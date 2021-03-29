Як зварити сочевицю, щоби було насправді смачно

Ці бобові не треба замочувати, а для кращого смаку додайте лаврове листя

Сочевиця – потужне джерело рослинного білка. Її часто вибирають ті, хто постійно стежить за фігурою, і ті, хто обожнює різноманітність у їжі. Страви із сочевиці – це смачно завжди, ці бобові з усім прекрасно поєднуються. А от як приготувати сочевицю правильно, щоб вона на повну силу розкрила свої смакові якості та віддала користь – дізнаємося з цього матеріалу.

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Смак готової сочевиці залежить від її виду та конкретного часу варіння

Зелену і помаранчеву сочевицю варіть 18-20 хвилин

Коричневу сочевицю – 20-25 хвилин

Чорній сочевиці потрібно 25-30 хвилин

Як правильно варити сочевицю: інструкція

Фото: Сочевиця Фото: Инстаграм

Промийте сочевицю на дрібному ситі під краном. Під час полоскання не забудьте видалити погану сочевицю і дрібне сміття. Додайте в каструлю чотири склянки води і одну склянку сочевиці. Додайте лаврове листя. Поставте каструлю на середній вогонь і доведіть до кипіння. Зменшіть вогонь до дуже слабкого кипіння, накрийте кришкою і продовжуйте готувати. Час приготування залежить від різновиду сочевиці (див. вище). За необхідності під час варіння додайте трохи окропу, сочевиця добре вбирає воду. Злийте воду після приготування, приберіть лаврове листя та можете приступати до подальшого приготування: від супів-пюре до сочевиці з овочами.

Важливі правила при приготуванні сочевиці

Не треба замочувати сочевицю на відміну від квасолі або гороху. Сочевиця дрібніша і швидше готується

Після того, як ви довели сочевицю до кипіння, зменшіть вогонь до мінімуму. Обов'язково стежте за часом

Додайте лаврове листя. Воно додасть більше аромату крихітним бобовим

Солити сочевицю треба тільки наприкінці готування.

За матеріалами: Downshiftology.com

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