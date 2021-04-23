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Великодній кекс з морквою – оригінальний рецепт святкової випічки

Сьогодні, 11:25

Прикрасити його можна глазур'ю з темного і білого шоколаду

Що більше різноманітності на великодньому столі, о краще. Якщо ви вирішили відмовитися від традиційної паски, можна підійти до цієї справи з іншого боку і спекти пасхальний кекс з додаванням моркви. Він виходить приємного відтінку і неймовірного смаку. Якщо у вас є оригінальний рецепт дріжджової випічки, беріть участь у нашому конкурсі та вигравайте призи.

Великодній морквяний кекс

Фото: instagram.com/maxon_kr/

Інгредієнти

  • 2 шт. – великі моркви
  • 3 шт. – яйця
  • 2 склянки – борошна
  • 1 склянка цукру
  • 1 ч. л. – соди (гашеної лимонним соком)
  • Півсклянки волоських горіхів
  • 2 ч. л. – меленої кориці
  • 1 склянка – олії
  • Панірувальні сухарі
  • Глазур – за бажанням

Спосіб приготування

  1. Моркву натерти на дрібній тертці, горіхи подрібнити. Волоські горіхи подрібнити.
  2. Яйця, цукор, олію збити міксером.
  3. Борошно з'єднати із содою, додати корицю. З'єднати борошно і яєчну суміш, збити міксером.
  4. Додати моркву і горіхи, акуратно перемішати ложкою.
  5. Форму для кексу змастити олією, посипати панірувальними сухарями і влити тісто.
  6. Випікати 50 хвилин в розігрітій до 180 градусів духовці (готовність перевіряти зубочисткою).

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Всі подробиці в спецтемі Готуємося до Пасхи

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