Омлет со сметаной, салат из авокадо и японские блины – это станет вашим любимым завтраком

Среди ингредиентов для омлета есть сметана, так он получится нежнее и вкуснее, в салат нужно добавить помидоры и вареное яйцо, а японские блины – хоткейки – подавайте с медом, джемом или клубникой

Омлет, салат из авокадо и японские блины к завтраку / Фото: Pixabay

Для многих завтрак – самый главный прием пищи в течение дня. И поэтому всевозможные яичные запеканки или овощной салат – это слишком мало. Вкусно, но недостаточно. Тогда нужно разнообразить свой завтрак сытной, но полезной едой. Быстрый омлет, витаминный салат из авокадо и помидоров, а также пышные японские блины – очень даже могут быть. А в нашем календаре лайфхаков для лета узнаете, как провести его незабываемо.

Салат из авокадо с яйцом и помидорами

Салат из авокадо с яйцом и помидорами / Фото: freepik.com

Ингредиенты

1 авокадо

1 помидор

1 огурец

1 вареное яйцо

Зеленый салат – несколько листиков

4 ч. л. несладкого йогурта

1 ч. л. горчица

Молотый черный перец

Соль

Способ приготовления

Авокадо, помидор, огурец и яйцо произвольно нарезать. Салатные листья порвать, соединить с нарезанными авокадо, помидором, огурцом и яйцом. Смешать йогурт с горчицей, заправить салат, посолить и поперчить по вкусу. Подавать салат из авокадо сразу после приготовления.

Быстрый омлет со сметаной

Омлет со сметаной / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

1 яйцо

1/2 ст. л. сметаны

1 ч. л. муки

Сливочное масло

Петрушка

Соль, перец

Способ приготовления

Смешайте в миске яйцо, сметану и муку – тщательно взбейте все венчиком. Приправьте смесь по вкусу белым перцем и солью. Разогрейте на среднем огне сковороду. Растопите кусочек сливочного масла и вылейте яичную смесь. Когда омлет подрумянится, посыпьте его мелко рубленой петрушкой и сверните "конвертом".

Японские блинчики хоткейки

Японские панкейки / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

2 яичных желтка

1 ч. л. разрыхлителя

2 ст. л. сахара

1 ст. л. растительного масла

1 щепотка соли

1/2 ч. л. ванильной эссенции

3 ст. л. молока

1/2 чашки муки

1 ст. л. сахара

2 яичных белка

Немного масла, чтобы смазать сковороду

Способ приготовления

Сначала разделите яйца на желтки и белки, поместите в две большие миски. Добавьте к желткам молоко, сахар, щепотку соли, ванильную эссенцию и растительное масло, перемешайте. Затем просейте муку и разрыхлитель на яичную смесь, все хорошо перемешайте, пока масса не станет однородной, без крупных комочков, и отставьте в сторону. Теперь с помощью электрического миксера начните взбивать яичные белки на средней скорости. Примерно через две минуты, когда яичные белки начнут густеть, добавьте к ним столовую ложку сахара и взбивайте их на средней скорости еще две-три минуты или пока не образуются жесткие пики. Добавьте яичные белки в тесто для блинов в три приема и аккуратно перемешайте, следя за тем, чтобы не разрушить пузырьки воздуха. Разогрейте антипригарную сковороду на слабом огне и смажьте небольшим количеством масла. Сначала налейте две-три ложки жидкого теста, затем подождите две минуты и добавьте еще одну ложку. Теперь накройте крышкой и готовьте в течение пяти минут, пока центр блина не станет слегка дрожащим, затем с помощью лопатки осторожно переверните его. Накройте и готовьте еще пять минут на этой стороне. Таким же образом сделайте остальные блинчики.

И еще об одном рецепте к завтраку – киша с тунцом и шпинатом – узнаете из этого видео.

Здесь узнаете, как приготовить пышные творожные маффины к завтраку.