч. л. ванільного цукру
  • 0,5 ч. л. кориці

Спосіб приготування

  1. Яблука очистити, нарізати невеликими тонкими шматочками, перемішати з лимонним соком. Покласти на сковороду з розтопленим вершковим маслом.
  2. Всипати цукор, ванільний цукор, корицю і смажити до м'якості яблук. Додати родзинки, перемішати.
  3. Зібрати штрудель. Розгорнути лаваш, змастити розтопленим маслом.
  4. Викласти яблука і подрібнене печиво. Згорнути в рулет.
  5. Покласти на деко, обов'язково змастити зверху розтопленим маслом.
  6. Поставити в розігріту до 200 градусів духовку, готувати 10-20 хвилин.

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