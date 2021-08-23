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Як зробити смачними і ароматними прісні овочі

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
23 серпня, 12:22
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Морква стане смачніше, якщо додати до неї кінзу і розмарин. Орегано та базилік підкреслять смажену цвітну капусту, а якщо готуєте буряковий салат, то не потрібно додавати запашний перець
Як смачно приготувати прісні овочі
Як смачно приготувати прісні овочі / Фото: freepik.com

Овочі – це корисно і це добре відомо. Але дуже часто замість ідеально смачних овочів, ми отримуємо трохи прісний гарнір, якому вочевидь чогось бракує. Для салатів потрібні правильні соуси, для овочів – необхідні спеції. Які саме – дізнаємося нижче. Тут читайте, як вигідно зібратися на пікнік.

Морква

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До страв з морквою додайте розмарин, кріп, кінзу
До страв з морквою додайте розмарин, кріп, кінзу / Фото: Depositphotos

Гострий салат з моркви, морквяний салат із сиром та інше – до цієї їжі беріть розмарин, петрушку, кріп, кінзу і цибулю. Якщо любите морквяні пироги й торти, то тут підходить імбир, кориця, трохи мускатного горіха.

Цвітна капуста

Запечена цвітна капуста буде смачніше з базиліком
Запечена цвітна капуста буде смачніше з базиліком / Фото: Depositphotos

Її ми любимо в супах або просто обсмажувати в клярі. Для таких страв прекрасно підійдуть кріп, кінза, орегано, базилік, карі. Спробуйте додати трохи гірчиці, оливкової олії і тмину.

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Експерти кажуть, що цвітна капуста – універсальний, у плані спецій, овоч, вони йому підходять практично всі.

Кабачки і цукіні

Додавайте до страв з кабачків орегано і карі
Додавайте до страв з кабачків орегано і карі / Фото: Depositphotos

У цих овочах ніжна м'якоть, їм потрібні м'які прянощі – петрушка, базилік, орегано, карі. Разом з цим ми добре знаємо, що кабачки і цукіні смачніше вдвічі, коли подаються з часником.

Смачною буде страва з кабачків, якщо додати цибулю і білий мелений перець.

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Буряк

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З буряком добре поєднуються коріандр і кмин
З буряком добре поєднуються коріандр і кмин / Фото: Depositphotos

Перше, що ми знаємо на відмінно – це горіхи, чорнослив, солодкі родзинки, легкий майонез. Це один з популярних салатів з цим овочем. З буряком ще поєднуються перець, коріандр, кмин, петрушка, часник, цибуля (зеленаа і ріпчаста).

Не варто додавати до буряка гвоздику або духмяний перець. Це "агресивні" спеції, вони не підкреслять смак буряка.

Броколі

До броколі додайте часник і розмарин
До броколі додайте часник і розмарин / Фото: Depositphotos

Для страшно корисної капусти не шкодуйте часнику, розмарину. Якщо готуєте суп-пюре з броколі, додайте кунжутну олію, гірчицю, часник, трохи соку лимона. Запікати броколі смачно з беконом і сиром.

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Спаржа

Спаржа буде смачніше з мускатним горіхом і кмином
Спаржа буде смачніше з мускатним горіхом і кмином / Фото: Depositphotos

Спаржа любить перець, насамперед червоний. А ще можна спробувати її з мускатним горіхом і кмином. Любите спаржу, приготовлену на парі, тоді візьміть лимонний сік, гірчицю, оливкову або кунжутну олію.

А як приготувати ідеальний кіш з тунцем і шпинатом – дізнаєтеся з відео.

Тут дізнаєтеся 16 секретів для смачної їжі.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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