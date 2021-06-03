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4 секрети для смачної брюссельської капусти і кращі рецепти

Сьогодні, 12:31

Її потрібно готувати за високих температур і без пергаменту

Брюссельська капуста Фото: instagram.com/nedobrie_keto_fei/
Брюссельська капуста
Фото: instagram.com/nedobrie_keto_fei/

Брюссельська капуста – одна з найсмачніших представниць свого виду. Її смажать на сковороді, запікають у духовці із сиром або іншими овочами, готують суп і випікають кіші. Оце все – прекрасний варіянт для оригінальної, корисної та, головне, швидкої вечері. Нижче – секрети приготування хрусткої і ніжної брюссельської капусти і 3 рецепти з нею.

4 секрети з приготування брюссельської капусти, запеченої в духовці

  • Перед тим, як починати її готувати, капусту потрібно помити і добре посушити.
  • Щоб отримати потрібну текстуру, не варто застеляти деко пергаментом. Він дещо термостійкий, тому ваша капуста може не підрум'янитися так, як вам потрібно.
  • Кожен качан капусти має розташовуватися на відстані одне від одного, щоб рівномірно приготуватися. Якщо так не буде, то вона може хіба що пропаритися, але не засмажитися.
  • Щоб отримати хрустку брюссельську капусту, готуйте її за високої температури – більше 200 градусів.

Брюссельська капуста на сковороді

Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • Капуста брюссельська – 500 г
  • Масло вершкове – 50 г
  • Перець червоний мелений, чорний мелений, сіль – за смаком

Спосіб приготування

  1. Капусту опустити в підсолений окріп і варити до готовності, приблизно 15 хвилин (вода має весь час бурхливо кипіти).
  2. Відкинути на друшляк, остудити холодною водою, обсушити.
  3. Розтопити масло на сковороді, викласти капусту і обсмажити, акуратно помішуючи, посолити, поперчити.
  4. Смажити до готовності, прикрасити зеленню.

Брюссельська капуста з горгондзолою і горіхами

Фото: instagram.com/kateryna_mitskevichus/

Інгредієнти

  • Брюссельська капуста – 200 г
  • Горгондзола – 60 г
  • Панірувальні сухарі – 60 г
  • Вершкове масло – 20 г
  • Волоські горіхи – 1 ст. л.
  • Спеції – за смаком

Спосіб приготування

  1. З капусти прибрати верхнє листя. Відварити на парі 15 хвилин.
  2. Перекласти у вогнетривку форму, посолити, викласти зверху шматочки горгондзолою, посипати сухарями, полити розтопленим маслом і притрусити подрібненими горіхами.
  3. Запікати 10 хвилин за 220 градусів, потім потримати кілька хвилин під грилем до рум'яної скоринки.

Кіш із сьомгою, брюссельською капустою і горгондзолою

Фото: instagram.com/svetlana_elli/

Інгредієнти

  • Сьомга, філе – 300 г
  • Брюссельська капуста – 500 г
  • Броколі суцвіття – 300 г
  • Горгондзола – 80 г
  • Вершки 20% – 300 мл
  • Яйце куряче – 2 шт.
  • Масло вершкове – 120 г
  • Борошно – 1,5 ск.
  • Сіль, суміш чорного і білого меленого перцю – за смаком

Спосіб приготування

  1. Для тіста в чашу блендера викласти вершкове масло, нарізане кубиками, додати борошно і сіль. Перемішати.
  2. Додати яйце, добре перемішати, скачати тісто в кулю. Накрити плівкою і поставити в холодильник на 20 хвилин.
  3. Сьомгу нарізати кубиком.
  4. У сотейнику нагріти вершки і додати нарізану кубиком горгондзолу. Перемішувати, доки сир не розчиниться. Остудити.
  5. Додати яйце, перемішати і поперчити.
  6. Тісто розподілити по формі, формуючи бортики. Відправити тісто в холодильник ще на 10-15 хвилин.
  7. Духовку розігріти до 200 градусів. На тісто викласти брюссельську капусту, броколі, сьомгу і залити все сирно-вершковою сумішшю. Відправити кіш у духовку на 25-30 хвилин.

А до цієї брюссельської капусти можна подати курчати на грилі за оригінальним рецептом Григорія Германа.

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