Як зварити сочевицю, щоби було насправді смачно
Ці бобові не треба замочувати, а для кращого смаку додайте лаврове листя
Сочевиця – потужне джерело рослинного білка. Її часто вибирають ті, хто постійно стежить за фігурою, і ті, хто обожнює різноманітність у їжі. Страви із сочевиці – це смачно завжди, ці бобові з усім прекрасно поєднуються. А от як приготувати сочевицю правильно, щоб вона на повну силу розкрила свої смакові якості та віддала користь – дізнаємося з цього матеріалу.
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Смак готової сочевиці залежить від її виду та конкретного часу варіння
- Зелену і помаранчеву сочевицю варіть 18-20 хвилин
- Коричневу сочевицю – 20-25 хвилин
- Чорній сочевиці потрібно 25-30 хвилин
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Як правильно варити сочевицю: інструкція
- Промийте сочевицю на дрібному ситі під краном. Під час полоскання не забудьте видалити погану сочевицю і дрібне сміття.
- Додайте в каструлю чотири склянки води і одну склянку сочевиці. Додайте лаврове листя.
- Поставте каструлю на середній вогонь і доведіть до кипіння.
- Зменшіть вогонь до дуже слабкого кипіння, накрийте кришкою і продовжуйте готувати. Час приготування залежить від різновиду сочевиці (див. вище).
- За необхідності під час варіння додайте трохи окропу, сочевиця добре вбирає воду.
- Злийте воду після приготування, приберіть лаврове листя та можете приступати до подальшого приготування: від супів-пюре до сочевиці з овочами.
Важливі правила при приготуванні сочевиці
- Не треба замочувати сочевицю на відміну від квасолі або гороху. Сочевиця дрібніша і швидше готується
- Після того, як ви довели сочевицю до кипіння, зменшіть вогонь до мінімуму. Обов'язково стежте за часом
- Додайте лаврове листя. Воно додасть більше аромату крихітним бобовим
- Солити сочевицю треба тільки наприкінці готування.
За матеріалами: Downshiftology.com
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