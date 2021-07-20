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Як приготувати абрикосовий джем: ТОП-5 рецептів

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
20 липня, 16:05
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Домашній джем з абрикосів нікого не залишить байдужим, особливо взимку, коли захочеться поласувати смачними, літніми, ароматними вітамінними солодощами
Абрикосовий джем: рецепти / Колаж Сьогодні
Абрикосовий джем: рецепти / Колаж Сьогодні / Фото: Сьогодні

Абрикосовий джем – смачний, ароматний і дуже корисний десерт із абрикосів. У джемі є весь набір вітамінів (А, В, С, Е, Р, РР), корисних речовин і мікроелементів. У ньому багато калію, магнію, фосфору, натрію, заліза і йоду.

У цій статті ми поділимося найкращими рецептами абрикосового джему на зиму – від класичних до оригінальних із додаванням цитрусового соку.

А якщо ви поки в роздумах, як провести відпустку і літо в цілому, шукайте ідеї в календарі лайфхаків.

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Абрикосовий джем від Юлії Висоцької

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Джем із абрикосів з маслом
Фото: pixabay.com

Інгредієнти:

  • 900 г абрикосів
  • 900 г цукру
  • 1 лимон
  • 25 г вершкового масла

Рецепт приготування:

  1. Змастити алюмінієву каструлю або миску вершковим маслом.
  2. Абрикоси помити, розрізати навпіл і вийняти кісточки. Скласти в каструлю, пересипаючи цукром. Полити лимонним соком. Накрити фрукти рушником і залишити на ніч.
  3. Поставити каструлю на середній вогонь і готувати близько 15 хвилин до повного розчинення цукру. Потім збільшити вогонь і дати фруктам покипіти 15-20 хвилин, періодично помішуючи.
  4. Капнути трохи джему на холодне блюдце і дати охолонути протягом кількох секунд, потім спробувати його пальцем. Якщо він не розтікається, джем готовий. Якщо джем, як і раніше, рідкий, дати йому покипіти ще 5 хвилин і повторити тест. Таким чином довести варення до бажаної консистенції.
  5. Розлити теплий джем у підготовлені банки і закатати.

Абрикосовий джем з лимоном і корицею

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Джем із абрикосів з лимоном з корицею
Фото: pixabay.com

Інгредієнти:

  • 1 кг абрикосів без кісточок
  • 550 г цукру
  • 1 паличка кориці
  • сік і цедра 1 лимона

Рецепт приготування:

  1. Абрикоси нарізати шматочками, засипати цукром, залишити на кілька годин.
  2. Додати паличку кориці і лимонну цедру, поставити на вогонь. Коли закипить, додати лимонний сік. Варити до загустіння.
  3. Розлити гарячий джем по стерилізованих банках.

Абрикосовий джем на сиропі

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Джем із абрикосів на сиропі
Фото: pixabay.com

Інгредієнти:

  • 1 кг абрикосів без кісточок
  • 1 кг цукру
  • 1 л води

Рецепт приготування:

В тренді
  1. Абрикоси помити і видалити кісточки. Половину абрикосів нарізати шматочками, половину залишити цілими.
  2. У каструлю насипати цукор, залити водою і варити на середньому вогні до появи бульбашок.
  3. Додати абрикоси і варити, помішуючи і знімаючи піну, поки джем не загусне і не потемніє. Крапля готового джему не повинна розтікатися на блюдці.
  4. Остудити повністю, накривши кришкою, оберненою рушником. Кришку зняти акуратно, на даючи конденсату потрапити в джем.
  5. Перекласти в холодні стерилізовані банки, щільно закрутити кришкою і поставити в прохолодне місце.

Абрикосовий джем з агар-агаром

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Джем з агар-агаром
Фото: pixabay.com

Інгредієнти:

  • 1 кг абрикосів без кісточок
  • 500 г цукру
  • 10 г агару
  • 160 мл води

Рецепт приготування:

  1. Замочити агар-агар у воді і залишити на 30 хвилин.
  2. Абрикоси подрібнити блендером в пюре.
  3. Поставити абрикосове пюре на вогонь і всипати половину цукру.
  4. Агар-агар довести до кипіння. Додати решту цукру і довести до кипіння.
  5. Помішуючи абрикоси, тонкою цівкою влити агарово-цукрову суміш. Прокип'ятити протягом 5 хвилин.
  6. Перекласти джем у підготовлені банки.

Абрикосовий джем з апельсиновим соком

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Джем із абрикосів з апельсинами
Фото: pixabay.com

Інгредієнти:

  • 700 г стиглих абрикосів
  • 2 ст.л. свіжовичавленого апельсинового соку
  • 1 стакан цукру або за смаком

Рецепт приготування:

  1. Розрізати абрикоси навпіл і видалити кісточки.
  2. У велику каструлю з товстим дном відправити абрикоси, апельсиновий сік і цукор, розмішати. Нагріти на середньому вогні.
  3. Коли абрикоси пустять сік, збільшити нагрівання. Варити, часто помішуючи дерев'яною ложкою, поки абрикоси не перетворяться на грубе пюре, близько 15 хвилин. Спробувати, додати ще цукру, якщо потрібно.
  4. Готовий джем за бажанням збити блендером. Перекласти в чисту банку і дати охолонути. Джем може зберігатися в холодильнику до 2 тижнів.

Дивіться відео, як приготувати кіш із черешнею і мигдалем за рецептом Григорія Германа:

Нагадаємо, раніше ми ділилися рецептами малинового варення на зиму.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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