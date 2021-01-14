Як зігрітися зимовим ранком: ТОП-5 сніданків

Вони прекрасно наситять і зарядять енергією на цілий день

Сніданок – найважливіший прийом їжі. Саме від нього залежить, як швидко ми зголодніємо до обіду і як будемо почуватися впродовж усього нового дня. Звісно, є продукти, категорично заборонені під час ранкового прийому їжі, а є сніданки, які не просто смачні, а й зігріють у холоди. Кілька з таких, а один для тих, хто дотримується правильного харчування, зібрані нижче.

Каша з яблуками та горіхами

Фото: saga.co.uk

Інгредієнти

40 г – вівса

275 мл – молока

10 г – несолоного вершкового масла

1 шт. – зелене яблуко

20 г – волоських горіхів

1 ст. л – сироп, мед або джем

лимонний сік

Спосіб приготування

Розтопити масло в сковороді на слабкому вогні, додати порізане яблуко і готувати 6-8 хвилин, час від часу помішуючи, до золотистого кольору і м'якості. Додати подрібнені волоські горіхи, лимонний сік і готувати ще 1-2 хвилини до утворення сиропу. Змішати овес, молоко. Довести до кипіння, безперервно помішуючи 1 хвилину до однорідності. Прикрасити яблуком, джемом або медом.

шакшука

Фото: Depositphotos

Інгредієнти

2 ст. л – оливкової олії

2 зуб. – часнику

по 1 шт. – червоний перець, жовтий перець, нарізаний смужками

1 ч. л – мелених насіння кмину

4 шт. – яйця

400 г – консервовані або свіжі помідори

лаврове листя, базилік, коріандр, паприка, сіль, перець за смаком

Спосіб приготування

Нагріти оливкову олія в сковороді з кришкою і додати часник. Готувати, доки воно не почне підрум'янюватися, потім прибрати часник. Додати перець у сковороду з кмином і паприкою. Тушкувати, доки перець не стане м'яким. Помідори викласти на сковороду з лавровим листям і тушкувати близько 10 хвилин до загустіння соусу. Зробити 4 поглиблення в соусі та обережно вбити в них яйця. Приправити яйця невеликою кількістю солі та перцю. Накрити сковороду кришкою і готувати близько 5 хвилин або доки яйця не застигнуть. Подавати шакшуку, посипану базиліком і коріандром.

Зимова каша з куркумою

Фото: saga.co.uk

Інгредієнти

2-3 ст. л – вівса

1 ст. л – насіння льону

200 мл – води

200 мл – мигдального молока

по ¼ ч. л – меленої куркуми, меленої кориці, тертого імбиру

дрібка чорного перцю

1 ст. л – меду

Для прикрас

мигдальні пластівці

кориця

косова стружка

ягоди

Спосіб приготування

Зварити овес у молоці з додаванням насіння льону на слабкому вогні. Змішати імбир, куркуму, корицю, чорний перець і мед у невеликій мисці. Вилити цю суміш у гарячу кашу і продовжувати помішувати, доки каша не загусне.

Яєчня "Власник ранчо"

Фото: saga.co.uk

Інгредієнти

400 г – картоплі

1 шт. – велика цибулина

2 зуб. – часнику

1 ст. л – оливкової олії

100 г – кукурудзи

1 ч. л – паприки

1 зелений перець чилі

200 г – консервованих помідорів

4 шт. – яйця

свіжий коріандр, спеції за смаком

Спосіб приготування

Відварити очищену та нарізану кубиками картоплю 6-7 хвилин і процідити. На великій сковороді обсмажити цибулю в оливковій олії до розм'якшення, додати картоплю і готувати, доки картопля не почне трохи хрустіти. Додати перець, часник, кукурудзу і перець чилі. Тушкувати ще 2-3 хвилини. Влити консервовані помідори і довести до кипіння. Коли картопля стане м'якою, приправити її сіллю і меленим перцем. Зробити 4 лунки в картопляній суміші та вбити яйця. Смажити до готовності яєць, прикрасити свіжим коріандром, подавати прямо зі сковороди.

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Ранковий тост (дієтичний)

Фото: instagram.com/elenbrioche/

Інгредієнти

1 шт. – яйце

50 г – шматочок цільнозернового хліба

40 г – авокадо

15 г – м'який сир

сіль, перець, зелень за смаком

Спосіб приготування

На хліб намазати сир, викласти на нього авокадо. Підсмажити яйце і покласти на авокадо.

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