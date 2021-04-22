Холодец на Пасху: 7 рецептов на любой вкус

Выбирайте мясо по своему вкусу, а готовить блюдо можно с желатином или без него

Холодец – одно из любимейших наших блюд. И пусть в других странах его не понимают категорически, для многих он стал обязательным на праздничных столах. И Пасха – не исключение. Перед тем, как приступать к готовке, прочтите лайфхаки по его приготовлению. В этой подборке найдете рецепты классического холодца, из свинины, говядины, курицы, с желатином и без него.

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Холодец классический

Холодец классический Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Свиные ножки – 2 шт.

Говяжья голень – 1 шт.

Свиная шкура – 300 г

Куриный окорочок – 1 шт.

Чеснок – 2 головки

Репчатый лук – 2 шт.

Морковь – 5 шт.

Лавровый лист – 3 шт.

Перец черный горошком – 7 шт.

Перец душистый горошком – 5 шт.

Соль, петрушка, укроп, зеленый лук – по вкусу

Вода – 5 л

Способ приготовления

Вымыть все мясные ингредиенты и замочить в холодной воде на 2 часа. Положить в большую кастрюлю мясо, залить водой так, чтобы она была выше мяса примерно на 2 см. Довести до кипения на среднем огне. Когда вода закипела, слить. При необходимости промыть мясо и кастрюлю. Залить водой и поставить вариться. Одну головку чеснока очистить. Две крупные луковицы очистить и разрезать на четыре части. Когда бульон начинает закипать, нужно обязательно снимать пенку до тех пор, пока она не перестанет образовываться. В кипящий холодец добавить 3 шт. лаврового листа, 5 горошин душистого перца и столько же горошин черного перца, очищенные зубчики чеснока. Довести до кипения, уменьшить огонь до минимума и варить 6-8 часов до полного разваривания мяса и уменьшения количества бульона. Солить холодец необходимо в самом конце. Через 5 часов добавить 5 очищенных морковок целиком. Варить еще 1,5 часа. По истечении 8 часов вынуть все содержимое, процедить бульон. Мясо нужно перебрать, отделить от косточек. Разобрать на волокна. Очистить одну головку чеснока и мелко измельчить все зубчики. Чеснок соединить с мясом, перемешать. Вареную морковь нарезать кружочками. Мясо с чесноком равномерно разложить по контейнерам. Нарезанную морковь – сверху мяса. Посыпать измельченной зеленью. Ложкой перемешать бульон и оставить остывать при комнатной температуре. В процессе остывания необходимо несколько раз перемешивать холодец, чтобы мясо не осело. Остывший холодец поставить в холодильник до полного застывания. Накрыть крышкой, когда холодец полностью застыл.

Холодец из курицы

Фото: instagram.com/world_of_food6/

Ингредиенты

Курятина на кости (ножки, крылья) – 2 кг

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Корень петрушки – 1 шт.

Чеснок – 4-6 зуб.

Лавровый лист

Черный перец – 8 горошин

Соль

Вода – 5 л

Способ приготовления

Куриные ножки и крылышки для холодца тщательно вымыть, положить в большую кастрюлю с водой, поставить на сильный огонь и довести до кипения. Шумовкой снять пену. Лук, морковку и корень петрушки очистить, обжарить на сухой раскаленной сковороде 3 минуты и добавить в кастрюлю. Уменьшить огонь до среднего и варить холодец под крышкой 4 часа. Шумовкой вынуть из бульона куриные ножки, крылышки и овощи. Бульон процедить через марлю или мелкое сито в большую чистую емкость. Куриную мякоть снять с кости и очень мелко порубить вместе с кожей. Переложить в форму с высокими бортиками, в которой будет застывать куриный холодец. Зубчики чеснока очистить и нарезать тонкими пластинами. Затем мелко порубить. Добавить в миску к куриной мякоти. Перемешать кулинарной лопаточкой или столовой ложкой. Влить в форму процеженный бульон. Поставить в холодильник до полного застывания.

Холодец без желатина в мультиварке

Холодец из свиных ножек Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Ухо свиное – 1 шт.

Нога свиная – 1 шт.

Рулька свиная – 1 шт.

Бедро куриное – 2 шт.

Морковь – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Соль, перец, лавровый лист, чеснок – по вкусу

Вода – 5 л

Способ приготовления

В мультиварку на 5-6 часов поставить бульон из всех мясных ингредиентов. Свиное ухо и ножка нужны для желирования холодца. За часа до окончания варки добавить очищенные лук и морковь, так они не потеряют свой аромат. Затем специи по вкусу. Солить в конце варки. Из готового бульона убрать лук. Морковь и чеснок нарезать и разложить по формам. Мясо разобрать и разложить по формам. Процедить бульон и залить в формы. Охладить при комнатной температуре и убрать в холодильник до окончательного застывания.

Холодец из говядины

Говяжий холодец Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Говяжьи ножки – 1 шт.

Говядина – 1 кг.

Перец горошком, молотый перец, лавровый лист, соль – по вкусу

Чеснок – 3 зуб.

Вода – 5 л

Способ приготовления

Ножки залить холодной водой и оставить на 3-4 часа, после тщательно почистить. В кастрюлю с водой положить ножки и мясо, как закипит снять пенку. Добавить лавровый лист и перец горошком. Варить на маленьком огне 6-8 часов. За час до окончания варки добавить соль. Мясо и ножки вытащить, отделить от костей. Мелко порезать. На дно тарелки положить по зубчику выдавленного чеснока. Сверху выложить мясо, залить процеженным бульоном. Добавить специи, перемешать. Поставить в прохладное место на ровную поверхность, чтобы холодец застыл.

Холодец с желатином из индейки

Фото: instagram.com/xydeem_pp_2020/

Ингредиенты

Индейка – 1-1,5 кг.

Морковь – 2 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Желатин 2 упаковки – по 15 г

Лавровый лист, чеснок, перец горошком, соль – по вкусу

Вода – 5 л

Способ приготовления

Курицу положить в кастрюлю и залить водой. Когда вода закипит, снять пену. Добавить очищенную морковь, лук, чеснок, перец и варить, пока мясо не будет отставать от костей. За 15 минут до окончания варки добавить лавровый лист. Развести желатин в трех стаканах теплой, кипяченой воды, дать набухнуть. Вынуть из бульона курицу и овощи, бульон процедить и оставить 1,5 литра. Разобрать мясо и выложить в формы. Украсить морковью и зеленью. Процеженный бульон поставить на огонь, выложить желатин, перемешать. Важно не доводить бульон до кипения. Залить мясо бульоном, охладить и убрать в холодильник до полного застывания.

Холодец из свинины

Холодец из свинины Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Свиные ноги – 2 шт.

Любое другое мясо – 1 кг

Морковь – 2 шт.

Лук – 2 шт.

Чеснок – 6 зуб.

Лавровый лист, специи – по вкусу

Вода – 5 л

Способ приготовления

Свиные ноги и мясо помыть, залить холодной водой, довести до кипения. Снять пену, добавить все ингредиенты, варить 4 часа на маленьком огне. Достать мясо и морковь, дать остыть. Отделить мясо от костей, нарезать мясо и морковь. Бульон процедить, добавить в подготовленное мясо, разлить по мискам. Убрать в холодильник.

Холодец из свиных ножек

Холодец из свиных ножек Фото: Depositphotos

Ингредиенты

700 г свиных ножек

1,4 кг говядины

1 стакан молока

Фильтрованная вода

1 репчатый лук

1-2 шт. моркови

10 горошин черного перца

1/4 ч. л. черного молотого перца

1 гвоздика

1,5-2 ч. л. соли

Лимонная кислота – щепотка

3 зубчика чеснока

1 лавровый лист

10 веточек укропа

Способ приготовления

Свиные ножки очистите, помойте и разрежьте вдоль, открывая сухожилия. Залейте молоком и долейте воды, чтобы жидкость полностью покрывала ножки. Оставьте на 30 минут. Говядину помойте, залейте водой и оставьте на 30 минут. Вымоченные ножки очистите, сполосните и вместе с мясом сложите в кастрюлю с водой. Вода должна полностью покрывать мясо. Доведите воду до кипения. Когда поднимется пена, слейте воду, промойте мясо и вымойте кастрюлю. Залейте фильтрованную воду в пропорции: на 1 кг мясного мяса и костей – 2 л воды. Положите в воду свиные ножки и говядину. Доведите до кипения, уменьшите огонь и снимите пену. Добавьте щепотку лимонной кислоты и 1/3 необходимого количества соли. До половины накройте кастрюлю крышкой и варите холодец на очень медленном огне 3 часа. Луковицу прямо в шелухе помойте и отрежьте корешок. Морковь и корень петрушки очистите. Оставьте овощи в воде до момента добавления бульона. Добавьте к бульону овощи, горошины перца и лавровые листья. Досолите бульон, чтобы он был немного пересолен. Варите бульон на слабом огне под полузакрытой крышкой еще час. После этого снимите кастрюлю с огня и выберите мясо и овощи. Лук выбросьте, а морковь и мясо оставьте охлаждаться. Уберите жир с поверхности бульона. Перетрите чеснок со щепоткой соли и черного молотого перца, добавьте его в бульон и размешайте. Накройте крышкой и оставьте бульон на 15-20 минут. Руками отделите мясо от костей. Разделите его на волокна. Часть свиной шкурки и мягких хрящиков измельчите и смешайте с мясом. Выложите мясо в форму слоем толщиной 2-2,5 см. Вырежьте из вареной моркови цветы и выложите поверх мяса. Залейте бульон, процеживая через сито с бумажной салфеткой, слоем 2-2,5 см. Измельчите укроп и посыпьте поверхность студня по периметру. С поверхности бульона уберите бумажной салфеткой остатки жира. Поставьте холодец в холодильник на 4-5 часов.

Здесь узнаете, что еще можно приготовить на Пасху.

Все подробности в спецтеме Готовимся к Пасхе

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