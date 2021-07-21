Як приготувати найсмачнішу сирну запіканку: покроковий рецепт

Навчіться робити смачну запіканку з сиру – це ідеальний варіант для ситного сніданку, апетитного перекусу або легкої вечері

Вкусная творожная запеканка с изюмом / Фото: Getty Images

Запіканка з сиру – один із найпростіших і популярних сніданків. Її можна їсти і теплою, і холодною. Солодка запіканка особливо смачна разом зі сметаною, медом, згущеним молоком або варенням.

Існує безліч рецептів страв із сиру на будь-який смак. Ми пропонуємо вам приготувати сирну запіканку з родзинками і ваніллю.

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Запіканка із сиру з родзинками і ваніллю

Інгредієнти:

500 г сиру

2 ст.л. з верхом манної крупи

3-4 яйця

4 ст. ложки сметани

3 ст. ложки цукру

50 г світлих родзинок

по щіпці ванільного цукру і солі

трохи вершкового масла для змащування форми

Рецепт приготування:

Промийте ізюм, залийте його окропом і залиште на 40 хвилин. За цей час приготуйте тісто. Насипте в миску або каструлю манну крупу, змішайте її із 3 столовими ложками сметани і залиште набухати на півгодини. Подрібніть сир, протерши його через сито, або за допомогою блендера. Можна також збити його в однорідну масу міксером. Додайте до сиру набряклу манку і сметану, яйця, цукор, сіль і ваніль, ретельно збийте міксером або в блендері. Злийте воду з родзинок і обсушіть їх паперовим рушником. Потім додайте родзинки до сирної маси і ретельно перемішайте. Можна також додати чайну ложку лимонної цедри, натертої на дрібній тертці. Форму для випікання змастіть шматочком вершкового масла, потім акуратно викладіть приготовлену сирну масу, рівномірно розподіліть її і розрівняйте. Потім змастіть поверхню тонким шаром сметани (1 столова ложка). Помістіть форму з сирною масою в духовку, попередньо нагріту до 180 С. Запікайте до золотистого кольору. Приблизно через 40-45 хвилин вона буде готова.

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