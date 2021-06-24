Омлет со сметаной, салат из авокадо и японские блины – это станет вашим любимым завтраком

Для многих завтрак – самый главный прием пищи в течение дня. И поэтому всевозможные яичные запеканки или овощной салат – это слишком мало. Вкусно, но недостаточно. Тогда нужно разнообразить свой завтрак сытной, но полезной едой. Быстрый омлет, витаминный салат из авокадо и помидоров, а также пышные японские блины – очень даже могут быть. А в нашем календаре лайфхаков для лета узнаете, как провести его незабываемо.
Салат из авокадо с яйцом и помидорами
Ингредиенты
- 1 авокадо
- 1 помидор
- 1 огурец
- 1 вареное яйцо
- Зеленый салат – несколько листиков
- 4 ч. л. несладкого йогурта
- 1 ч. л. горчица
- Молотый черный перец
- Соль
Способ приготовления
- Авокадо, помидор, огурец и яйцо произвольно нарезать.
- Салатные листья порвать, соединить с нарезанными авокадо, помидором, огурцом и яйцом.
- Смешать йогурт с горчицей, заправить салат, посолить и поперчить по вкусу.
- Подавать салат из авокадо сразу после приготовления.
Быстрый омлет со сметаной
Ингредиенты
- 1 яйцо
- 1/2 ст. л. сметаны
- 1 ч. л. муки
- Сливочное масло
- Петрушка
- Соль, перец
Способ приготовления
- Смешайте в миске яйцо, сметану и муку – тщательно взбейте все венчиком. Приправьте смесь по вкусу белым перцем и солью.
- Разогрейте на среднем огне сковороду. Растопите кусочек сливочного масла и вылейте яичную смесь.
- Когда омлет подрумянится, посыпьте его мелко рубленой петрушкой и сверните "конвертом".
Японские блинчики хоткейки
Ингредиенты
- 2 яичных желтка
- 1 ч. л. разрыхлителя
- 2 ст. л. сахара
- 1 ст. л. растительного масла
- 1 щепотка соли
- 1/2 ч. л. ванильной эссенции
- 3 ст. л. молока
- 1/2 чашки муки
- 1 ст. л. сахара
- 2 яичных белка
- Немного масла, чтобы смазать сковороду
Способ приготовления
- Сначала разделите яйца на желтки и белки, поместите в две большие миски.
- Добавьте к желткам молоко, сахар, щепотку соли, ванильную эссенцию и растительное масло, перемешайте.
- Затем просейте муку и разрыхлитель на яичную смесь, все хорошо перемешайте, пока масса не станет однородной, без крупных комочков, и отставьте в сторону.
- Теперь с помощью электрического миксера начните взбивать яичные белки на средней скорости. Примерно через две минуты, когда яичные белки начнут густеть, добавьте к ним столовую ложку сахара и взбивайте их на средней скорости еще две-три минуты или пока не образуются жесткие пики.
- Добавьте яичные белки в тесто для блинов в три приема и аккуратно перемешайте, следя за тем, чтобы не разрушить пузырьки воздуха.
- Разогрейте антипригарную сковороду на слабом огне и смажьте небольшим количеством масла. Сначала налейте две-три ложки жидкого теста, затем подождите две минуты и добавьте еще одну ложку. Теперь накройте крышкой и готовьте в течение пяти минут, пока центр блина не станет слегка дрожащим, затем с помощью лопатки осторожно переверните его.
- Накройте и готовьте еще пять минут на этой стороне. Таким же образом сделайте остальные блинчики.
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