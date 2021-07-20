Як приготувати абрикосовий джем: ТОП-5 рецептів

Абрикосовий джем – смачний, ароматний і дуже корисний десерт із абрикосів. У джемі є весь набір вітамінів (А, В, С, Е, Р, РР), корисних речовин і мікроелементів. У ньому багато калію, магнію, фосфору, натрію, заліза і йоду.
У цій статті ми поділимося найкращими рецептами абрикосового джему на зиму – від класичних до оригінальних із додаванням цитрусового соку.
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Абрикосовий джем від Юлії Висоцької
Інгредієнти:
- 900 г абрикосів
- 900 г цукру
- 1 лимон
- 25 г вершкового масла
Рецепт приготування:
- Змастити алюмінієву каструлю або миску вершковим маслом.
- Абрикоси помити, розрізати навпіл і вийняти кісточки. Скласти в каструлю, пересипаючи цукром. Полити лимонним соком. Накрити фрукти рушником і залишити на ніч.
- Поставити каструлю на середній вогонь і готувати близько 15 хвилин до повного розчинення цукру. Потім збільшити вогонь і дати фруктам покипіти 15-20 хвилин, періодично помішуючи.
- Капнути трохи джему на холодне блюдце і дати охолонути протягом кількох секунд, потім спробувати його пальцем. Якщо він не розтікається, джем готовий. Якщо джем, як і раніше, рідкий, дати йому покипіти ще 5 хвилин і повторити тест. Таким чином довести варення до бажаної консистенції.
- Розлити теплий джем у підготовлені банки і закатати.
Абрикосовий джем з лимоном і корицею
Інгредієнти:
- 1 кг абрикосів без кісточок
- 550 г цукру
- 1 паличка кориці
- сік і цедра 1 лимона
Рецепт приготування:
- Абрикоси нарізати шматочками, засипати цукром, залишити на кілька годин.
- Додати паличку кориці і лимонну цедру, поставити на вогонь. Коли закипить, додати лимонний сік. Варити до загустіння.
- Розлити гарячий джем по стерилізованих банках.
Абрикосовий джем на сиропі
Інгредієнти:
- 1 кг абрикосів без кісточок
- 1 кг цукру
- 1 л води
Рецепт приготування:
- Абрикоси помити і видалити кісточки. Половину абрикосів нарізати шматочками, половину залишити цілими.
- У каструлю насипати цукор, залити водою і варити на середньому вогні до появи бульбашок.
- Додати абрикоси і варити, помішуючи і знімаючи піну, поки джем не загусне і не потемніє. Крапля готового джему не повинна розтікатися на блюдці.
- Остудити повністю, накривши кришкою, оберненою рушником. Кришку зняти акуратно, на даючи конденсату потрапити в джем.
- Перекласти в холодні стерилізовані банки, щільно закрутити кришкою і поставити в прохолодне місце.
Абрикосовий джем з агар-агаром
Інгредієнти:
- 1 кг абрикосів без кісточок
- 500 г цукру
- 10 г агару
- 160 мл води
Рецепт приготування:
- Замочити агар-агар у воді і залишити на 30 хвилин.
- Абрикоси подрібнити блендером в пюре.
- Поставити абрикосове пюре на вогонь і всипати половину цукру.
- Агар-агар довести до кипіння. Додати решту цукру і довести до кипіння.
- Помішуючи абрикоси, тонкою цівкою влити агарово-цукрову суміш. Прокип'ятити протягом 5 хвилин.
- Перекласти джем у підготовлені банки.
Абрикосовий джем з апельсиновим соком
Інгредієнти:
- 700 г стиглих абрикосів
- 2 ст.л. свіжовичавленого апельсинового соку
- 1 стакан цукру або за смаком
Рецепт приготування:
- Розрізати абрикоси навпіл і видалити кісточки.
- У велику каструлю з товстим дном відправити абрикоси, апельсиновий сік і цукор, розмішати. Нагріти на середньому вогні.
- Коли абрикоси пустять сік, збільшити нагрівання. Варити, часто помішуючи дерев'яною ложкою, поки абрикоси не перетворяться на грубе пюре, близько 15 хвилин. Спробувати, додати ще цукру, якщо потрібно.
- Готовий джем за бажанням збити блендером. Перекласти в чисту банку і дати охолонути. Джем може зберігатися в холодильнику до 2 тижнів.
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Нагадаємо, раніше ми ділилися рецептами малинового варення на зиму.