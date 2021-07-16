8 страв, смак яких чудово підкреслюють помідори

Помідорів на ринку з'являється дедалі більше, вони щодня стають соковитіше і смачніше. З ними чудові не тільки овочеві салати, помідори розкривають весь свій потенціал, коли їх запікають або тушкують. У цій добірці помідори практично в головній ролі – без них кожна з представлених страв не була б такою гарною та ароматною. Якщо поки не придумали, як з користю провести це літо – ознайомтеся з ідеями з нашого календаря лайфхаків.
Запечені баклажани із сиром, травами і помідорами
Інгредієнти
- Баклажан, помідор – по 2 шт.
- Часник – 1 зуб.
- Томатна паста – 2 ст. л.
- Сир – 50 г
- Пармезан – 2 ст. л.
- Вершкове масло – 1 ч. л.
- Спеції, зелень – за смаком
Спосіб приготування
- Баклажани розрізати уздовж, зробити надрізи на м'якоті до шкірки, після, поперчити.
- Розігріти на сковороді вершкове масло, обсмажити баклажани розрізом вниз близько хвилин.
- Потім потрібно запекти баклажани впродовж 25 хвилин в розігрітій до 180 градусів духовці.
- Для соусу нарізати помідори маленькими кубиками. Змішати з томатним соусом. Додати подрібнений часник і спеції.
- Коли баклажани будуть готові, розподілити по м'якоті вершкове масло, зверху викласти соус і тертий сир.
- Запікати близько 5-7 хвилин в духовці за 160 градусів.
- Готові баклажани прикрасити пармезаном і зеленню.
Пиріг з лососем і картоплею
Інгредієнти
- Пісочне тісто – 225 г
- Яйця – 4 шт.
- Копчений лосось – 175 г
- Нарізані коктейльні помідори, відварена картопля – по 100 г
- Кріп – 1 ст. л.
- Сметана або вершки – 200 мл
- Щіпка мускатного горіха
- Сіль і чорний перець
- Листя зеленого салату – для прикраси
Спосіб приготування
- Розігрійте духовку до 180 градусів. Розкачайте тісто для пирога в коло діаметром 25 см.
- Викладіть тісто у форму, покладіть зверху спеціальний папір і засипте туди вантаж: сухий горох або квасолю. Випікайте в духовці 20 хвилин.
- Зніміть вантаж, змастіть тісто збитим яйцем і залиште в духовці ще на 5 хвилин до золотистої скоринки.
- Розкладіть по тесту нарізаний лосось, помідори та картопля.
- У мисці збийте яйця, кріп, мускатний горіх, приправити сіллю і перцем і вилийте суміш на пиріг.
- Покладіть форму в духовку і запікайте 30-40 хвилин.
Швидко і смачно – 10 рецептів заливних пирогів
Яйця, запечені в помідорах (ідея для сніданку)
Інгредієнти
- Помідори, яйця – по 3 шт.
- Зелена цибуля, сіль, перець, спеції – за смаком
Спосіб приготування
- Нагріти духовку до 190 градусів. Зрізати капелюшки у помідорів. Ложкою прибрати серцевину і насіння.
- Деко застелити папером для випічки. Викласти помідори на деко. У кожен вбити яйце.
- Додати спеції. Випікати 25-30 хвилин за 180 градусів. Прикрасити зеленню.
Пиріжки з листкового тіста з помідорами
Інгредієнти
- Листкове бездріжджове тісто – упаковка
- Сир чедер – 200 г сиру
- Чері – 400 г
- Базилік – 1 пучок
- Сіль, перець – за смаком
- Італійські трави – за смаком
Спосіб приготування
- Листкове тісто розморозити за кімнатної температури.
- Розрізати тісто на квадрати і зробити бортики.
- Сир чедер потерти на тертці, помідори чері розрізати навпіл.
- Посипати кожен шматочок тіста тертим сиром, зверху розкласти помідори чері.
- Посипати нарізаним базиліком, сіллю, перцем і сушеними травами.
- Випікати за 200 градусів приблизно 15-20 хвилин або до золотистого кольору.
Чахохбілі з курки
Інгредієнти
- Курка – 1 тушка
- Цибуля, помідори – по 4 шт.
- Томатна паста – 2 ст. л.
- Перець болгарський – 2 шт.
- Часник – 4 зуб.
- Аджика – 1 ч. л.
- Уцхо-сунелі – 1/2 ч. л.
- Кінза, петрушка – по 1 пучку
- Сушений гострий перець – 1 шт.
- Олія – для смаження
- Сіль, перець – за смаком
- Спеції – за смаком
Спосіб приготування
- Курку помити, обсушити і розрубати на невеликі шматочки.
- Покласти в каструлю, додати кілька столових ложок олії, трохи посолити, накрити кришкою і тушкувати на повільному вогні 20 хвилин.
- Цибулю нарізати півкільцями і обсмажити до золотистого кольору, потім додати його в каструлю до курки і продовжувати тушкувати.
- Помідори крупно нарізати. На тій же сковорідці, де смажилася цибуля, обсмажити їх з томатною пастою впродовж декількох хвилин. Потім додати в каструлю до курки.
- Перець нарізати скибочками, обсмажити кілька хвилин і додати до курки.
- У каструлю до курки влити воду, щоб вона злегка покривала інгредієнти. Додати аджику.
- Зелень дрібно порубати. Додати половину кінзи і петрушки і гострий перець до курки. Тушкувати ще 25-30 хвилин.
- Часник дрібно нарізати і додати його і решту зелені до курки. Наприкінці додати сіль, перець і спеції за смаком.
- Ретельно перемішати чахохбілі з курки і тушкувати 10 хвилин.
Галета з помідорами, песто і сиром
Інгредієнти для тіста
- Борошно – 300 г
- Вершкове масло – 120 г
- Оцет – 1 ч. л.
- Яйце – 1 шт.
- Молоко – 80 мл
- Дрібка солі
Для начинки
- Соус песто – 3 ст. л.
- Помідор – 3 шт.
- Моцарела
- Сіль, перець
- Сушені італійські трави
- Оливкова олія
Спосіб приготування
- Просіяти борошно в миску, додати сіль і нарізане кубиками холодне вершкове масло. Розтерти руками в крихту.
- Додати оцет, молоко і яйце. Замісити тісто і скачати його в кулю. Загорнути в плівку і поставити в холодильник мінімум на півгодини.
- Для начинки помідори помити і нарізати тонкими кружечками.
- Сир нарізати скибочками.
- Дістати тісто з холодильника, розкачати на присипаної борошном поверхні в круг завтовшки 3-5 мм. Намазати соусом песто, залишаючи краї вільними.
- Викласти зверху кружечки помідорів. Посолити, поперчити, посипати сушеними італійськими травами і скропити оливковою олією.
- Випікати в розігрітій до 180-200 градусів духовці 35-40 хвилин. За 10-15 хвилин до готовності викласти зверху шматочки моцарели.
Овочеве ризото
Інгредієнти
- Цибуля – 1 шт.
- Помідор – 4 шт.
- Зелений базилік (свіжий) – 1/2 склянки
- Курячий бульйон – 250-300 мл
- Біле вино – 150 мл
- Оливкова олія
- Рис арборіо – 400 г
- Пармезан
- Сіль, перець
Спосіб приготування
- Розігрійте в сотейнику з високими бортиками олію та обсмажте цибулю 5-7 хвилин – до м'якості.
- Додайте в каструлю рис і добре перемішайте, щоб усі зернятка просочилися олією. Готуйте на середньому вогні 2-3 хвилини.
- Влийте вино, перемішайте і готуйте ще 2 хвилини. Додавайте гарячий бульйон невеликими порціями, готуйте ще 20 хвилин.
- Томати опусттіь в окріп, зніміть шкірку, наріжте. Додайте до ризото за 3-4 хвилини до готовності рису.
Курячі ніжки в духовці з помідорами і картоплею
Інгредієнти
- Дрібна молода картопля – 800 г
- Курячі гомілки – 12 шт.
- Чері – 600 г
- Морська сіль – за смаком
- Мелений чорний перець – за смаком
- Оливкова олія
- Пучок свіжого орегано або базиліку (тільки листя)
- Червоний винний оцет – за смаком
Спосіб приготування
- Картоплю за бажанням очистити і відварити до готовності.
- Поки вариться картопля, розігріти духовку до 200 градусів.
- Курячі ніжки скропити оливковою олією, посипати сіллю і перцем, перемішати.
- Розігріти велику сковороду, в яку поміститься все м'ясо в один шар. Смажити на сильному вогні, помішуючи, майже до повної готовності, близько 10 хвилин. Якщо у вас немає сковороди відповідного розміру, можна обсмажити курку в кілька прийомів. Перекласти м'ясо шумівкою у жароміцну ємність для запікання.
- Наколоти помідори гострим ножем і помістити на хвилину в окріп. Потім дати їм трохи охолонути і зняти шкірку.
- Відкинути картоплю на друшляк, злегка розчавити кожну.
- Розтерти в ступці велику частину листя орегано або базиліку з дрібкою солі. Влити 4 ст. л. оливкової олії, додати трохи оцту і перцю. Ще раз перетерти і додати до курки разом з картоплею, помідорами і зеленню, що залишилася. Акуратно перемішати.
- Викласти все в один шар у форму для запікання. Запікати в духовці до рум'яної скоринки, приблизно 40 хвилин.
- Подавати запечену курку гарячою, можна – на салатному листі.
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