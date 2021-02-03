Смажимо м'ясо смачно і правильно – за порадами шеф-кухаря

Дізнаємося про маринади до курки, свинини, телятини і про правила приготування

Будь-яка страва вимагає обов'язково правильного приготування. Насамперед якщо це стосується смаженого на сковороді або запеченого в духовці м'яса. Почнемо з того що м'ясо треба правильно вибирати і підготовлювати, якщо, наприклад, ви чекаєте на гостей. Ну а щоб цим самим гостям, та й вам теж, сподобалися ваші м'ясні страви – треба знати кілька правил і тонкощів. Разом із шеф-кухарем Іваном Булавіним дізнаємося їх.

Фото: Іван Булавін, шеф-кухар

"Хочу сказати, що нічого надскладного в приготуванні смачного м'яса немає, якщо не казати про якісь надзвичайні страви. Але деякі пункти хотілося б відзначити. Їх легко запам'ятати і застосовувати на практиці", – пояснює Іван Булавін.

Що важливо знати перед тим, як смажити м'ясо?

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Перед тим, як смажити, маринуємо

Це додасть м'ясу особливого смаку і ніжності. М'ясо потрібно дістати з упаковки, промити під холодною проточною водою, обсушити паперовим рушником і змастити олією. Додати прянощі (чебрець, розмарин, часник). Залишити на 15-20 хвилин за кімнатної температури. Солимо і перчимо м'ясо перед подачею на стіл.

Найвдаліші спеції для яловичини, свинини, курки

Яловичина: перець, коріандр, ялівець, чилі пудра

Птах: паприка, перець, кунжутна олія, тархун, карі

Свинина: цибуля, часник, зіра, коріандр, мускатний горіх

Як правильно смажити м'ясо?

Фото: instagram.com/riverhall_almaty/

Телятина (стейк): правила приготування

М'ясо потрібно дістати з упаковки, промити під холодною проточною водою, обсушити паперовим рушником і змастити олією. Залишити на 15-20 хвилин за кімнатної температури. У сковороді розігріти шматочок топленого масла до першого димку. Акуратно покласти стейк і обсмажувати його 3-5 хвилин (залежно від бажаного просмаження), перевертаючи кожні 15 секунд. Перекласти стейк на паперовий рушник і дати йому відпочити 5 хвилин. Після нарізати, посолити, поперчити і подавати.

Важливо! Якщо шматок м'яса великий, після приготування його треба загорнути у фольгу на 5 хвилин із шматочком вершкового масла і гілочкою чебрецю.

Курка (стегно): правила приготування

Фото: freepik.com

Куряче стегно очищуємо від кістки і хрящів. Відбиваємо під плівкою з боку м'яса, солимо й перчимо (спеції за бажанням). У сковороді розігріти шматочок топленого масла до першого димку та обсмажуємо стегно з боку шкірки до золотистої скоринки, після перевертаємо і смажимо 2 хвилини. Вливаємо 30 мл бульйону, накриваємо кришкою, вимикаємо вогонь і залишаємо на 5 хвилин.

Свинина: правила приготування

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На відміну від яловичини і телятини, м'ясо свинини має бути просмажене до кінця – це вкрай важливо. Якщо свинина порізана невеликими шматочками, то не потрібно заповнювати нею всю сковороду. Інакше одні шматочки пересмажиться, інші – навпаки – будуть готовими не до кінця.

Це м'ясо, яке більше за інші види потребує маринування Для цього підходять коренеплоди з агресивними властивостями, наприклад: цибуля, імбир, часник.

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Якщо потрібно посмажити свинячі відбивні

Відбивну слід гарненько відбити під плівкою, замаринувати, тут можна використовувати сіль заздалегідь (у маринад). Смажити бажано в щедрій кількості топленого масла до готовності, щоби при розрізанні м'яса не було червоного соку. Свинину потрібно їсти одразу, адже вона дуже швидко сохне.

Як красиво підрум'янити м'ясо?

Фото: instagram.com/maxdyakov/

На середньому вогні розігріти топлене масло, щоби дно сковороди було рівномірно ним покрите. Дочекатися першого димку і смажити до отримання золотистої скоринки.

Якщо плануєте посмажити або приготувати свинячі ребра – їх теж бажано замаринувати в спеціях (чебрець, часник, чорний перець) і олії.

Ступінь підсмажування

Тут теж є свої правила. Напівпросмаженими бувають страви з дичини, баранини, яловичини. Страви з птиці та свинини й інших видів м'яса завжди смажать і тушкують до повної готовності.

Подача м'яса до столу

Що менше часу минуло після приготування, то краще. Якщо ви засмажили м'ясо заздалегідь і вже тим паче мало розігріли його перед подачею – страва 100% втратить свій смак.

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