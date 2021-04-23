Великодній кекс з морквою – оригінальний рецепт святкової випічки
Прикрасити його можна глазур'ю з темного і білого шоколаду
Що більше різноманітності на великодньому столі, о краще. Якщо ви вирішили відмовитися від традиційної паски, можна підійти до цієї справи з іншого боку і спекти пасхальний кекс з додаванням моркви. Він виходить приємного відтінку і неймовірного смаку. Якщо у вас є оригінальний рецепт дріжджової випічки, беріть участь у нашому конкурсі та вигравайте призи.
Великодній морквяний кекс
Інгредієнти
- 2 шт. – великі моркви
- 3 шт. – яйця
- 2 склянки – борошна
- 1 склянка цукру
- 1 ч. л. – соди (гашеної лимонним соком)
- Півсклянки волоських горіхів
- 2 ч. л. – меленої кориці
- 1 склянка – олії
- Панірувальні сухарі
- Глазур – за бажанням
Спосіб приготування
- Моркву натерти на дрібній тертці, горіхи подрібнити. Волоські горіхи подрібнити.
- Яйця, цукор, олію збити міксером.
- Борошно з'єднати із содою, додати корицю. З'єднати борошно і яєчну суміш, збити міксером.
- Додати моркву і горіхи, акуратно перемішати ложкою.
- Форму для кексу змастити олією, посипати панірувальними сухарями і влити тісто.
- Випікати 50 хвилин в розігрітій до 180 градусів духовці (готовність перевіряти зубочисткою).
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Всі подробиці в спецтемі Готуємося до Пасхи
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