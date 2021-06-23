Сирні мафіни – ароматний варіянт для сніданку за 30 хвилин
Виходять вони трохи ніжніше за запіканку, за рахунок присутності в рецептурі сметани. За бажанням в мафіни можна додати родзинки або улюблені сезонні ягоди. На їхнє приготування вам знадобиться трохи більше півгодини
Важко сперечатися з тим, що більшість з нас до сніданку готують щось сирне. Це можуть бути запіканки, ліниві вареники і ніжне сирне суфле. Але ось мафіни все ж гарніші та не менш універсальніші. До них можна додати сухофрукти, горіхи або свіжі ягоди. Рецепт сирних мафінів знайдете нижче. А в нашому календарі лайфхаків літа обов'язково знайдете найцікавіші ідеї для корисного відпочинку.
Як приготувати сирні мафіни
Інгредієнти
- сир – 300 г;
- сметана – 180 г;
- яйця – 3 шт.;
- цукор – 70 г;
- манна крупа – 80 г;
- ізюм – 50 г;
- розпушувач – 1 ч. л.;
- ваніль – за смаком.
Спосіб приготування
- Пробити сир зі сметаною блендером, додати яйця, цукор, манку, ванілін із розпушувачем, родзинки.
- Все перемішати.
- Розкласти у форми і випікати 30 хвилин в розігрітій до 180 градусів духовці.
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