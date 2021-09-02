Как вкусно приготовить цветную капусту – 10 отличных рецептов

Если вы до сих пор относились к цветной капусте равнодушно, мол, она суховата, пресновата и практически без вкуса, то эти рецепты могут кардинально изменить эту позицию. Мы знаем, что даже самые пресные овощи могут заиграть ароматными и вкусными красками, а теперь познакомимся с самыми удачными рецептами с цветной капустой, которые вас обязательно удивят.
Стейк из цветной капусты
Ингредиенты
- 1 кочан цветной капусты
- 2 ч. л. прованские травы
- 2 зуб. чеснок
- 100 мл оливковое масло
- 150 г твердый сыр
- соль, перец
Способ приготовления
- Капусту нарезать на стейки. Смешать травы, измельченный чеснок, масло, соль.
- Обмазать смесью капусту. Сверху посыпать тертым сыром.
- Выпекать в смазанной маслом форме 30 минут при 180 градусах.
Запеканка из цветной капусты и грибами
Ингредиенты
- 1 кочан цветной капусты (около 700 г)
- 1,5 литра воды
- 1 ч. л. соли
- 75 г сыра
- 200 г свежих шампиньонов
- 2 ст. л. растительного масла
- 2 ст. л. панировочных сухарей
- 1,5 стакана молока
- 30 г муки
- 50 г сливочного масла
- 0.5 ч. л. горчицы
- молотый черный перец, мускатный орех, соль, зелень
Способ приготовления
- Цветную капусту разобрать на крупные соцветия. Вскипятить воду вместе с солью, добавить капусту и варить от момента закипания 4 минуты. Переложить шумовкой на тарелку.
- Кусочек твердого сыра натереть на крупной терке.
- Свежие грибы промыть, обсушить и нарезаем крупными тонкими слайсами.
- На сковороду налить столовую ложку растительного масла, добавить грибы и обжарить до готовности. Посолить и поперчить.
- Переложить обжаренные грибы на дно формы для запекания, сверху выложить соцветия цветной капусты.
- Приготовить сырный соус: на сковороду положить кусочек сливочного масла и подождать, пока оно растает. Добавить муку, быстро размешать. Сразу влить молоко и тщательно перемешать. Как только масса станет однородной, добавить тертый сыр.
- Размешать, включить минимальный огонь. Добавить все приправы, тщательно перемешать и снять соус с плиты.
- Полученным соусом залить грибы и цветную капусту. Сверху все посыпать панировочными сухарями и тертым сыром.
- Отправить форму с капустой в духовку, разогретую до 180 градусов, примерно на 20-30 минут. Запеканка должна подрумяниться.
- Перед подачей украсить нарезанной зеленью.
Запеканка из цветной капусты с сыром
Ингредиенты
- 1 кг цветной капусты
- 1 веточка тимьяна
- 4-5 яиц
- 300 мл сливок
- 100 г тертого твердого сыра
- 50 г тертого пармезана
- Соль, молотый перец, мускатный орех или другие специи на выбор
Способ приготовления
- Капусту разобрать на соцветия и отварить в кипящей подсоленной воде вместе с веточкой тимьяна в течение 5 минут. Слить жидкость.
- Приготовить заливку: смешать в миске яйца, сливки, тертый сыр и специи.
- Капусту выложить в одну или несколько глубоких формочек.
- Залить соцветия сливочной смесью и отправить в разогретую до 180 градусов духовку, чтобы запеканка подрумянилась, примерно на 20-30 минут.
- Готовое блюдо можно украсить рубленой зеленью.
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Лазанья с цветной капустой и рикоттой
Ингредиенты
- 3/4 средней головки цветной капусты
- 2 ст. л. оливкового масла
- 1-2 ч. л. хлопьев красного перца
- 225 г рикотты
- 2 ст. л. овощного или куриного бульона
- щепотка корицы, соль и свежемолотый перец
- 3 чашки соуса маринара
- 200-225 г листов лазаньи, не требующих варки
- 1 чашка тертого пармезана
Способ приготовления
- Разогрейте духовку до 230 градусов. Застелите противень пергаментной бумагой.
- Отрежьте нижнюю часть кочана цветной капусты и удалите листья. Разрежьте цветную капусту на ломтики толщиной около 8 мм, чтобы соцветия по краям отвалились.
- Перемешайте кусочки цветной капусты с оливковым маслом, солью и перцем по вкусу. Выложите на противень ровным слоем.
- Запекайте около 15 минут, один раз перевернув. Капуста должна стать мягкой и слегка подрумяниться.
- Достаньте из духовки, перемешайте с хлопьями красного перца и отложите в сторону.
- Убавьте нагрев духовки до 180 градусов.
- Смешайте рикотту, бульон, корицу, соль и перец по вкусу. Отложите в сторону.
- Смажьте маслом прямоугольную форму для запекания и выложите ложку томатного соуса на дно. Покройте слоем листов лазаньи. Намажьте рикоттой. Сверху снова поместите слой цветной капусты, а затем слой томатного соуса и слой пармезана.
- Повторите слои, заканчивая слоем пасты с томатным соусом и пармезаном.
- Накройте форму для выпечки фольгой и поставьте в духовку.
- Запекайте 40 минут, пока лазанья не станет легко прокалываться вилкой.
- Раскройте и, если хотите, запекайте еще 10 минут, пока верх не подрумянится.
- Достаньте вегетарианскую лазанью из духовки и оставьте на 5 минут перед подачей на стол.
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Салат из цветной капусты с курицей
Ингредиенты
- 160 г цветной капусты
- 1 болгарский перец
- 40 г сухариков из белого хлеба
- 40 г салата Айсберг
- 200 г куриного филе
- 40 г майонеза
- 4 г горчицы
- 40 мл растительного масла
- соевый соус, соль – по вкусу
Способ приготовления
- Куриное филе замариновать на пять минут в соевом соусе, соли и перце.
- Обжарить кусочки филе на растительном масле до готовности.
- Тем временем отварную цветную капусту разделить на соцветия. Болгарский перец очистит от внутренностей и нарезать полосочками. Нарезать или порвать салат Айсберг.
- Из белого хлеба нарезать кубики и слегка поджарить их в духовке.
- Майонез смешать с горчицей.
- Соединить в салатнице капусту, перец, салат, сухарики, заправить смесью майонеза и горчицы.
- Сверху выложить кусочки курятины.
Заливной пирог с цветной капустой на сметане
Ингредиенты
- 200 г цветной капусты
- 170 г муки
- 2 яйца
- 6 ст. л. сметаны 10%
- 50 г сливочного масла
- соль морская – по вкусу
Способ приготовления
- Проварите капусту в кипящей подсоленной воде в течение пяти минут (несколько соцветий оставьте для украшения).
- Сметану взбейте с яйцами и растопленным сливочным маслом, постепенно всыпайте муку и щепотку соли, все хорошенько перемешайте.
- Влейте в форму для запекания половину теста, выложите капусту и сверху залейте второй половиной теста.
- Оставшиеся соцветия порежьте ломтиками и украсьте тесто сверху.
- Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 15-20 минут.
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Котлеты из цветной капусты
Ингредиенты
- 250 г цветной капусты
- 50 г лука
- 1/4 стакана овсяных хлопьев
- 1 ст. л. муки
- 1 кусочек лимона
- панировочные сухари
- растительное масло
- соль, пряности
Способ приготовления
- Цветную капусту разделить на соцветия. Выложить в подсоленную кипящую воду с добавлением дольки лимона на пять минут.
- Овсянку запарить горячей водой на 10 минут. Лук нарезать мелким кубиком.
- После того, как цветная капуста отварилась и остыла, ее нужно мелко нарезать.
- В миску добавить цветную капусту, готовую запаренную овсянку, нарезанный лук, муку, соль, специи и замесить фарш.
- Сформировать из фарша котлетки, обвалять в панировочных сухарях и жарить на растительном масле на среднем огне по две минуты с каждой стороны.
Запеканка из цветной капусты с помидорами
Ингредиенты
- 300 г цветной капусты
- 20 мл растительного масла
- 100 мл молока
- 1 помидор
- соль
- 70 г твердого сыра
- 4 яйца
Способ приготовления
- Бланшировать цветную капусту. Для этого ее нужно разделить на соцветия и отварить в кипящей подсоленной воде в течение 5-8 минут.
- Несколько маленьких формочек или одну среднюю смазать маслом и выложить цветную капусту.
- Положить сверху ломтики помидора.
- Залить смесью из яиц, молока и соли.
- Присыпать сыром и поставить в духовку на 25-40 минут при температуре 180 градусов.
- Подавать запеканку горячей, по желанию украсив зеленью.
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Суп-пюре из цветной капусты с креветками
Ингредиенты
- Вода – 1,5 л
- Цветная капуста – 0,5 кг
- Корень петрушки – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Лук – 1 шт.
- Растительное масло – 3 ст. л
- Креветки – 300 г
Способ приготовления
- На дно кастрюли налейте небольшое количество растительного масла и поджарьте на нем мелко порезанные лук и морковь.
- Добавьте нарезанный кружочками корень петрушки. Залейте овощи водой и варите 15 минут.
- Положите в овощной бульон разделенную на соцветия капусту.
- Отваренные овощи измельчите в блендере.
- Полученную массу разведите бульоном до консистенции пюре.
Запеченная цветная капуста в духовке
Ингредиенты
- 1 средний кочан цветной капусты
- 20 г сливочного масла – для смазывания формы
Для соуса
- 30 г сливочного масла
- 2 ст. л. муки
- 1 стакан молока
- 100 г тертого твердого сыра
- 1 ч. л. соли
- 1/4 ч. л. свежемолотого черного перца
- щепотка мускатного ореха
Для посыпки
- хлебная крошка или панировочные сухари
- 20 г мелко нарезанного масла
Способ приготовления
- Цветную капусту помыть и разобрать на соцветия.
- Отварить в кипящей воде в течение 5 минут. Откинуть на дуршлаг.
- Жаропрочную форму для запекания смазать маслом и поместить в нее цветную капусту.
- Чтобы приготовить сырный соус, в сотейнике на слабом огне растопить кусочек сливочного масла. Помешивая, всыпать муку.
- Влить молоко и, продолжая перемешивать венчиком, варить на небольшом огне до однородной консистенции.
- Добавить тертый сыр, соль, перец и мускатный орех. Хорошо перемешать и снять с плиты. Продолжать помешивать, пока сыр полностью не расплавится.
- Полить цветную капусту в форме сырным соусом и посыпать панировочными сухарями. Сверху разложить маленькие кусочки сливочного масла.
- Запекать капусту в духовке, разогретой до 200 градусов, около 30 минут или до появления золотистой корочки.
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