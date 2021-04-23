Великодній кекс з морквою – оригінальний рецепт святкової випічки

Прикрасити його можна глазур'ю з темного і білого шоколаду

Що більше різноманітності на великодньому столі, о краще. Якщо ви вирішили відмовитися від традиційної паски, можна підійти до цієї справи з іншого боку і спекти пасхальний кекс з додаванням моркви. Він виходить приємного відтінку і неймовірного смаку. Якщо у вас є оригінальний рецепт дріжджової випічки, беріть участь у нашому конкурсі та вигравайте призи.

Великодній морквяний кекс

Фото: instagram.com/maxon_kr/

Інгредієнти

2 шт. – великі моркви

3 шт. – яйця

2 склянки – борошна

1 склянка цукру

1 ч. л. – соди (гашеної лимонним соком)

Півсклянки волоських горіхів

2 ч. л. – меленої кориці

1 склянка – олії

Панірувальні сухарі

Глазур – за бажанням

Спосіб приготування

Моркву натерти на дрібній тертці, горіхи подрібнити. Волоські горіхи подрібнити. Яйця, цукор, олію збити міксером. Борошно з'єднати із содою, додати корицю. З'єднати борошно і яєчну суміш, збити міксером. Додати моркву і горіхи, акуратно перемішати ложкою. Форму для кексу змастити олією, посипати панірувальними сухарями і влити тісто. Випікати 50 хвилин в розігрітій до 180 градусів духовці (готовність перевіряти зубочисткою).

Тут знайдете 3 рецепти запеченої сирної паски.

Всі подробиці в спецтемі Готуємося до Пасхи

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися