Як смачно приготувати цвітну капусту – 10 цікавих рецептів

Це не тільки найніжніші крем-супи, а й котлети, запіканки з сиром, помідорами або грибами, лазанья з рикотою. Якщо любите капусту м'якіше, то спочатку її потрібно проварити впродовж 5-10 хвилин

Рецепти різних страв з цвітною капустою / Фото: Depositphotos

Якщо ви досі ставилися до цвітної капусти байдуже, мовляв, вона суха, пріснувата і практично без смаку, то ці рецепти можуть кардинально змінити цю позицію. Ми знаємо, що навіть найпрісніші овочі можуть заграти ароматними і смачними фарбами, а тепер познайомимося з найвдалішими рецептами з цвітною капустою, які вас обов'язково здивують.

Стейк з цвітної капусти

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Стейк з цвітної капусти / Фото: instagram.com/kartishovatatiana/

Інгредієнти

1 качан цвітної капусти

2 ч. л. прованські трави

2 зуб. часник

100 мл оливкова олія

150 г твердий сир

сіль, перець

Спосіб приготування

Капусту нарізати на стейки. Змішати трави, подрібнений часник, олію, сіль. Обмазати сумішшю капусту. Зверху посипати тертим сиром. Випікати в змащеній олією формі 30 хвилин за 180 градусів.

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Запіканка з цвітної капусти і грибами

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Запіканка з цвітної капусти і грибами / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

1 качан цвітної капусти (близько 700 г)

1,5 літра води

1 ч. л. солі

75 г твердого сиру

200 г свіжих печериць

2 ст. л. олії

2 ст. л. панірувальних сухарів

1,5 склянки молока

30 г борошна

50 г вершкового масла

0.5 ч. л. гірчиці

мелений чорний перець, мускатний горіх, сіль, зелень

Спосіб приготування

Цвітну капусту розібрати на великі суцвіття. Закип'ятити воду разом з сіллю, додати капусту і варити від моменту закипання 4 хвилини. Перекласти шумівкою на тарілку. Шматочок твердого сиру натерти на крупній тертці. Свіжі гриби промити, обсушити і нарізаємо великими тонкими слайсами. На сковороду налити столову ложку олії, додати гриби і обсмажити до готовності. Посолити і поперчити. Перекласти обсмажені гриби на дно форми для запікання, зверху викласти суцвіття цвітної капусти. Приготувати сирний соус: на сковороду покласти шматочок вершкового масла і почекати, доки воно розтане. Додати борошно, швидко розмішати. Одразу влити молоко і ретельно перемішати. Щойно маса стане однорідною, додати тертий сир. Розмішати, увімкнути мінімальний вогонь. Додати всі приправи, ретельно перемішати і зняти соус з плити. Отриманим соусом залити гриби і цвітну капусту. Зверху все посипати панірувальними сухарями і тертим сиром. Відправити форму з капустою в духовку, розігріту до 180 градусів, приблизно на 20-30 хвилин. Запіканка має підрум'янитися. Перед подачею прикрасити нарізаною зеленню.

Запіканка з цвітної капусти з сиром

Рецепти різних страв з цвітною капустою / Фото: Depositphotos



Інгредієнти

1 кг цвітної капусти

1 гілочка чебрецю

4-5 яєць

300 мл вершків

100 г тертого твердого сиру

50 г тертого пармезану

Сіль, мелений перець, мускатний горіх або інші спеції на вибір

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Спосіб приготування

Капусту розібрати на суцвіття і відварити в киплячій підсоленій воді разом з гілочкою чебрецю впродовж 5 хвилин. Злити рідину. Приготувати заливку: змішати в мисці яйця, вершки, тертий сир і спеції. Капусту викласти в одну або кілька глибоких формочок. Залити суцвіття вершковою сумішшю і відправити в розігріту до 180 градусів духовку, щоб запіканка підрум'яниться, приблизно на 20-30 хвилин. Готову страву можна прикрасити зеленню.

Лазанья з цвітною капустою і рикотою

Лазанья з цвітною капустою і рикотою / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

3/4 середньої головки цвітної капусти

2 ст. л. оливкової олії

1-2 ч. л. пластівців червоного перцю

225 г рикоти

2 ст. л. овочевого або курячого бульйону

щіпка кориці, сіль і мелений перець

3 чашки соусу маринара

200-225 г листів лазаньї, що не потребують варіння

1 чашка тертого пармезану

Спосіб приготування

Розігрійте духовку до 230 градусів. Застеліть деко пергаментним папером. Відріжте нижню частину качана цвітної капусти і видаліть листя. Розріжте капусту на скибочки завтовшки близько 8 мм, щоб суцвіття по краях відвалилися. Перемішайте шматочки цвітної капусти з оливковою олією, сіллю і перцем за смаком. Викладіть на деко рівним шаром. Запікайте близько 15 хвилин, один раз перевернувши. Капуста має стати м'якою і злегка підрум'янитися. Дістаньте з духовки, перемішайте з пластівцями червоного перцю і відкладіть. Зменшіть нагрів духовки до 180 градусів. Змішайте рикоту, бульйон, корицю, сіль і перець за смаком. Змастіть олією прямокутну форму для запікання і викладіть ложку томатного соусу на дно. Покрийте шаром листів лазаньї. Намажте рикотою. Зверху знову помістіть шар капусти, а потім шар томатного соусу і шар пармезану. Повторіть шари, закінчуючи шаром пасти з томатним соусом і пармезаном. Накрийте форму для випічки фольгою і поставте в духовку. Запікайте 40 хвилин, доки лазанья не стане легко проколюватися виделкою. Розкрийте і, якщо хочете, запікайте ще 10 хвилин, доки верх не підрум'яниться. Дістаньте вегетаріянську лазанью з духовки і залиште на 5 хвилин перед подачею на стіл.

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Салат з цвітної капусти з куркою

Салат з цвітної капусти / Фото: Pinterest

Інгредієнти

160 г цвітної капусти

1 болгарський перець

40 г сухариків з білого хліба

40 г салату Айсберг

200 г курячого філе

40 г майонезу

4 г гірчиці

40 мл олії

соєвий соус, сіль – за смаком

Спосіб приготування

Куряче філе замаринувати на п'ять хвилин у соєвому соусі, солі та перці. Обсмажити шматочки філе на олії до готовності. Тим часом відварену капусту розділити на суцвіття. Болгарський перець очистить від насіння і нарізати смужками. Нарізати або порвати салат Айсберг. З білого хліба нарізати кубики і злегка підсмажити їх у духовці. Майонез змішати з гірчицею. З'єднати в салатниці капусту, перець, салат, сухарики, заправити сумішшю майонезу і гірчиці. Зверху викласти шматочки курятини.

Заливний пиріг з цвітною капустою на сметані

Пиріг з цвітною капустою / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

200 г цвітної капусти

170 г борошна

2 яйця

6 ст. л. сметани 10%

50 г вершкового масла

сіль морська – за смаком

Спосіб приготування

Проваріть капусту в киплячій підсоленій воді впродовж п'яти хвилин (кілька суцвіть залиште для прикраси). Сметану збийте з яйцями і розтопленим вершковим маслом, поступово всипати борошно і дрібку солі, все добре перемішайте. Влийте в форму для запікання половину тіста, викладіть цвітну капусту і зверху залийте другою половиною тіста. Решту суцвіть капусти поріжте скибочками і прикрасьте тісто зверху. Поставте в розігріту до 180 градусів духовку на 15-20 хвилин.

Котлети з цвітної капусти

Котлети з цвітної капусти / Фото: Pinterest

Інгредієнти

250 г цвітної капусти

50 г цибулі

1/4 склянки вівсяних пластівців

1 ст. л. борошна

1 шматочок лимона

панірувальні сухарі

олія

сіль, прянощі

Спосіб приготування

Цвітну капусту розділити на суцвіття. Викласти в підсолену киплячу воду з додаванням часточки лимона на п'ять хвилин. Вівсянку запарити гарячою водою на 10 хвилин. Цибулю нарізати дрібними кубиками. Після того, як капуста відварилася та охолола, її потрібно дрібно нарізати. У миску додати цвітну капусту, готову запарену вівсянку, нарізану цибулю, борошно, сіль, спеції і замісити фарш. Сформувати з фаршу котлетки, обваляти в панірувальних сухарях і смажити на олії на середньому вогні по дві хвилини з кожного боку.

Запіканка з цвітної капусти з помідорами

Запіканка з цвітної капусти / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

300 г цвітної капусти

20 мл олії

100 мл молока

1 помідор

сіль

70 г твердого сиру

4 яйця

Спосіб приготування

Бланшувати капусту. Для цього її потрібно розділити на суцвіття і відварити в киплячій підсоленій воді 5-8 хвилин. Кілька маленьких формочок або одну середню змастити олією і викласти цвітну капусту. Покласти зверху скибочки помідора. Залити сумішшю з яєць, молока і солі. Присипати сиром і поставити в духовку на 25-40 хвилин за температури 180 градусів. Подавати запіканку гарячою, за бажанням прикрасивши зеленню.

Суп-пюре з цвітної капусти з креветками

Суп-пюре з цвітної капусти з креветками / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

Вода – 1,5 л

Цвітна капуста – 0,5 кг

Корінь петрушки – 1 шт.

Морква – 1 шт.

Цибуля – 1 шт.

Олія – 3 ст. л

Креветки – 300 г

Спосіб приготування

На дно каструлі налийте невелику кількість олії та підсмажте на ній дрібно порізані цибулю і моркву. Додайте нарізаний кружальцями корінь петрушки. Залийте овочі водою і варіть 15 хвилин. Покладіть в овочевий бульйон розділену на суцвіття капусту. Відварені овочі подрібніть у блендері. Отриману масу розведіть бульйоном до консистенції пюре.

Запечена цвітна капуста в духовці

Запечена цвітна капуста в духовці / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

1 середній качан цвітної капусти

20 г вершкового масла – для змащування форми

Ддля соусу

30 г вершкового масла

2 ст. л. борошна

1 склянка молока

100 г тертого твердого сиру

1 ч. л. солі

1/4 ч. л. свежемолотого чорного перцю

щіпка мускатного горіха

Для посипання

хлібна крихта або панірувальні сухарі

20 г дрібно нарізаного масла

Спосіб приготування

Цвітну капусту помити і розібрати на суцвіття. Відварити в киплячій воді 5 хвилин. Відкинути на друшляк. Жароміцну форму для запікання змастити олією та помістити в неї капусту. Щоб приготувати сирний соус, в сотейнику на слабкому вогні розтопити шматочок вершкового масла. Помішуючи, всипати борошно. Влити молоко і, продовжуючи перемішувати вінчиком, варити на невеликому вогні до однорідної консистенції. Додати тертий сир, сіль, перець і мускатний горіх. Добре перемішати і зняти з плити. Продовжувати помішувати, доки сир повністю не розплавиться. Полити капусту в формі сирним соусом і посипати панірувальними сухарями. Зверху розкласти маленькі шматочки вершкового масла. Запікати капусту в духовці, розігрітій до 200 градусів, близько 30 хвилин або до появи золотистої скоринки.

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