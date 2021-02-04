Салат з креветками: 5 рецептів легкої і корисної закуски
А найкращі друзі креветок – авокадо, рукола і вершковий сир
Креветки – найпопулярніші серед тих, хто не уявляє свого раціону без морепродуктів. У м'ясі цих молюсків величезна кількість білка і корисних жирів омега-3 і омега-6. Ще креветки чудово поєднуються з багатьма інгредієнтами, чи то паста або овочі. І якщо ви любите щось легке і корисне на вечерю, то салат з креветками – прекрасний вибір. Рецепти салату з креветками і авокадо, з креветками і сиром, з креветками і руколою та інших знайдете нижче.
Салат з креветками та авокадо
Інгредієнти
- Креветки – 200 г
- Шпинат, рукола або будь-яка салатна суміш
- Оливкова олія
- Сік лимона – 1/2
- Авокадо – 1 шт.
- Лук-шалот – 1 шт.
- Смажений нарізаний мигдаль – 20 г
- Сіль, мелений чорний перець
Спосіб приготування
- Обсмажити на сковороді креветки.
- Додати при смаженні сік лимона, за бажанням можна додати трохи часнику.
- Перекласти в миску, додати велику кількість листів салату. Скропити оливковою олією.
- Додати кубики авокадо і мигдаль. Сіль, перець – про смак.
Салат з креветками і куркою
Інгредієнти
- Креветки – 180 г
- Куряча грудка – 2 шт.
- Листя салату
- Сир пармезан тертий – 180 г
- Томати чері – 250 г
Для заправки
- 1 зубчик часнику
- 50 мл лимонного соку
- 3 ст. л сметани
- 1 ч. л гірчиці
- 100-150 мл олії
- Сіль, перець за смаком
Спосіб приготування
- Салат дрібно порізати. Томати чері – нарізати.
- Змішати інгредієнти для заправки.
- Курячі грудки нарізати і обсмажити на сковороді.
- Змішати всі продукти, додати соус.
- Додати тертий пармезан, перемішати.
- Подавати з грінками.
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Салат з креветками і перепелиним яйцем
Інгредієнти
- Креветки очищені – 200 г
- Помідори чері, перепелині яйця – по 5 шт.
- Айсберг – за смаком
- Зелень
- Сир тертий за смаком
- Грінки за смаком
- Бальзамічний соус – 5 ст. л
Для соусу
- Сметана і горіховий соус – за смаком
Спосіб приготування
- Салат порізати і викласти на дно тарілки.
- Креветки протушкувати з бальзамічним соусом 2 хвилини, викласти на салат.
- Яйця відварити, порізати на дольки, чері порізати навпіл. Викласти в салат.
- Змішати інгредіенти дял соусу, заправити салат.
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Салат з креветками і хурмою
Іінгредієнти
- Хурма – 2 шт.
- Креветки – 500 г
- Рукола та інша зелень за смаком
- Авокадо – 1 шт.
- Апельсин – 1/2 шт.
- Лимон – 1/2 шт.
- Соєвий соус – за смаком
- Гірчиця – на кінчику ножа
Спосіб приготування
- Креветки відварити, почистити, підсмажити на сухій сковороді.
- Нарізати на невеликі шматочки хурму, авокадо і покласти в миску, додати креветки.
- Для заправки змішати: сік лимона, сік апельсина, соєвий соус і гірчицю.
- Залити соусом салат і злегка перемішати.
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Салат з креветками, спаржею і сиром
Інгредієнти
- Креветки – 250 г
- Спаржа – 200 г
- Перець болгарський – 1 шт.
- Яблука зелені – 2 шт.
Для соусу
- Вершковий сир – 140 г
- Рукола – 50 г
Спосіб приготування
- Спаржу відварити. Перець і яблука нарізати кубиками. Всі інгредієнти з'єднати.
- Для соусу вершковий сир і руколу в блендері змішати до однорідної маси. Заправити салат.
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