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СЬОГОДНІ Lifestyle Смачно

Омлет зі сметаною, салат з авокадо і японські млинці – це стане вашим улюбленим сніданком

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
24 червня, 07:01
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Серед інгредієнтів для омлету є сметана, так він буде ніжніше та смачніше, в салат потрібно додати помідори і варене яйце, а японські млинці – хоткейки – подавайте з медом, джемом або полуницею
Омлет, салат з авокадо і японські млинці до сніданку
Омлет, салат з авокадо і японські млинці до сніданку / Фото: Pixabay

Для багатьох сніданок – найголовніший прийом їжі впродовж дня. І тому всілякі яєчні запіканки або овочевий салат – це занадто мало. Смачно, але недостатньо. Тоді треба урізноманітнити свій сніданок ситною, але корисною їжею. Швидкий омлет, вітамінний салат з авокадо і помідорів, а також пишні японські млинці – дуже можуть бути. А в нашому календарі лайфхаків для літа дізнаєтеся, як провести його незабутньо.

Салат з авокадо з яйцем і помідорами

Салат з авокадо з яйцем і помідорами
Салат з авокадо з яйцем і помідорами / Фото: freepik.com

Інгредієнти

  • 1 авокадо
  • 1 помідор
  • 1 огірок
  • 1 варене яйце
  • зелений салат – за смаком
  • 4 ч. л. несолодкого йогурту
  • 1 ч. л. гірчиця
  • мелений чорний перець
  • сіль

Спосіб приготування

  1. Авокадо, помідор, огірок і яйце нарізати.
  2. Салатне листя порвати, з'єднати з нарізаними авокадо, помідором, огірком і яйцем.
  3. Змішати йогурт з гірчицею, заправити салат, посолити і поперчити за смаком.
  4. Подавати салат з авокадо одразу після приготування.

Швидкий омлет зі сметаною

Омлет зі сметаною
Омлет зі сметаною / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 1 яйце
  • 1/2 ст. л. сметани
  • 1 ч. л. борошна
  • вершкове масло
  • петрушка
  • сіль, перець

Спосіб приготування

  1. Змішайте в мисці яйце, сметану і борошно – ретельно збийте все вінчиком. Приправте суміш до смаку білим перцем і сіллю.
  2. Розігрійте на середньому вогні сковороду. Розтопіть шматочок вершкового масла і вилийте яєчну суміш.
  3. Коли омлет підрум'яниться, посипте його дрібно рубаною петрушкою і загорніть "конвертом".

Японські млинці хоткейки

Японські панкейки
Японські панкейки / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 2 яєчних жовтки
  • 1 ч. л. розпушувача
  • 2 ст. л. цукру
  • 1 ст. л. олії
  • 1 щіпка солі
  • 1/2 ч. л. ванільної есенції
  • 3 ст. л. молока
  • 1/2 чашки борошна
  • 1 ст. л. цукру
  • 2 яєчних білка
  • Трохи олії, щоб змастити сковороду

Спосіб приготування

  1. Спочатку розділіть яйця на жовтки і білки, помістіть у дві великі миски.
  2. Додайте до жовтків молоко, цукор, щіпку солі, ванільну есенцію і олію, перемішайте.
  3. Потім просійте борошно і розпушувач на яєчну суміш, усе добре перемішайте, доки маса не стане однорідною, без великих грудочок, і відставте.
  4. Тепер за допомогою електричного міксера почніть збивати яєчні білки на середній швидкості. Приблизно за дві хвилини, коли яєчні білки почнуть густіти, додайте до них столову ложку цукру і збивайте їх на середній швидкості ще дві-три хвилини або поки не утворяться жорсткі піки.
  5. Додайте яєчні білки в тісто для млинців в три прийоми і акуратно перемішайте, стежачи за тим, щоб не зруйнувати бульбашки повітря.
  6. Розігрійте антипригарну сковороду на слабкому вогні й змастіть невеликою кількістю оліїа. Спочатку налийте дві-три ложки рідкого тіста, потім почекайте дві хвилини і додайте ще одну ложку. Тепер накрийте кришкою і готуйте п'ять хвилин, доки центр млинця не стане злегка тремтячим, потім за допомогою лопатки обережно переверніть його.
  7. Накрийте і готуйте ще п'ять хвилин. Таким же чином зробіть інші млинці.

І ще про один рецепт до сніданку – кіша з тунцем і шпинатом – дізнаєтеся з цього відео.

Тут дізнаєтеся, як приготувати пишні сирні мафіни до сніданку.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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