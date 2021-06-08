Залежалися яблука і лаваш? Саме час для швидкого штруделя
Класичний рецепт вимагає наявності родзинок і кориці, подавати десерт рекомендується з морозивом
Це коли залежалися яблука, є лаваш і хочеться справді вишуканого десерту. Тоді треба приготувати штрудель – класичний десерт, перевірений часом. Це один з найвідоміших пирогів-рулетів з яблуками серед усіх, що існують. Звісно, щоб усе виконати так, як того вимагає класичний рецепт, потрібні родзинки та кориця.
Штрудель з лаваша з яблуками
Інгредієнти для основи
- 2 листи лаваша (100 г)
- 30 г вершкового масла
- 3 пісочних печива (або сухарі з білого хліба)
Для начинки
- 400 г яблук (3 шт.)
- 30 г вершкового масла
- 30 г родзинок
- 2-3 ст. л. цукру
- 2 ст. л лимонного соку
- 1 ч. л. ванільного цукру
- 0,5 ч. л. кориці
Спосіб приготування
- Яблука очистити, нарізати невеликими тонкими шматочками, перемішати з лимонним соком. Покласти на сковороду з розтопленим вершковим маслом.
- Всипати цукор, ванільний цукор, корицю і смажити до м'якості яблук. Додати родзинки, перемішати.
- Зібрати штрудель. Розгорнути лаваш, змастити розтопленим маслом.
- Викласти яблука і подрібнене печиво. Згорнути в рулет.
- Покласти на деко, обов'язково змастити зверху розтопленим маслом.
- Поставити в розігріту до 200 градусів духовку, готувати 10-20 хвилин.
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