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Сирні мафіни – ароматний варіянт для сніданку за 30 хвилин

Сьогодні, 07:20

Виходять вони трохи ніжніше за запіканку, за рахунок присутності в рецептурі сметани. За бажанням в мафіни можна додати родзинки або улюблені сезонні ягоди. На їхнє приготування вам знадобиться трохи більше півгодини

Мафіни із сиром
Мафіни із сиром
Фото: instagram.com/by_minasha/

Важко сперечатися з тим, що більшість з нас до сніданку готують щось сирне. Це можуть бути запіканки, ліниві вареники і ніжне сирне суфле. Але ось мафіни все ж гарніші та не менш універсальніші. До них можна додати сухофрукти, горіхи або свіжі ягоди. Рецепт сирних мафінів знайдете нижче. А в нашому календарі лайфхаків літа обов'язково знайдете найцікавіші ідеї для корисного відпочинку.

Як приготувати сирні мафіни

Інгредієнти

  • сир – 300 г;
  • сметана – 180 г;
  • яйця – 3 шт.;
  • цукор – 70 г;
  • манна крупа – 80 г;
  • ізюм – 50 г;
  • розпушувач – 1 ч. л.;
  • ваніль – за смаком.

Спосіб приготування

  1. Пробити сир зі сметаною блендером, додати яйця, цукор, манку, ванілін із розпушувачем, родзинки.
  2. Все перемішати.
  3. Розкласти у форми і випікати 30 хвилин в розігрітій до 180 градусів духовці.

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Джерело: instagram.com/by_minasha/
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