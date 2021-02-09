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Що з'їсти, щоб зігрітися: розбираємося з харчуванням в холодну погоду

Сьогодні, 11:44

Постарайтеся перебудувати меню, щоб не отримати зайві кілограми до весни

Холод і голод – для багатьох слова-синоніми. Саме взимку, коли на вулиці мінусова температура, хочеться їсти. І робити це нескінченно. В результаті таких зігрівань за допомогою їжі ми отримуємо зайві кілограми, яких треба позбуватися. А взимку важливо, щоб ваша їжа була теплою і мала мінімум 3 різних смаки: від солоноватого до перченого. Чому взимку хочеться їсти, чому неможливо вгамувати почуття голоду і як правильно харчуватися в холоди – розповість нутриціологиня Яна Легеза.

Фото: Яна Легеза, нутриціологиня

"Найголовніше – це те, що вся ваша їжа в зимовий час має бути теплою. Якщо фрукти і овочі, то кімнатної температури. Треба включити в раціон якнайбільше овочів. Якщо ви вважаєте, що взимку нормальних овочів практично немає, то це не так. Зверніть увагу на капусту (брюссельську), всілякі коренеплоди, авокадо. Знову ж бобові – прекрасне джерело рослинного білка і вітаміну В. Квасоля, нут, сочевиця чудово насичують. Важливо – бобові мають бути тільки в разі якщо вони добре переносяться вашим організмом", – каже Яна Легеза.

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Що необхідно їсти взимку?

Фото: Depositphotos

Риба

У холодну пору року ми страждаємо від нестачі вітаміну D. Це призводить до того, що в нашому організмі замало дофаміну, гормону радості. Ми на це реагуємо дуже погано: у нас мало мотивації до дій, постійна втома, відсутність енергії. А звідси – переїдання.

Смузі

Лише кілька хвилин вашого часу – і ви отримаєте смузі, який багатий на антиоксиданти і складні вуглеводи. Вони заспокоять почуття голоду і наситять вітамінами. Прекрасний рецепт фруктового смузі – заморожені ягоди плюс банан. Якщо йогурт, то натуральний, і його можна вживати разом з насінням.

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Какао

Про здатність какао поліпшувати настрій відомо всім. А ще в какао містяться антиоксиданти, що сприяють поліпшенню ліпідного складу крові й оздоровлення кровоносних судин. Після чашки какао, приготованого на воді з мінімальним додаванням молока або вершків, ви відчуєте насичення й не станете тягнутися до солодкого.

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Спеції

Спеції мають антибактеріальні властивості
Спеції мають антибактеріальні властивості
Фото: freepik.com

Кожна страва, а насамперед узимку, має містити якнайбільше різних спецій. Бажано, щоби 5 різних смаків були присутні при кожному прийомі їжі. Якщо 5 варіантів дотримуватися важко, то бодай 2-3 різних смаків має бути. Солоний, солодкуватий, трохи перчений тощо. Кардамон, куркума, мускатний горіх заспокоюють нервову систему. Менше нервуєтеся – менше тягнетеся до їжі.

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Меню в холодну пору року

Фото: Depositphotos

Сніданок

Обов'язково снідайте складними вуглеводами і тваринним білком. Це може бути цільнозерновий тост з рибою або авокадо, яйця, каша зі шматочками фруктів.

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Обід

Має бути обов'язковим і повноцінним, тобто містити перше і друге. Наприклад, суп і відварне м'ясо/риба з овочами на гарнір. Постарайтеся готувати на обід крем-суп – це корисно і зігріє в холодну пору року.

Перекус

Можна з'їсти фрукт, трохи горіхів, якщо обід був повноцінним.

Вечеря

Її треба завжди робити максимально білковим. Якщо ви контролюєте свою вагу або хочете схуднути, то це може бути білок (нежирне м'ясо) з овочевим салатом. Від супу на вечерю краще відмовитися. Ви їм зможете наїстися і почнете тягнутися до холодильника.

А тут дізнаєтеся про продукти, які шкодять нашій печінці.

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