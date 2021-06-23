Сирні мафіни – ароматний варіянт для сніданку за 30 хвилин

Виходять вони трохи ніжніше за запіканку, за рахунок присутності в рецептурі сметани. За бажанням в мафіни можна додати родзинки або улюблені сезонні ягоди. На їхнє приготування вам знадобиться трохи більше півгодини

Мафіни із сиром Фото: instagram.com/by_minasha/

Важко сперечатися з тим, що більшість з нас до сніданку готують щось сирне. Це можуть бути запіканки, ліниві вареники і ніжне сирне суфле. Але ось мафіни все ж гарніші та не менш універсальніші. До них можна додати сухофрукти, горіхи або свіжі ягоди. Рецепт сирних мафінів знайдете нижче. А в нашому календарі лайфхаків літа обов'язково знайдете найцікавіші ідеї для корисного відпочинку.

Як приготувати сирні мафіни

Інгредієнти

сир – 300 г;

сметана – 180 г;

яйця – 3 шт.;

цукор – 70 г;

манна крупа – 80 г;

ізюм – 50 г;

розпушувач – 1 ч. л.;

ваніль – за смаком.

Спосіб приготування

Пробити сир зі сметаною блендером, додати яйця, цукор, манку, ванілін із розпушувачем, родзинки. Все перемішати. Розкласти у форми і випікати 30 хвилин в розігрітій до 180 градусів духовці.

Якщо любите несолодкі сніданки, то приготуйте кіш із тунцем і шпинатом за рецептом Григорія Германа. Подробиці – у відео.

І ще 10 несподіваних рецептів із сиром знайдете тут.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися