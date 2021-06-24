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СЕГОДНЯ Lifestyle Вкусно

Омлет со сметаной, салат из авокадо и японские блины – это станет вашим любимым завтраком

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
24 июня, 07:01
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Среди ингредиентов для омлета есть сметана, так он получится нежнее и вкуснее, в салат нужно добавить помидоры и вареное яйцо, а японские блины – хоткейки – подавайте с медом, джемом или клубникой
Омлет, салат из авокадо и японские блины к завтраку
Омлет, салат из авокадо и японские блины к завтраку / Фото: Pixabay

Для многих завтрак – самый главный прием пищи в течение дня. И поэтому всевозможные яичные запеканки или овощной салат – это слишком мало. Вкусно, но недостаточно. Тогда нужно разнообразить свой завтрак сытной, но полезной едой. Быстрый омлет, витаминный салат из авокадо и помидоров, а также пышные японские блины – очень даже могут быть. А в нашем календаре лайфхаков для лета узнаете, как провести его незабываемо.

Салат из авокадо с яйцом и помидорами

Салат из авокадо с яйцом и помидорами
Салат из авокадо с яйцом и помидорами / Фото: freepik.com

Ингредиенты

  • 1 авокадо
  • 1 помидор
  • 1 огурец
  • 1 вареное яйцо
  • Зеленый салат – несколько листиков
  • 4 ч. л. несладкого йогурта
  • 1 ч. л. горчица
  • Молотый черный перец
  • Соль

Способ приготовления

  1. Авокадо, помидор, огурец и яйцо произвольно нарезать.
  2. Салатные листья порвать, соединить с нарезанными авокадо, помидором, огурцом и яйцом.
  3. Смешать йогурт с горчицей, заправить салат, посолить и поперчить по вкусу.
  4. Подавать салат из авокадо сразу после приготовления.

Быстрый омлет со сметаной

Омлет со сметаной
Омлет со сметаной / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 1 яйцо
  • 1/2 ст. л. сметаны
  • 1 ч. л. муки
  • Сливочное масло
  • Петрушка
  • Соль, перец

Способ приготовления

  1. Смешайте в миске яйцо, сметану и муку – тщательно взбейте все венчиком. Приправьте смесь по вкусу белым перцем и солью.
  2. Разогрейте на среднем огне сковороду. Растопите кусочек сливочного масла и вылейте яичную смесь.
  3. Когда омлет подрумянится, посыпьте его мелко рубленой петрушкой и сверните "конвертом".

Японские блинчики хоткейки

Японские панкейки
Японские панкейки / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 2 яичных желтка
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • 2 ст. л. сахара
  • 1 ст. л. растительного масла
  • 1 щепотка соли
  • 1/2 ч. л. ванильной эссенции
  • 3 ст. л. молока
  • 1/2 чашки муки
  • 1 ст. л. сахара
  • 2 яичных белка
  • Немного масла, чтобы смазать сковороду

Способ приготовления

  1. Сначала разделите яйца на желтки и белки, поместите в две большие миски.
  2. Добавьте к желткам молоко, сахар, щепотку соли, ванильную эссенцию и растительное масло, перемешайте.
  3. Затем просейте муку и разрыхлитель на яичную смесь, все хорошо перемешайте, пока масса не станет однородной, без крупных комочков, и отставьте в сторону.
  4. Теперь с помощью электрического миксера начните взбивать яичные белки на средней скорости. Примерно через две минуты, когда яичные белки начнут густеть, добавьте к ним столовую ложку сахара и взбивайте их на средней скорости еще две-три минуты или пока не образуются жесткие пики.
  5. Добавьте яичные белки в тесто для блинов в три приема и аккуратно перемешайте, следя за тем, чтобы не разрушить пузырьки воздуха.
  6. Разогрейте антипригарную сковороду на слабом огне и смажьте небольшим количеством масла. Сначала налейте две-три ложки жидкого теста, затем подождите две минуты и добавьте еще одну ложку. Теперь накройте крышкой и готовьте в течение пяти минут, пока центр блина не станет слегка дрожащим, затем с помощью лопатки осторожно переверните его.
  7. Накройте и готовьте еще пять минут на этой стороне. Таким же образом сделайте остальные блинчики.

И еще об одном рецепте к завтраку – киша с тунцом и шпинатом – узнаете из этого видео.

Здесь узнаете, как приготовить пышные творожные маффины к завтраку.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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