Салат з креветками: 5 рецептів легкої і корисної закуски

А найкращі друзі креветок – авокадо, рукола і вершковий сир

Креветки – найпопулярніші серед тих, хто не уявляє свого раціону без морепродуктів. У м'ясі цих молюсків величезна кількість білка і корисних жирів омега-3 і омега-6. Ще креветки чудово поєднуються з багатьма інгредієнтами, чи то паста або овочі. І якщо ви любите щось легке і корисне на вечерю, то салат з креветками – прекрасний вибір. Рецепти салату з креветками і авокадо, з креветками і сиром, з креветками і руколою та інших знайдете нижче.

Салат з креветками та авокадо

Фото: instagram.com/cardamonclub.fit/

Інгредієнти

Креветки – 200 г

Шпинат, рукола або будь-яка салатна суміш

Оливкова олія

Сік лимона – 1/2

Авокадо – 1 шт.

Лук-шалот – 1 шт.

Смажений нарізаний мигдаль – 20 г

Сіль, мелений чорний перець

Спосіб приготування

Обсмажити на сковороді креветки. Додати при смаженні сік лимона, за бажанням можна додати трохи часнику. Перекласти в миску, додати велику кількість листів салату. Скропити оливковою олією. Додати кубики авокадо і мигдаль. Сіль, перець – про смак.

Салат з креветками і куркою

Фото: instagram.com/foodblog_4u/

Інгредієнти

Креветки – 180 г

Куряча грудка – 2 шт.

Листя салату

Сир пармезан тертий – 180 г

Томати чері – 250 г

Для заправки

1 зубчик часнику

50 мл лимонного соку

3 ст. л сметани

1 ч. л гірчиці

100-150 мл олії

Сіль, перець за смаком

Спосіб приготування

Салат дрібно порізати. Томати чері – нарізати. Змішати інгредієнти для заправки. Курячі грудки нарізати і обсмажити на сковороді. Змішати всі продукти, додати соус. Додати тертий пармезан, перемішати. Подавати з грінками.

Салат з креветками і перепелиним яйцем

Фото: instagram.com/food_davidova/

Інгредієнти

Креветки очищені – 200 г

Помідори чері, перепелині яйця – по 5 шт.

Айсберг – за смаком

Зелень

Сир тертий за смаком

Грінки за смаком

Бальзамічний соус – 5 ст. л

Для соусу

Сметана і горіховий соус – за смаком

Спосіб приготування

Салат порізати і викласти на дно тарілки. Креветки протушкувати з бальзамічним соусом 2 хвилини, викласти на салат. Яйця відварити, порізати на дольки, чері порізати навпіл. Викласти в салат. Змішати інгредіенти дял соусу, заправити салат.

Салат з креветками і хурмою

Фото: instagram.com/maru_rubinova/

Іінгредієнти

Хурма – 2 шт.

Креветки – 500 г

Рукола та інша зелень за смаком

Авокадо – 1 шт.

Апельсин – 1/2 шт.

Лимон – 1/2 шт.

Соєвий соус – за смаком

Гірчиця – на кінчику ножа

Спосіб приготування

Креветки відварити, почистити, підсмажити на сухій сковороді. Нарізати на невеликі шматочки хурму, авокадо і покласти в миску, додати креветки. Для заправки змішати: сік лимона, сік апельсина, соєвий соус і гірчицю. Залити соусом салат і злегка перемішати.

Салат з креветками, спаржею і сиром

Фото: instagram.com/otshef_povara/

Інгредієнти

Креветки – 250 г

Спаржа – 200 г

Перець болгарський – 1 шт.

Яблука зелені – 2 шт.

Для соусу

Вершковий сир – 140 г

Рукола – 50 г

Спосіб приготування

Спаржу відварити. Перець і яблука нарізати кубиками. Всі інгредієнти з'єднати. Для соусу вершковий сир і руколу в блендері змішати до однорідної маси. Заправити салат.

Тут знайдете 6 ідей для романтичної вечері на День святого Валентина.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися