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Як приготувати найсмачнішу сирну запіканку: покроковий рецепт

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
21 липня, 11:04
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Навчіться робити смачну запіканку з сиру – це ідеальний варіант для ситного сніданку, апетитного перекусу або легкої вечері
Вкусная творожная запеканка с изюмом
Вкусная творожная запеканка с изюмом / Фото: Getty Images

Запіканка з сиру – один із найпростіших і популярних сніданків. Її можна їсти і теплою, і холодною. Солодка запіканка особливо смачна разом зі сметаною, медом, згущеним молоком або варенням.

Існує безліч рецептів страв із сиру на будь-який смак. Ми пропонуємо вам приготувати сирну запіканку з родзинками і ваніллю.

Якщо ви поки ще в роздумах, як провести відпустку і літо в цілому, шукайте ідеї в нашому календарі лайфхаків.

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Запіканка із сиру з родзинками і ваніллю

Інгредієнти:

  • 500 г сиру
  • 2 ст.л. з верхом манної крупи
  • 3-4 яйця
  • 4 ст. ложки сметани
  • 3 ст. ложки цукру
  • 50 г світлих родзинок
  • по щіпці ванільного цукру і солі
  • трохи вершкового масла для змащування форми

Рецепт приготування:

  1. Промийте ізюм, залийте його окропом і залиште на 40 хвилин. За цей час приготуйте тісто.
  2. Насипте в миску або каструлю манну крупу, змішайте її із 3 столовими ложками сметани і залиште набухати на півгодини.
  3. Подрібніть сир, протерши його через сито, або за допомогою блендера. Можна також збити його в однорідну масу міксером.
  4. Додайте до сиру набряклу манку і сметану, яйця, цукор, сіль і ваніль, ретельно збийте міксером або в блендері.
  5. Злийте воду з родзинок і обсушіть їх паперовим рушником. Потім додайте родзинки до сирної маси і ретельно перемішайте. Можна також додати чайну ложку лимонної цедри, натертої на дрібній тертці.
  6. Форму для випікання змастіть шматочком вершкового масла, потім акуратно викладіть приготовлену сирну масу, рівномірно розподіліть її і розрівняйте. Потім змастіть поверхню тонким шаром сметани (1 столова ложка).
  7. Помістіть форму з сирною масою в духовку, попередньо нагріту до 180 С. Запікайте до золотистого кольору. Приблизно через 40-45 хвилин вона буде готова.

А на пікніку можна приготувати грецький сир халумі на мангалі. Подробиці рецепта – у відео:

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як приготувати абрикосовий джем: ТОП-5 рецептів.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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