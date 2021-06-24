Омлет зі сметаною, салат з авокадо і японські млинці – це стане вашим улюбленим сніданком

Для багатьох сніданок – найголовніший прийом їжі впродовж дня. І тому всілякі яєчні запіканки або овочевий салат – це занадто мало. Смачно, але недостатньо. Тоді треба урізноманітнити свій сніданок ситною, але корисною їжею. Швидкий омлет, вітамінний салат з авокадо і помідорів, а також пишні японські млинці – дуже можуть бути. А в нашому календарі лайфхаків для літа дізнаєтеся, як провести його незабутньо.
Салат з авокадо з яйцем і помідорами
Інгредієнти
- 1 авокадо
- 1 помідор
- 1 огірок
- 1 варене яйце
- зелений салат – за смаком
- 4 ч. л. несолодкого йогурту
- 1 ч. л. гірчиця
- мелений чорний перець
- сіль
Спосіб приготування
- Авокадо, помідор, огірок і яйце нарізати.
- Салатне листя порвати, з'єднати з нарізаними авокадо, помідором, огірком і яйцем.
- Змішати йогурт з гірчицею, заправити салат, посолити і поперчити за смаком.
- Подавати салат з авокадо одразу після приготування.
Швидкий омлет зі сметаною
Інгредієнти
- 1 яйце
- 1/2 ст. л. сметани
- 1 ч. л. борошна
- вершкове масло
- петрушка
- сіль, перець
Спосіб приготування
- Змішайте в мисці яйце, сметану і борошно – ретельно збийте все вінчиком. Приправте суміш до смаку білим перцем і сіллю.
- Розігрійте на середньому вогні сковороду. Розтопіть шматочок вершкового масла і вилийте яєчну суміш.
- Коли омлет підрум'яниться, посипте його дрібно рубаною петрушкою і загорніть "конвертом".
Японські млинці хоткейки
Інгредієнти
- 2 яєчних жовтки
- 1 ч. л. розпушувача
- 2 ст. л. цукру
- 1 ст. л. олії
- 1 щіпка солі
- 1/2 ч. л. ванільної есенції
- 3 ст. л. молока
- 1/2 чашки борошна
- 1 ст. л. цукру
- 2 яєчних білка
- Трохи олії, щоб змастити сковороду
Спосіб приготування
- Спочатку розділіть яйця на жовтки і білки, помістіть у дві великі миски.
- Додайте до жовтків молоко, цукор, щіпку солі, ванільну есенцію і олію, перемішайте.
- Потім просійте борошно і розпушувач на яєчну суміш, усе добре перемішайте, доки маса не стане однорідною, без великих грудочок, і відставте.
- Тепер за допомогою електричного міксера почніть збивати яєчні білки на середній швидкості. Приблизно за дві хвилини, коли яєчні білки почнуть густіти, додайте до них столову ложку цукру і збивайте їх на середній швидкості ще дві-три хвилини або поки не утворяться жорсткі піки.
- Додайте яєчні білки в тісто для млинців в три прийоми і акуратно перемішайте, стежачи за тим, щоб не зруйнувати бульбашки повітря.
- Розігрійте антипригарну сковороду на слабкому вогні й змастіть невеликою кількістю оліїа. Спочатку налийте дві-три ложки рідкого тіста, потім почекайте дві хвилини і додайте ще одну ложку. Тепер накрийте кришкою і готуйте п'ять хвилин, доки центр млинця не стане злегка тремтячим, потім за допомогою лопатки обережно переверніть його.
- Накрийте і готуйте ще п'ять хвилин. Таким же чином зробіть інші млинці.
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