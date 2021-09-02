Как вкусно приготовить цветную капусту – 10 отличных рецептов

Это не только нежнейшие крем-супы, а и котлеты, запеканки с сыром, помидорами или грибами, лазанья с рикоттой. Если любите капусту помягче, то сначала ее нужно проварить в течение 5-10 минут

Рецепты разных блюд с цветной капустой / Фото: Depositphotos Если вы до сих пор относились к цветной капусте равнодушно, мол, она суховата, пресновата и практически без вкуса, то эти рецепты могут кардинально изменить эту позицию. Мы знаем, что даже самые пресные овощи могут заиграть ароматными и вкусными красками, а теперь познакомимся с самыми удачными рецептами с цветной капустой, которые вас обязательно удивят. Стейк из цветной капусты Реклама Стейк из цветной капусты / Фото: instagram.com/kartishovatatiana/ Ингредиенты 1 кочан цветной капусты

2 ч. л. прованские травы

2 зуб. чеснок

100 мл оливковое масло

150 г твердый сыр

соль, перец Способ приготовления Капусту нарезать на стейки. Смешать травы, измельченный чеснок, масло, соль. Обмазать смесью капусту. Сверху посыпать тертым сыром. Выпекать в смазанной маслом форме 30 минут при 180 градусах. Читайте также: 4 секрета для вкусной брюссельской капусты и лучшие рецепты Запеканка из цветной капусты и грибами Реклама Запеканка из цветной капусты / Фото: Depositphotos Ингредиенты 1 кочан цветной капусты (около 700 г)

1,5 литра воды

1 ч. л. соли

75 г сыра

200 г свежих шампиньонов

2 ст. л. растительного масла

2 ст. л. панировочных сухарей

1,5 стакана молока

30 г муки

50 г сливочного масла

0.5 ч. л. горчицы

молотый черный перец, мускатный орех, соль, зелень Способ приготовления Цветную капусту разобрать на крупные соцветия. Вскипятить воду вместе с солью, добавить капусту и варить от момента закипания 4 минуты. Переложить шумовкой на тарелку. Кусочек твердого сыра натереть на крупной терке. Свежие грибы промыть, обсушить и нарезаем крупными тонкими слайсами. На сковороду налить столовую ложку растительного масла, добавить грибы и обжарить до готовности. Посолить и поперчить. Переложить обжаренные грибы на дно формы для запекания, сверху выложить соцветия цветной капусты. Приготовить сырный соус: на сковороду положить кусочек сливочного масла и подождать, пока оно растает. Добавить муку, быстро размешать. Сразу влить молоко и тщательно перемешать. Как только масса станет однородной, добавить тертый сыр. Размешать, включить минимальный огонь. Добавить все приправы, тщательно перемешать и снять соус с плиты. Полученным соусом залить грибы и цветную капусту. Сверху все посыпать панировочными сухарями и тертым сыром. Отправить форму с капустой в духовку, разогретую до 180 градусов, примерно на 20-30 минут. Запеканка должна подрумяниться. Перед подачей украсить нарезанной зеленью. Запеканка из цветной капусты с сыром Рецепты разных блюд с цветной капустой / Фото: Depositphotos



Ингредиенты 1 кг цветной капусты

1 веточка тимьяна

4-5 яиц

300 мл сливок

100 г тертого твердого сыра

50 г тертого пармезана

Соль, молотый перец, мускатный орех или другие специи на выбор Реклама Способ приготовления Капусту разобрать на соцветия и отварить в кипящей подсоленной воде вместе с веточкой тимьяна в течение 5 минут. Слить жидкость. Приготовить заливку: смешать в миске яйца, сливки, тертый сыр и специи. Капусту выложить в одну или несколько глубоких формочек. Залить соцветия сливочной смесью и отправить в разогретую до 180 градусов духовку, чтобы запеканка подрумянилась, примерно на 20-30 минут. Готовое блюдо можно украсить рубленой зеленью. Читайте также: Запеканка с макаронами – 10 рецептов, которые полюбят самые требовательные дегустаторы Лазанья с цветной капустой и рикоттой Лазанья с цветной капустой и рикоттой / Фото: Depositphotos Ингредиенты 3/4 средней головки цветной капусты

2 ст. л. оливкового масла

1-2 ч. л. хлопьев красного перца

225 г рикотты

2 ст. л. овощного или куриного бульона

щепотка корицы, соль и свежемолотый перец

3 чашки соуса маринара

200-225 г листов лазаньи, не требующих варки

1 чашка тертого пармезана Способ приготовления Разогрейте духовку до 230 градусов. Застелите противень пергаментной бумагой. Отрежьте нижнюю часть кочана цветной капусты и удалите листья. Разрежьте цветную капусту на ломтики толщиной около 8 мм, чтобы соцветия по краям отвалились. Перемешайте кусочки цветной капусты с оливковым маслом, солью и перцем по вкусу. Выложите на противень ровным слоем. Запекайте около 15 минут, один раз перевернув. Капуста должна стать мягкой и слегка подрумяниться. Достаньте из духовки, перемешайте с хлопьями красного перца и отложите в сторону. Убавьте нагрев духовки до 180 градусов. Смешайте рикотту, бульон, корицу, соль и перец по вкусу. Отложите в сторону. Смажьте маслом прямоугольную форму для запекания и выложите ложку томатного соуса на дно. Покройте слоем листов лазаньи. Намажьте рикоттой. Сверху снова поместите слой цветной капусты, а затем слой томатного соуса и слой пармезана. Повторите слои, заканчивая слоем пасты с томатным соусом и пармезаном. Накройте форму для выпечки фольгой и поставьте в духовку. Запекайте 40 минут, пока лазанья не станет легко прокалываться вилкой. Раскройте и, если хотите, запекайте еще 10 минут, пока верх не подрумянится. Достаньте вегетарианскую лазанью из духовки и оставьте на 5 минут перед подачей на стол. Реклама Читайте также: Лазанья: 10 рецептов от классической до овощной Салат из цветной капусты с курицей Салат из цветной капусты / Фото: Pinterest Ингредиенты 160 г цветной капусты

1 болгарский перец

40 г сухариков из белого хлеба

40 г салата Айсберг

200 г куриного филе

40 г майонеза

4 г горчицы

40 мл растительного масла

соевый соус, соль – по вкусу Способ приготовления Куриное филе замариновать на пять минут в соевом соусе, соли и перце. Обжарить кусочки филе на растительном масле до готовности. Тем временем отварную цветную капусту разделить на соцветия. Болгарский перец очистит от внутренностей и нарезать полосочками. Нарезать или порвать салат Айсберг. Из белого хлеба нарезать кубики и слегка поджарить их в духовке. Майонез смешать с горчицей. Соединить в салатнице капусту, перец, салат, сухарики, заправить смесью майонеза и горчицы. Сверху выложить кусочки курятины. Заливной пирог с цветной капустой на сметане Пирог с цветной капустой / Фото: Depositphotos Ингредиенты 200 г цветной капусты

170 г муки

2 яйца

6 ст. л. сметаны 10%

50 г сливочного масла

соль морская – по вкусу Способ приготовления Проварите капусту в кипящей подсоленной воде в течение пяти минут (несколько соцветий оставьте для украшения). Сметану взбейте с яйцами и растопленным сливочным маслом, постепенно всыпайте муку и щепотку соли, все хорошенько перемешайте. Влейте в форму для запекания половину теста, выложите капусту и сверху залейте второй половиной теста. Оставшиеся соцветия порежьте ломтиками и украсьте тесто сверху. Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 15-20 минут. Читайте также: Быстро и вкусно – 10 рецептов заливных пирогов Котлеты из цветной капусты Котлеты из цветной капусты / Фото: Pinterest Ингредиенты 250 г цветной капусты

50 г лука

1/4 стакана овсяных хлопьев

1 ст. л. муки

1 кусочек лимона

панировочные сухари

растительное масло

соль, пряности Способ приготовления Цветную капусту разделить на соцветия. Выложить в подсоленную кипящую воду с добавлением дольки лимона на пять минут. Овсянку запарить горячей водой на 10 минут. Лук нарезать мелким кубиком. После того, как цветная капуста отварилась и остыла, ее нужно мелко нарезать. В миску добавить цветную капусту, готовую запаренную овсянку, нарезанный лук, муку, соль, специи и замесить фарш. Сформировать из фарша котлетки, обвалять в панировочных сухарях и жарить на растительном масле на среднем огне по две минуты с каждой стороны. Запеканка из цветной капусты с помидорами Запеканка из цветной капусты / Фото: Depositphotos Ингредиенты 300 г цветной капусты

20 мл растительного масла

100 мл молока

1 помидор

соль

70 г твердого сыра

4 яйца Способ приготовления Бланшировать цветную капусту. Для этого ее нужно разделить на соцветия и отварить в кипящей подсоленной воде в течение 5-8 минут. Несколько маленьких формочек или одну среднюю смазать маслом и выложить цветную капусту. Положить сверху ломтики помидора. Залить смесью из яиц, молока и соли. Присыпать сыром и поставить в духовку на 25-40 минут при температуре 180 градусов. Подавать запеканку горячей, по желанию украсив зеленью. Читайте также: 8 блюд, вкус которых отлично подчеркивают помидоры Суп-пюре из цветной капусты с креветками Суп-пюре из цветной капусты с креветками / Фото: Depositphotos Ингредиенты Вода – 1,5 л

Цветная капуста – 0,5 кг

Корень петрушки – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Лук – 1 шт.

Растительное масло – 3 ст. л

Креветки – 300 г Способ приготовления На дно кастрюли налейте небольшое количество растительного масла и поджарьте на нем мелко порезанные лук и морковь. Добавьте нарезанный кружочками корень петрушки. Залейте овощи водой и варите 15 минут. Положите в овощной бульон разделенную на соцветия капусту. Отваренные овощи измельчите в блендере. Полученную массу разведите бульоном до консистенции пюре. Запеченная цветная капуста в духовке Запеченная цветная капуста в духовке / Фото: Depositphotos Ингредиенты 1 средний кочан цветной капусты

20 г сливочного масла – для смазывания формы Для соуса 30 г сливочного масла

2 ст. л. муки

1 стакан молока

100 г тертого твердого сыра

1 ч. л. соли

1/4 ч. л. свежемолотого черного перца

щепотка мускатного ореха Для посыпки хлебная крошка или панировочные сухари

20 г мелко нарезанного масла Способ приготовления Цветную капусту помыть и разобрать на соцветия. Отварить в кипящей воде в течение 5 минут. Откинуть на дуршлаг. Жаропрочную форму для запекания смазать маслом и поместить в нее цветную капусту. Чтобы приготовить сырный соус, в сотейнике на слабом огне растопить кусочек сливочного масла. Помешивая, всыпать муку. Влить молоко и, продолжая перемешивать венчиком, варить на небольшом огне до однородной консистенции. Добавить тертый сыр, соль, перец и мускатный орех. Хорошо перемешать и снять с плиты. Продолжать помешивать, пока сыр полностью не расплавится. Полить цветную капусту в форме сырным соусом и посыпать панировочными сухарями. Сверху разложить маленькие кусочки сливочного масла. Запекать капусту в духовке, разогретой до 200 градусов, около 30 минут или до появления золотистой корочки. Из видео узнаете, как вкусно заготовить болгарский перец на зиму. И еще 3 рецепта из цветной капусты, которые нужно обязательно приготовить, собраны здесь.