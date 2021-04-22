Холодець на Великдень: 7 рецептів на будь-який смак

Вибирайте м'ясо на свій смак, а готувати страву можна із желатином або без нього

Холодець – одна з найулюбленіших наших страв. І нехай в інших країнах його не розуміють категорично, для багатьох він став обов'язковим на святкових столах. І Великдень – не виняток. Перед тим, як братися за готування, прочитайте лайфхаки з його приготування. У цій добірці знайдете рецепти класичного холодцю, зі свинини, яловичини, курки, із желатином і без нього.

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Холодець класичний

Холодець класичний Фото: Depositphotos

Інгредієнти

Свинячі ніжки – 2 шт.

Яловича гомілка – 1 шт.

Свиняча шкіра – 300 г

Куряче стегенце – 1 шт.

Часник – 2 головки

Ріпчаста цибуля – 2 шт.

Морква – 5 шт.

Лаврове листя – 3 шт.

Перець чорний горошком – 7 шт.

Перець духмяний горошком – 5 шт.

Сіль, петрушка, кріп, зелена цибуля – за смаком

Вода – 5 л

Спосіб приготування

Вимити всі м'ясні інгредієнти і замочити в холодній воді на 2 години. Покласти у велику каструлю м'ясо, залити водою так, щоб вона була вище за м'ясо приблизно на 2 см. Довести до кипіння на середньому вогні. Коли вода закипіла, злити. При необхідності промити м'ясо і каструлю. Залити водою і поставити варитися. Одну головку часнику очистити. Дві великі цибулини очистити і розрізати на чотири частини. Коли бульйон починає закипати, потрібно обов'язково знімати пінку доти, доки вона не перестане утворюватися. У киплячий холодець додати 3 шт. лаврового листя, 5 горошин запашного перцю і стільки ж горошин чорного перцю, очищені зубчики часнику. Довести до кипіння, зменшити вогонь до мінімуму і варити 6-8 годин до повного розварювання м'яса і зменшення кількості бульйону. Солити холодець необхідно наприкінці. Через 5 годин додати 5 очищених морквин цілком. Варити ще 1,5 години. Вийняти весь вміст, процідити бульйон. М'ясо потрібно перебрати, відокремити від кісточок. Розібрати на волокна. Очистити одну головку часнику і дрібно подрібнити всі зубчики. Часник з'єднати з м'ясом, перемішати. Варену моркву нарізати кружальцями. М'ясо із часником рівномірно розкласти по контейнерах. Нарізану моркву – зверху м'яса. Посипати подрібненою зеленню. Ложкою перемішати бульйон і залишити остигати за кімнатної температури. У процесі охолодження необхідно кілька разів перемішувати холодець, щоб м'ясо не осіло. Поставити в холодильник до повного застигання. Накрити кришкою, коли холодець повністю застиг.

Холодець з курки

Фото: instagram.com/world_of_food6/

Інгредієнти

Курятина на кістки (ніжки, крила) – 2 кг

Цибуля ріпчаста – 1 шт.

Морква – 1 шт.

Корінь петрушки – 1 шт.

Часник – 4-6 зуб.

Лаврове листя

Чорний перець – 8 горошин

Сіль

Вода – 5 л

Спосіб приготування

Курячі ніжки і крильця для холодцю ретельно вимити, покласти у велику каструлю з водою, поставити на сильний вогонь і довести до кипіння. Шумівкою зняти піну. Цибулю, моркву і корінь петрушки очистити, обсмажити на сухій сковороді 3 хвилини і додати в каструлю. Зменшити вогонь до середнього і варити холодець під кришкою 4 години. Шумівкою вийняти з бульйону курячі ніжки, крильця і овочі. Бульйон процідити через марлю або дрібне сито в більшу чисту ємність. Курячу м'якоть зняти з кістки і дуже дрібно порубати разом зі шкірою. Перекласти у форму з високими бортиками, в якій буде застигати курячий холодець. Зубчики часнику очистити і нарізати тонкими пластинами. Потім дрібно порубати. Додати в миску до курячої м'якоті. Перемішати кулінарною лопаткою або столовою ложкою. Влити в форму проціджений бульйон. Поставити в холодильник до повного застигання.

Холодець без желатину в мультиварці

Холодець зі свинячих ніжок Фото: Depositphotos

Інгредієнти

Вухо свиняче – 1 шт.

Нога свиняча – 1 шт.

Рулька свиняча – 1 шт.

Стегно куряче – 2 шт.

Морква – 1 шт.

Цибуля ріпчаста – 1 шт.

Сіль, перець, лаврове листя, часник – за смаком

Вода – 5 л

Спосіб приготування

У мультиварку на 5-6 годин поставити бульйон з усіх м'ясних інгредієнтів. Свиняче ухо і ніжка потрібні для желирування холодцю. За години до закінчення варіння додати очищені цибулю і моркву, так вони не втратять свій аромат. Потім спеції за смаком. Солити наприкінці варіння. З готового бульйону прибрати цибулю. Моркву і часник нарізати і розкласти по формах. М'ясо розібрати і розкласти по формах. Процідити бульйон і залити у форми. Охолодити за кімнатної температури і прибрати в холодильник до остаточного застигання.

Холодець з яловичини

Яловичий холодець Фото: Depositphotos

Інгредієнти

Яловичі ніжки – 1 шт.

Яловичина – 1 кг.

Перець горошком, мелений перець, лаврове листя, сіль – за смаком

Часник – 3 зуб.

Вода – 5 л

Спосіб приготування

Ніжки залити холодною водою і залишити на 3-4 години, після ретельно почистити. У каструлю з водою покласти ніжки і м'ясо, як закипить зняти пінку. Додати лавровий лист і перець горошком. Варити на маленькому вогні 6-8 годин. За годину до закінчення варіння додати сіль. М'ясо і ніжки витягнути, відокремити від кісток. Дрібно порізати. На дно тарілки покласти по зубчику видавленого часнику. Зверху викласти м'ясо, залити процідженим бульйоном. Додати спеції, перемішати. Поставити в прохолодне місце на рівну поверхню, щоб холодець застиг.

Холодець із желатином з індички

Фото: instagram.com/xydeem_pp_2020/

Інгредієнти

Індичка – 1-1,5 кг.

Морква – 2 шт.

Цибуля ріпчаста – 1 шт.

Желатин 2 упаковки – по 15 г

Лаврове листя, часник, перець горошком, сіль – за смаком

Вода – 5 л

Спосіб приготування

Курку покласти в каструлю і залити водою. Коли вода закипить, зняти піну. Додати очищену моркву, цибулю, часник, перець і варити, доки м'ясо не відставатиме від кісток. За 15 хвилин до закінчення варіння додати лаврове листя. Розвести желатин в трьох склянках теплої, кип'яченої води, дати набрякнути. Вийняти з бульйону курку та овочі, бульйон процідити і залишити 1,5 літра. Розібрати м'ясо і викласти у форми. Прикрасити морквою і зеленню. Проціджений бульйон поставити на вогонь, викласти желатин, перемішати. Важливо не доводити до кипіння бульйон. Залити м'ясо бульйоном, охолодити і прибрати в холодильник до повного застигання.

Холодець зі свинини

Холодець зі свинини Фото: Depositphotos

Інгредієнти

Свинячі ноги – 2 шт.

Будь-яке інше м'ясо – 1 кг

Морква – 2 шт.

Лук – 2 шт.

Часник – 6 зуб.

Лаврове листя, спеції – за смаком

Вода – 5 л

Спосіб приготування

Свинячі ноги і м'ясо помити, залити холодною водою, довести до кипіння. Зняти піну, додати всі інгредієнти, варити 4 години маленькому вогні. Дістати м'ясо і моркву, дати охолонути. Відокремити м'ясо від кісток, нарізати м'ясо і моркву. Бульйон процідити, додати в підготовлене м'ясо, розлити по мисках. Прибрати в холодильник.

Холодець зі свинячих ніжок

Холодець зі свинячих ніжок Фото: Depositphotos

Інгредієнти

700 г свинячих ніжок

1,4 кг яловичини

1 стакан молока

фільтрована вода

1 ріпчаста цибуля

1-2 шт. моркви

10 горошин чорного перцю

1/4 ч. л. чорного меленого перцю

1 гвоздика

1,5-2 ч. л. солі

Лимонна кислота – щіпка

3 зубчики часнику

1 лаврове листя

10 гілочок кропу

Спосіб приготування

Свинячі ніжки очистіть, помийте і розріжте вздовж, відкриваючи сухожилля. Залийте молоком і долийте води, щоб рідина повністю покривала ніжки. Залиште на 30 хвилин. Яловичину помийте, залийте водою і залиште на 30 хвилин. Вимочені ніжки очистіть, сполосніть і разом з м'ясом складіть в каструлю з водою. Вода повинна повністю покривати м'ясо. Доведіть воду до кипіння. Коли підніметься піна, злийте воду, промийте м'ясо і вимийте каструлю. Залийте фільтровану воду в пропорції: на 1 кг м'ясного м'яса і кісток – 2 л води. Покладіть у воду свинячі ніжки і яловичину. Доведіть до кипіння, зменшіть вогонь і зніміть піну. Додайте щіпку лимонної кислоти і 1/3 необхідної кількості солі. До половини накрийте каструлю кришкою і варіть холодець на дуже повільному вогні 3 години. Цибулину прямо в лушпинні помийте і відріжте корінець. Морква і корінь петрушки очистіть. Залиште овочі у воді до моменту додавання бульйону. Додайте до бульйону овочі, горошини перцю і лаврове листя. Досоліть бульйон, щоб він був трохи пересолений. Варіть бульйон на слабкому вогні під напівзакритою кришкою ще годину. Після цього зніміть каструлю з вогню і виберіть м'ясо і овочі. Цибулю викиньте, а морква і м'ясо залиште охолоджуватися. Приберіть жир з поверхні бульйону. Перетріть часник з дрібкою солі і чорного меленого перцю, додайте його в бульйон і розмішайте. Накрийте кришкою і залиште бульйон на 15-20 хвилин. Руками відокремте м'ясо від кісток. Розділіть його на волокна. Частина свинячої шкурки і м'яких хрящиків подрібніть і змішайте з м'ясом. Викладіть м'ясо в форму шаром завтовшки 2-2,5 см. Виріжте з вареної моркви квіти і викладіть сверху м'яса. Залийте бульйон, проціджуючи через сито з паперовою серветкою, шаром 2-2,5 см. Подрібніть кріп і посипте поверхню холодцю по периметру. З поверхні бульйону приберіть паперовою серветкою залишки жиру. Поставте холодець в холодильник на 4-5 годин.

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Всі подробиці в спецтемі Готуємося до Пасхи

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