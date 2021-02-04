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Салат з креветками: 5 рецептів легкої і корисної закуски

Сьогодні, 12:32

А найкращі друзі креветок – авокадо, рукола і вершковий сир

Креветки – найпопулярніші серед тих, хто не уявляє свого раціону без морепродуктів. У м'ясі цих молюсків величезна кількість білка і корисних жирів омега-3 і омега-6. Ще креветки чудово поєднуються з багатьма інгредієнтами, чи то паста або овочі. І якщо ви любите щось легке і корисне на вечерю, то салат з креветками – прекрасний вибір. Рецепти салату з креветками і авокадо, з креветками і сиром, з креветками і руколою та інших знайдете нижче.

Салат з креветками та авокадо

Фото: instagram.com/cardamonclub.fit/

Інгредієнти

  • Креветки – 200 г
  • Шпинат, рукола або будь-яка салатна суміш
  • Оливкова олія
  • Сік лимона – 1/2
  • Авокадо – 1 шт.
  • Лук-шалот – 1 шт.
  • Смажений нарізаний мигдаль – 20 г
  • Сіль, мелений чорний перець

Спосіб приготування

  1. Обсмажити на сковороді креветки.
  2. Додати при смаженні сік лимона, за бажанням можна додати трохи часнику.
  3. Перекласти в миску, додати велику кількість листів салату. Скропити оливковою олією.
  4. Додати кубики авокадо і мигдаль. Сіль, перець – про смак.

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Салат з креветками і куркою

Фото: instagram.com/foodblog_4u/

Інгредієнти

  • Креветки – 180 г
  • Куряча грудка – 2 шт.
  • Листя салату
  • Сир пармезан тертий – 180 г
  • Томати чері – 250 г

Для заправки

  • 1 зубчик часнику
  • 50 мл лимонного соку
  • 3 ст. л сметани
  • 1 ч. л гірчиці
  • 100-150 мл олії
  • Сіль, перець за смаком

Спосіб приготування

  1. Салат дрібно порізати. Томати чері – нарізати.
  2. Змішати інгредієнти для заправки.
  3. Курячі грудки нарізати і обсмажити на сковороді.
  4. Змішати всі продукти, додати соус.
  5. Додати тертий пармезан, перемішати.
  6. Подавати з грінками.

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Салат з креветками і перепелиним яйцем

Фото: instagram.com/food_davidova/

Інгредієнти

  • Креветки очищені – 200 г
  • Помідори чері, перепелині яйця – по 5 шт.
  • Айсберг – за смаком
  • Зелень
  • Сир тертий за смаком
  • Грінки за смаком
  • Бальзамічний соус – 5 ст. л

Для соусу

  • Сметана і горіховий соус – за смаком

Спосіб приготування

  1. Салат порізати і викласти на дно тарілки.
  2. Креветки протушкувати з бальзамічним соусом 2 хвилини, викласти на салат.
  3. Яйця відварити, порізати на дольки, чері порізати навпіл. Викласти в салат.
  4. Змішати інгредіенти дял соусу, заправити салат.

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Салат з креветками і хурмою

Фото: instagram.com/maru_rubinova/

Іінгредієнти

  • Хурма – 2 шт.
  • Креветки – 500 г
  • Рукола та інша зелень за смаком
  • Авокадо – 1 шт.
  • Апельсин – 1/2 шт.
  • Лимон – 1/2 шт.
  • Соєвий соус – за смаком
  • Гірчиця – на кінчику ножа

Спосіб приготування

  1. Креветки відварити, почистити, підсмажити на сухій сковороді.
  2. Нарізати на невеликі шматочки хурму, авокадо і покласти в миску, додати креветки.
  3. Для заправки змішати: сік лимона, сік апельсина, соєвий соус і гірчицю.
  4. Залити соусом салат і злегка перемішати.

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Салат з креветками, спаржею і сиром

Фото: instagram.com/otshef_povara/

Інгредієнти

  • Креветки – 250 г
  • Спаржа – 200 г
  • Перець болгарський – 1 шт.
  • Яблука зелені – 2 шт.

Для соусу

  • Вершковий сир – 140 г
  • Рукола – 50 г

Спосіб приготування

  1. Спаржу відварити. Перець і яблука нарізати кубиками. Всі інгредієнти з'єднати.
  2. Для соусу вершковий сир і руколу в блендері змішати до однорідної маси. Заправити салат.

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