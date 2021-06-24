Омлет зі сметаною, салат з авокадо і японські млинці – це стане вашим улюбленим сніданком

Серед інгредієнтів для омлету є сметана, так він буде ніжніше та смачніше, в салат потрібно додати помідори і варене яйце, а японські млинці – хоткейки – подавайте з медом, джемом або полуницею

Омлет, салат з авокадо і японські млинці до сніданку / Фото: Pixabay

Для багатьох сніданок – найголовніший прийом їжі впродовж дня. І тому всілякі яєчні запіканки або овочевий салат – це занадто мало. Смачно, але недостатньо. Тоді треба урізноманітнити свій сніданок ситною, але корисною їжею. Швидкий омлет, вітамінний салат з авокадо і помідорів, а також пишні японські млинці – дуже можуть бути. А в нашому календарі лайфхаків для літа дізнаєтеся, як провести його незабутньо.

Салат з авокадо з яйцем і помідорами

Салат з авокадо з яйцем і помідорами / Фото: freepik.com

Інгредієнти

1 авокадо

1 помідор

1 огірок

1 варене яйце

зелений салат – за смаком

4 ч. л. несолодкого йогурту

1 ч. л. гірчиця

мелений чорний перець

сіль

Спосіб приготування

Авокадо, помідор, огірок і яйце нарізати. Салатне листя порвати, з'єднати з нарізаними авокадо, помідором, огірком і яйцем. Змішати йогурт з гірчицею, заправити салат, посолити і поперчити за смаком. Подавати салат з авокадо одразу після приготування.

Швидкий омлет зі сметаною

Омлет зі сметаною / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

1 яйце

1/2 ст. л. сметани

1 ч. л. борошна

вершкове масло

петрушка

сіль, перець

Спосіб приготування

Змішайте в мисці яйце, сметану і борошно – ретельно збийте все вінчиком. Приправте суміш до смаку білим перцем і сіллю. Розігрійте на середньому вогні сковороду. Розтопіть шматочок вершкового масла і вилийте яєчну суміш. Коли омлет підрум'яниться, посипте його дрібно рубаною петрушкою і загорніть "конвертом".

Японські млинці хоткейки

Японські панкейки / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

2 яєчних жовтки

1 ч. л. розпушувача

2 ст. л. цукру

1 ст. л. олії

1 щіпка солі

1/2 ч. л. ванільної есенції

3 ст. л. молока

1/2 чашки борошна

1 ст. л. цукру

2 яєчних білка

Трохи олії, щоб змастити сковороду

Спосіб приготування

Спочатку розділіть яйця на жовтки і білки, помістіть у дві великі миски. Додайте до жовтків молоко, цукор, щіпку солі, ванільну есенцію і олію, перемішайте. Потім просійте борошно і розпушувач на яєчну суміш, усе добре перемішайте, доки маса не стане однорідною, без великих грудочок, і відставте. Тепер за допомогою електричного міксера почніть збивати яєчні білки на середній швидкості. Приблизно за дві хвилини, коли яєчні білки почнуть густіти, додайте до них столову ложку цукру і збивайте їх на середній швидкості ще дві-три хвилини або поки не утворяться жорсткі піки. Додайте яєчні білки в тісто для млинців в три прийоми і акуратно перемішайте, стежачи за тим, щоб не зруйнувати бульбашки повітря. Розігрійте антипригарну сковороду на слабкому вогні й змастіть невеликою кількістю оліїа. Спочатку налийте дві-три ложки рідкого тіста, потім почекайте дві хвилини і додайте ще одну ложку. Тепер накрийте кришкою і готуйте п'ять хвилин, доки центр млинця не стане злегка тремтячим, потім за допомогою лопатки обережно переверніть його. Накрийте і готуйте ще п'ять хвилин. Таким же чином зробіть інші млинці.

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