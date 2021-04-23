Де замовити і купити паску: 10 пропозицій

Якщо замовити випічку заздалегідь, то продавці обіцяють знижки

Якщо склалося так, що часу на приготування великодньої випічки у вас немає, а правильний святковий стіл треба укомплектувати за всіма правилами, на допомогу приходять кондитерські. У них у всіх є досвід доставки пасок. Їхня випічка різноманітна і безумовно красива. У цій добірці – 10 кондитерських, де можна замовити паску, як традиційну, так і для тих, хто дотримується правильного харчування. Замовляйте їх заздалегідь – так дешевше – про деталі доставки запитуйте безпосередньо у виробника. Багато хто з них готові доставити свої вироби в будь-який куточок України. Якщо у вас є свій особливий рецепт дріжджової випічки, то беріть участь у нашому конкурсі та вигравайте призи.

Кондитерська-пекарня Bassano, від 275 грн

Фото: instagram.com/bassano_dolceteka/

У цій кондитерській пропонують паски з рикоти з апельсиновою цедрою. 360 г коштуватиме 375 грн, 770 г – 585 грн. Також є і традиційні паски: із солоною карамеллю і арахісом вартістю 525 грн за 550 г. З пряниковим кроликом і яйцем з молочного шоколаду – 275 грн за 350 г.

Кондитерська студія "Pastry Space", від 440 грн

Фото: instagram.com/pastry.space.ua/

Майстри-кондитери цього місця запевняють – вони використовують італійське борошно Manitoba, тільки домашні, власноруч приготовані цукати з апельсина і лимона, кілька видів королівських родзинок, журавлина і все це настоюють мінімум добу в ароматному темному ромі з апельсиновим соком. Паска в 800 г із шоколадним декором коштуватиме 690 грн, в 400 г з декором "Кролик" і горіховим покриттям з фундука та мигдалю – 440 грн. Весь декор повністю їстівний.

Кафе "Zigzag", 365 грн

Фото: instagram.com/cafe_zigzag/

Тут пропонують готову паску за суперрецептом – із сухофруктами або сирну із шоколадом. Вартість однієї (700 г) – 365 грн.

Кetoketo, 400 грн

Фото: ketoketo.com.ua

Ця паска без цукру, борошна і глютену. Солодка і соковита, з легким ванільним ароматом та ідеально вивіреною кислинкою екзотичних ягід барбарису. Вартість 1 шт. – 400 грн.

Кондитерська "Волконський", від 360 грн

Фото: nstagram.com/wolkonsky.ukraine/

У кондитерській пропонують набір з 3 маленьких пасок, здобних з родзинками і цукатами, вартістю в 360 грн. Або авторську, як на фото, яка коштуватиме 850 грн за кілограм. Ціна може збільшитися залежно від ваги виробу.

Ресторан "100 років тому вперед", 400 грн

Фото: instagram.com/100rokivtomuvpered/

Ресторан пропонує паску з ароматним кремом з білого шоколаду, вершків і материнки. Кількість пасок обмежена, правда, і замовити її можна тільки в Києві. Ціна паски 400 грн на 500 г.

Éclair Little Artwork, від 340 грн

Фото: instagram.com/eclair_littleartwork/

Кондитерська пропонує ніжну та соковиту паску з двома видами родзинок, курагою, журавлиною, натуральною ваніллю і шоколадом. Півкілограма виробу коштує 340 грн, за кілограм треба буде заплатити 560 грн.

Пиріжкова "Тітка Клара", від 90 грн

Фото: instagram.com/titka_klara/

Заклад пропонує широкий асортимент пасок. Наприклад, маленьку класичну вагою в 250 г можна купити за 90 грн. А святкову шоколадну вагою в півкілограма – за 299 грн.

Кондитерська "Cakelab", 450 грн

Фото: instagram.com/polina_cakelab/

У складі: італійська борошно Manitoba з високим вмістом білка, бельгійське вершкове масло 82%. Усередині мигдаль і тягуча карамель, яку в цій кондитерській варять самі. Паска буде прикрашенийа карамельним попкорном і красиво упакована. 700 г виробу коштує 450 грн.

Milk Bar, від 345 грн

Фото: instagram.com/milkbarkyiv/

У "Milk Bar" пропонують оригінальний паску, випікається з борошна Манітоба, з начинкою-соусом – 3 молока. Вартість

425 грн. Можна замовити і класичну паску. Вона теж і якісного борошна, з родзинками, журавлиною, мигдалем і цукатами. Вартість – 345 грн.

Тут дізнаєтеся, до як швидко спекти паску в мультиварці.

Всі подробиці в спецтемі Готуємося до Пасхи

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