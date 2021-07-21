Як приготувати найсмачнішу сирну запіканку: покроковий рецепт

Запіканка з сиру – один із найпростіших і популярних сніданків. Її можна їсти і теплою, і холодною. Солодка запіканка особливо смачна разом зі сметаною, медом, згущеним молоком або варенням.
Існує безліч рецептів страв із сиру на будь-який смак. Ми пропонуємо вам приготувати сирну запіканку з родзинками і ваніллю.
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Запіканка із сиру з родзинками і ваніллю
Інгредієнти:
- 500 г сиру
- 2 ст.л. з верхом манної крупи
- 3-4 яйця
- 4 ст. ложки сметани
- 3 ст. ложки цукру
- 50 г світлих родзинок
- по щіпці ванільного цукру і солі
- трохи вершкового масла для змащування форми
Рецепт приготування:
- Промийте ізюм, залийте його окропом і залиште на 40 хвилин. За цей час приготуйте тісто.
- Насипте в миску або каструлю манну крупу, змішайте її із 3 столовими ложками сметани і залиште набухати на півгодини.
- Подрібніть сир, протерши його через сито, або за допомогою блендера. Можна також збити його в однорідну масу міксером.
- Додайте до сиру набряклу манку і сметану, яйця, цукор, сіль і ваніль, ретельно збийте міксером або в блендері.
- Злийте воду з родзинок і обсушіть їх паперовим рушником. Потім додайте родзинки до сирної маси і ретельно перемішайте. Можна також додати чайну ложку лимонної цедри, натертої на дрібній тертці.
- Форму для випікання змастіть шматочком вершкового масла, потім акуратно викладіть приготовлену сирну масу, рівномірно розподіліть її і розрівняйте. Потім змастіть поверхню тонким шаром сметани (1 столова ложка).
- Помістіть форму з сирною масою в духовку, попередньо нагріту до 180 С. Запікайте до золотистого кольору. Приблизно через 40-45 хвилин вона буде готова.
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