Холодець на Великдень: 7 рецептів на будь-який смак
Вибирайте м'ясо на свій смак, а готувати страву можна із желатином або без нього
Холодець – одна з найулюбленіших наших страв. І нехай в інших країнах його не розуміють категорично, для багатьох він став обов'язковим на святкових столах. І Великдень – не виняток. Перед тим, як братися за готування, прочитайте лайфхаки з його приготування. У цій добірці знайдете рецепти класичного холодцю, зі свинини, яловичини, курки, із желатином і без нього.
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Холодець класичний
Інгредієнти
- Свинячі ніжки – 2 шт.
- Яловича гомілка – 1 шт.
- Свиняча шкіра – 300 г
- Куряче стегенце – 1 шт.
- Часник – 2 головки
- Ріпчаста цибуля – 2 шт.
- Морква – 5 шт.
- Лаврове листя – 3 шт.
- Перець чорний горошком – 7 шт.
- Перець духмяний горошком – 5 шт.
- Сіль, петрушка, кріп, зелена цибуля – за смаком
- Вода – 5 л
Спосіб приготування
- Вимити всі м'ясні інгредієнти і замочити в холодній воді на 2 години.
- Покласти у велику каструлю м'ясо, залити водою так, щоб вона була вище за м'ясо приблизно на 2 см.
- Довести до кипіння на середньому вогні. Коли вода закипіла, злити. При необхідності промити м'ясо і каструлю. Залити водою і поставити варитися.
- Одну головку часнику очистити. Дві великі цибулини очистити і розрізати на чотири частини.
- Коли бульйон починає закипати, потрібно обов'язково знімати пінку доти, доки вона не перестане утворюватися.
- У киплячий холодець додати 3 шт. лаврового листя, 5 горошин запашного перцю і стільки ж горошин чорного перцю, очищені зубчики часнику.
- Довести до кипіння, зменшити вогонь до мінімуму і варити 6-8 годин до повного розварювання м'яса і зменшення кількості бульйону.
- Солити холодець необхідно наприкінці.
- Через 5 годин додати 5 очищених морквин цілком. Варити ще 1,5 години.
- Вийняти весь вміст, процідити бульйон. М'ясо потрібно перебрати, відокремити від кісточок. Розібрати на волокна.
- Очистити одну головку часнику і дрібно подрібнити всі зубчики. Часник з'єднати з м'ясом, перемішати.
- Варену моркву нарізати кружальцями. М'ясо із часником рівномірно розкласти по контейнерах. Нарізану моркву – зверху м'яса.
- Посипати подрібненою зеленню. Ложкою перемішати бульйон і залишити остигати за кімнатної температури.
- У процесі охолодження необхідно кілька разів перемішувати холодець, щоб м'ясо не осіло.
- Поставити в холодильник до повного застигання. Накрити кришкою, коли холодець повністю застиг.
Холодець з курки
Інгредієнти
- Курятина на кістки (ніжки, крила) – 2 кг
- Цибуля ріпчаста – 1 шт.
- Морква – 1 шт.
- Корінь петрушки – 1 шт.
- Часник – 4-6 зуб.
- Лаврове листя
- Чорний перець – 8 горошин
- Сіль
- Вода – 5 л
Спосіб приготування
- Курячі ніжки і крильця для холодцю ретельно вимити, покласти у велику каструлю з водою, поставити на сильний вогонь і довести до кипіння. Шумівкою зняти піну.
- Цибулю, моркву і корінь петрушки очистити, обсмажити на сухій сковороді 3 хвилини і додати в каструлю. Зменшити вогонь до середнього і варити холодець під кришкою 4 години.
- Шумівкою вийняти з бульйону курячі ніжки, крильця і овочі. Бульйон процідити через марлю або дрібне сито в більшу чисту ємність.
- Курячу м'якоть зняти з кістки і дуже дрібно порубати разом зі шкірою. Перекласти у форму з високими бортиками, в якій буде застигати курячий холодець.
- Зубчики часнику очистити і нарізати тонкими пластинами. Потім дрібно порубати. Додати в миску до курячої м'якоті. Перемішати кулінарною лопаткою або столовою ложкою.
- Влити в форму проціджений бульйон. Поставити в холодильник до повного застигання.
Холодець без желатину в мультиварці
Інгредієнти
- Вухо свиняче – 1 шт.
- Нога свиняча – 1 шт.
- Рулька свиняча – 1 шт.
- Стегно куряче – 2 шт.
- Морква – 1 шт.
- Цибуля ріпчаста – 1 шт.
- Сіль, перець, лаврове листя, часник – за смаком
- Вода – 5 л
Спосіб приготування
- У мультиварку на 5-6 годин поставити бульйон з усіх м'ясних інгредієнтів. Свиняче ухо і ніжка потрібні для желирування холодцю.
- За години до закінчення варіння додати очищені цибулю і моркву, так вони не втратять свій аромат. Потім спеції за смаком. Солити наприкінці варіння.
- З готового бульйону прибрати цибулю. Моркву і часник нарізати і розкласти по формах.
- М'ясо розібрати і розкласти по формах.
- Процідити бульйон і залити у форми.
- Охолодити за кімнатної температури і прибрати в холодильник до остаточного застигання.
Холодець з яловичини
Інгредієнти
- Яловичі ніжки – 1 шт.
- Яловичина – 1 кг.
- Перець горошком, мелений перець, лаврове листя, сіль – за смаком
- Часник – 3 зуб.
- Вода – 5 л
Спосіб приготування
- Ніжки залити холодною водою і залишити на 3-4 години, після ретельно почистити.
- У каструлю з водою покласти ніжки і м'ясо, як закипить зняти пінку. Додати лавровий лист і перець горошком. Варити на маленькому вогні 6-8 годин.
- За годину до закінчення варіння додати сіль.
- М'ясо і ніжки витягнути, відокремити від кісток. Дрібно порізати.
- На дно тарілки покласти по зубчику видавленого часнику. Зверху викласти м'ясо, залити процідженим бульйоном. Додати спеції, перемішати.
- Поставити в прохолодне місце на рівну поверхню, щоб холодець застиг.
Холодець із желатином з індички
Інгредієнти
- Індичка – 1-1,5 кг.
- Морква – 2 шт.
- Цибуля ріпчаста – 1 шт.
- Желатин 2 упаковки – по 15 г
- Лаврове листя, часник, перець горошком, сіль – за смаком
- Вода – 5 л
Спосіб приготування
- Курку покласти в каструлю і залити водою. Коли вода закипить, зняти піну.
- Додати очищену моркву, цибулю, часник, перець і варити, доки м'ясо не відставатиме від кісток.
- За 15 хвилин до закінчення варіння додати лаврове листя.
- Розвести желатин в трьох склянках теплої, кип'яченої води, дати набрякнути.
- Вийняти з бульйону курку та овочі, бульйон процідити і залишити 1,5 літра.
- Розібрати м'ясо і викласти у форми. Прикрасити морквою і зеленню.
- Проціджений бульйон поставити на вогонь, викласти желатин, перемішати. Важливо не доводити до кипіння бульйон.
- Залити м'ясо бульйоном, охолодити і прибрати в холодильник до повного застигання.
Холодець зі свинини
Інгредієнти
- Свинячі ноги – 2 шт.
- Будь-яке інше м'ясо – 1 кг
- Морква – 2 шт.
- Лук – 2 шт.
- Часник – 6 зуб.
- Лаврове листя, спеції – за смаком
- Вода – 5 л
Спосіб приготування
- Свинячі ноги і м'ясо помити, залити холодною водою, довести до кипіння. Зняти піну, додати всі інгредієнти, варити 4 години маленькому вогні.
- Дістати м'ясо і моркву, дати охолонути. Відокремити м'ясо від кісток, нарізати м'ясо і моркву.
- Бульйон процідити, додати в підготовлене м'ясо, розлити по мисках. Прибрати в холодильник.
Холодець зі свинячих ніжок
Інгредієнти
- 700 г свинячих ніжок
- 1,4 кг яловичини
- 1 стакан молока
- фільтрована вода
- 1 ріпчаста цибуля
- 1-2 шт. моркви
- 10 горошин чорного перцю
- 1/4 ч. л. чорного меленого перцю
- 1 гвоздика
- 1,5-2 ч. л. солі
- Лимонна кислота – щіпка
- 3 зубчики часнику
- 1 лаврове листя
- 10 гілочок кропу
Спосіб приготування
- Свинячі ніжки очистіть, помийте і розріжте вздовж, відкриваючи сухожилля. Залийте молоком і долийте води, щоб рідина повністю покривала ніжки. Залиште на 30 хвилин.
- Яловичину помийте, залийте водою і залиште на 30 хвилин.
- Вимочені ніжки очистіть, сполосніть і разом з м'ясом складіть в каструлю з водою. Вода повинна повністю покривати м'ясо. Доведіть воду до кипіння. Коли підніметься піна, злийте воду, промийте м'ясо і вимийте каструлю.
- Залийте фільтровану воду в пропорції: на 1 кг м'ясного м'яса і кісток – 2 л води. Покладіть у воду свинячі ніжки і яловичину. Доведіть до кипіння, зменшіть вогонь і зніміть піну. Додайте щіпку лимонної кислоти і 1/3 необхідної кількості солі.
- До половини накрийте каструлю кришкою і варіть холодець на дуже повільному вогні 3 години.
- Цибулину прямо в лушпинні помийте і відріжте корінець. Морква і корінь петрушки очистіть. Залиште овочі у воді до моменту додавання бульйону.
- Додайте до бульйону овочі, горошини перцю і лаврове листя. Досоліть бульйон, щоб він був трохи пересолений.
- Варіть бульйон на слабкому вогні під напівзакритою кришкою ще годину. Після цього зніміть каструлю з вогню і виберіть м'ясо і овочі. Цибулю викиньте, а морква і м'ясо залиште охолоджуватися.
- Приберіть жир з поверхні бульйону. Перетріть часник з дрібкою солі і чорного меленого перцю, додайте його в бульйон і розмішайте. Накрийте кришкою і залиште бульйон на 15-20 хвилин.
- Руками відокремте м'ясо від кісток. Розділіть його на волокна.
- Частина свинячої шкурки і м'яких хрящиків подрібніть і змішайте з м'ясом. Викладіть м'ясо в форму шаром завтовшки 2-2,5 см.
- Виріжте з вареної моркви квіти і викладіть сверху м'яса.
- Залийте бульйон, проціджуючи через сито з паперовою серветкою, шаром 2-2,5 см. Подрібніть кріп і посипте поверхню холодцю по периметру.
- З поверхні бульйону приберіть паперовою серветкою залишки жиру. Поставте холодець в холодильник на 4-5 годин.
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Всі подробиці в спецтемі Готуємося до Пасхи
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