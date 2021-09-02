Як смачно приготувати цвітну капусту – 10 цікавих рецептів

Якщо ви досі ставилися до цвітної капусти байдуже, мовляв, вона суха, пріснувата і практично без смаку, то ці рецепти можуть кардинально змінити цю позицію. Ми знаємо, що навіть найпрісніші овочі можуть заграти ароматними і смачними фарбами, а тепер познайомимося з найвдалішими рецептами з цвітною капустою, які вас обов'язково здивують.
Стейк з цвітної капусти
Інгредієнти
- 1 качан цвітної капусти
- 2 ч. л. прованські трави
- 2 зуб. часник
- 100 мл оливкова олія
- 150 г твердий сир
- сіль, перець
Спосіб приготування
- Капусту нарізати на стейки. Змішати трави, подрібнений часник, олію, сіль.
- Обмазати сумішшю капусту. Зверху посипати тертим сиром.
- Випікати в змащеній олією формі 30 хвилин за 180 градусів.
Запіканка з цвітної капусти і грибами
Інгредієнти
- 1 качан цвітної капусти (близько 700 г)
- 1,5 літра води
- 1 ч. л. солі
- 75 г твердого сиру
- 200 г свіжих печериць
- 2 ст. л. олії
- 2 ст. л. панірувальних сухарів
- 1,5 склянки молока
- 30 г борошна
- 50 г вершкового масла
- 0.5 ч. л. гірчиці
- мелений чорний перець, мускатний горіх, сіль, зелень
Спосіб приготування
- Цвітну капусту розібрати на великі суцвіття. Закип'ятити воду разом з сіллю, додати капусту і варити від моменту закипання 4 хвилини. Перекласти шумівкою на тарілку.
- Шматочок твердого сиру натерти на крупній тертці.
- Свіжі гриби промити, обсушити і нарізаємо великими тонкими слайсами.
- На сковороду налити столову ложку олії, додати гриби і обсмажити до готовності. Посолити і поперчити.
- Перекласти обсмажені гриби на дно форми для запікання, зверху викласти суцвіття цвітної капусти.
- Приготувати сирний соус: на сковороду покласти шматочок вершкового масла і почекати, доки воно розтане. Додати борошно, швидко розмішати. Одразу влити молоко і ретельно перемішати. Щойно маса стане однорідною, додати тертий сир.
- Розмішати, увімкнути мінімальний вогонь. Додати всі приправи, ретельно перемішати і зняти соус з плити.
- Отриманим соусом залити гриби і цвітну капусту. Зверху все посипати панірувальними сухарями і тертим сиром.
- Відправити форму з капустою в духовку, розігріту до 180 градусів, приблизно на 20-30 хвилин. Запіканка має підрум'янитися.
- Перед подачею прикрасити нарізаною зеленню.
Запіканка з цвітної капусти з сиром
Інгредієнти
- 1 кг цвітної капусти
- 1 гілочка чебрецю
- 4-5 яєць
- 300 мл вершків
- 100 г тертого твердого сиру
- 50 г тертого пармезану
- Сіль, мелений перець, мускатний горіх або інші спеції на вибір
Спосіб приготування
- Капусту розібрати на суцвіття і відварити в киплячій підсоленій воді разом з гілочкою чебрецю впродовж 5 хвилин. Злити рідину.
- Приготувати заливку: змішати в мисці яйця, вершки, тертий сир і спеції.
- Капусту викласти в одну або кілька глибоких формочок.
- Залити суцвіття вершковою сумішшю і відправити в розігріту до 180 градусів духовку, щоб запіканка підрум'яниться, приблизно на 20-30 хвилин.
- Готову страву можна прикрасити зеленню.
Лазанья з цвітною капустою і рикотою
Інгредієнти
- 3/4 середньої головки цвітної капусти
- 2 ст. л. оливкової олії
- 1-2 ч. л. пластівців червоного перцю
- 225 г рикоти
- 2 ст. л. овочевого або курячого бульйону
- щіпка кориці, сіль і мелений перець
- 3 чашки соусу маринара
- 200-225 г листів лазаньї, що не потребують варіння
- 1 чашка тертого пармезану
Спосіб приготування
- Розігрійте духовку до 230 градусів. Застеліть деко пергаментним папером.
- Відріжте нижню частину качана цвітної капусти і видаліть листя. Розріжте капусту на скибочки завтовшки близько 8 мм, щоб суцвіття по краях відвалилися.
- Перемішайте шматочки цвітної капусти з оливковою олією, сіллю і перцем за смаком. Викладіть на деко рівним шаром.
- Запікайте близько 15 хвилин, один раз перевернувши. Капуста має стати м'якою і злегка підрум'янитися.
- Дістаньте з духовки, перемішайте з пластівцями червоного перцю і відкладіть.
- Зменшіть нагрів духовки до 180 градусів.
- Змішайте рикоту, бульйон, корицю, сіль і перець за смаком.
- Змастіть олією прямокутну форму для запікання і викладіть ложку томатного соусу на дно. Покрийте шаром листів лазаньї. Намажте рикотою. Зверху знову помістіть шар капусти, а потім шар томатного соусу і шар пармезану.
- Повторіть шари, закінчуючи шаром пасти з томатним соусом і пармезаном.
- Накрийте форму для випічки фольгою і поставте в духовку.
- Запікайте 40 хвилин, доки лазанья не стане легко проколюватися виделкою.
- Розкрийте і, якщо хочете, запікайте ще 10 хвилин, доки верх не підрум'яниться.
- Дістаньте вегетаріянську лазанью з духовки і залиште на 5 хвилин перед подачею на стіл.
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Салат з цвітної капусти з куркою
Інгредієнти
- 160 г цвітної капусти
- 1 болгарський перець
- 40 г сухариків з білого хліба
- 40 г салату Айсберг
- 200 г курячого філе
- 40 г майонезу
- 4 г гірчиці
- 40 мл олії
- соєвий соус, сіль – за смаком
Спосіб приготування
- Куряче філе замаринувати на п'ять хвилин у соєвому соусі, солі та перці.
- Обсмажити шматочки філе на олії до готовності.
- Тим часом відварену капусту розділити на суцвіття. Болгарський перець очистить від насіння і нарізати смужками. Нарізати або порвати салат Айсберг.
- З білого хліба нарізати кубики і злегка підсмажити їх у духовці.
- Майонез змішати з гірчицею.
- З'єднати в салатниці капусту, перець, салат, сухарики, заправити сумішшю майонезу і гірчиці.
- Зверху викласти шматочки курятини.
Заливний пиріг з цвітною капустою на сметані
Інгредієнти
- 200 г цвітної капусти
- 170 г борошна
- 2 яйця
- 6 ст. л. сметани 10%
- 50 г вершкового масла
- сіль морська – за смаком
Спосіб приготування
- Проваріть капусту в киплячій підсоленій воді впродовж п'яти хвилин (кілька суцвіть залиште для прикраси).
- Сметану збийте з яйцями і розтопленим вершковим маслом, поступово всипати борошно і дрібку солі, все добре перемішайте.
- Влийте в форму для запікання половину тіста, викладіть цвітну капусту і зверху залийте другою половиною тіста.
- Решту суцвіть капусти поріжте скибочками і прикрасьте тісто зверху.
- Поставте в розігріту до 180 градусів духовку на 15-20 хвилин.
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Котлети з цвітної капусти
Інгредієнти
- 250 г цвітної капусти
- 50 г цибулі
- 1/4 склянки вівсяних пластівців
- 1 ст. л. борошна
- 1 шматочок лимона
- панірувальні сухарі
- олія
- сіль, прянощі
Спосіб приготування
- Цвітну капусту розділити на суцвіття. Викласти в підсолену киплячу воду з додаванням часточки лимона на п'ять хвилин.
- Вівсянку запарити гарячою водою на 10 хвилин. Цибулю нарізати дрібними кубиками.
- Після того, як капуста відварилася та охолола, її потрібно дрібно нарізати.
- У миску додати цвітну капусту, готову запарену вівсянку, нарізану цибулю, борошно, сіль, спеції і замісити фарш.
- Сформувати з фаршу котлетки, обваляти в панірувальних сухарях і смажити на олії на середньому вогні по дві хвилини з кожного боку.
Запіканка з цвітної капусти з помідорами
Інгредієнти
- 300 г цвітної капусти
- 20 мл олії
- 100 мл молока
- 1 помідор
- сіль
- 70 г твердого сиру
- 4 яйця
Спосіб приготування
- Бланшувати капусту. Для цього її потрібно розділити на суцвіття і відварити в киплячій підсоленій воді 5-8 хвилин.
- Кілька маленьких формочок або одну середню змастити олією і викласти цвітну капусту.
- Покласти зверху скибочки помідора.
- Залити сумішшю з яєць, молока і солі.
- Присипати сиром і поставити в духовку на 25-40 хвилин за температури 180 градусів.
- Подавати запіканку гарячою, за бажанням прикрасивши зеленню.
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Суп-пюре з цвітної капусти з креветками
Інгредієнти
- Вода – 1,5 л
- Цвітна капуста – 0,5 кг
- Корінь петрушки – 1 шт.
- Морква – 1 шт.
- Цибуля – 1 шт.
- Олія – 3 ст. л
- Креветки – 300 г
Спосіб приготування
- На дно каструлі налийте невелику кількість олії та підсмажте на ній дрібно порізані цибулю і моркву.
- Додайте нарізаний кружальцями корінь петрушки. Залийте овочі водою і варіть 15 хвилин.
- Покладіть в овочевий бульйон розділену на суцвіття капусту.
- Відварені овочі подрібніть у блендері.
- Отриману масу розведіть бульйоном до консистенції пюре.
Запечена цвітна капуста в духовці
Інгредієнти
- 1 середній качан цвітної капусти
- 20 г вершкового масла – для змащування форми
Ддля соусу
- 30 г вершкового масла
- 2 ст. л. борошна
- 1 склянка молока
- 100 г тертого твердого сиру
- 1 ч. л. солі
- 1/4 ч. л. свежемолотого чорного перцю
- щіпка мускатного горіха
Для посипання
- хлібна крихта або панірувальні сухарі
- 20 г дрібно нарізаного масла
Спосіб приготування
- Цвітну капусту помити і розібрати на суцвіття.
- Відварити в киплячій воді 5 хвилин. Відкинути на друшляк.
- Жароміцну форму для запікання змастити олією та помістити в неї капусту.
- Щоб приготувати сирний соус, в сотейнику на слабкому вогні розтопити шматочок вершкового масла. Помішуючи, всипати борошно.
- Влити молоко і, продовжуючи перемішувати вінчиком, варити на невеликому вогні до однорідної консистенції.
- Додати тертий сир, сіль, перець і мускатний горіх. Добре перемішати і зняти з плити. Продовжувати помішувати, доки сир повністю не розплавиться.
- Полити капусту в формі сирним соусом і посипати панірувальними сухарями. Зверху розкласти маленькі шматочки вершкового масла.
- Запікати капусту в духовці, розігрітій до 200 градусів, близько 30 хвилин або до появи золотистої скоринки.
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