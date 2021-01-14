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Як зігрітися зимовим ранком: ТОП-5 сніданків

Сьогодні, 13:30

Вони прекрасно наситять і зарядять енергією на цілий день

Сніданок – найважливіший прийом їжі. Саме від нього залежить, як швидко ми зголодніємо до обіду і як будемо почуватися впродовж усього нового дня. Звісно, є продукти, категорично заборонені під час ранкового прийому їжі, а є сніданки, які не просто смачні, а й зігріють у холоди. Кілька з таких, а один для тих, хто дотримується правильного харчування, зібрані нижче.

Каша з яблуками та горіхами

Фото: saga.co.uk

Інгредієнти

  • 40 г – вівса
  • 275 мл – молока
  • 10 г – несолоного вершкового масла
  • 1 шт. – зелене яблуко
  • 20 г – волоських горіхів
  • 1 ст. л – сироп, мед або джем
  • лимонний сік

Спосіб приготування

  1. Розтопити масло в сковороді на слабкому вогні, додати порізане яблуко і готувати 6-8 хвилин, час від часу помішуючи, до золотистого кольору і м'якості.
  2. Додати подрібнені волоські горіхи, лимонний сік і готувати ще 1-2 хвилини до утворення сиропу.
  3. Змішати овес, молоко. Довести до кипіння, безперервно помішуючи 1 хвилину до однорідності.
  4. Прикрасити яблуком, джемом або медом.

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шакшука

Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 2 ст. л – оливкової олії
  • 2 зуб. – часнику
  • по 1 шт. – червоний перець, жовтий перець, нарізаний смужками
  • 1 ч. л – мелених насіння кмину
  • 4 шт. – яйця
  • 400 г – консервовані або свіжі помідори
  • лаврове листя, базилік, коріандр, паприка, сіль, перець за смаком

Спосіб приготування

  1. Нагріти оливкову олія в сковороді з кришкою і додати часник.
  2. Готувати, доки воно не почне підрум'янюватися, потім прибрати часник. Додати перець у сковороду з кмином і паприкою.
  3. Тушкувати, доки перець не стане м'яким. Помідори викласти на сковороду з лавровим листям і тушкувати близько 10 хвилин до загустіння соусу.
  4. Зробити 4 поглиблення в соусі та обережно вбити в них яйця. Приправити яйця невеликою кількістю солі та перцю.
  5. Накрити сковороду кришкою і готувати близько 5 хвилин або доки яйця не застигнуть.
  6. Подавати шакшуку, посипану базиліком і коріандром.

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Зимова каша з куркумою

Фото: saga.co.uk

Інгредієнти

  • 2-3 ст. л – вівса
  • 1 ст. л – насіння льону
  • 200 мл – води
  • 200 мл – мигдального молока
  • по ¼ ч. л – меленої куркуми, меленої кориці, тертого імбиру
  • дрібка чорного перцю
  • 1 ст. л – меду

Для прикрас

  • мигдальні пластівці
  • кориця
  • косова стружка
  • ягоди

Спосіб приготування

  1. Зварити овес у молоці з додаванням насіння льону на слабкому вогні.
  2. Змішати імбир, куркуму, корицю, чорний перець і мед у невеликій мисці.
  3. Вилити цю суміш у гарячу кашу і продовжувати помішувати, доки каша не загусне.

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Яєчня "Власник ранчо"

Фото: saga.co.uk

Інгредієнти

  • 400 г – картоплі
  • 1 шт. – велика цибулина
  • 2 зуб. – часнику
  • 1 ст. л – оливкової олії
  • 100 г – кукурудзи
  • 1 ч. л – паприки
  • 1 зелений перець чилі
  • 200 г – консервованих помідорів
  • 4 шт. – яйця
  • свіжий коріандр, спеції за смаком

Спосіб приготування

  1. Відварити очищену та нарізану кубиками картоплю 6-7 хвилин і процідити.
  2. На великій сковороді обсмажити цибулю в оливковій олії до розм'якшення, додати картоплю і готувати, доки картопля не почне трохи хрустіти.
  3. Додати перець, часник, кукурудзу і перець чилі. Тушкувати ще 2-3 хвилини.
  4. Влити консервовані помідори і довести до кипіння. Коли картопля стане м'якою, приправити її сіллю і меленим перцем.
  5. Зробити 4 лунки в картопляній суміші та вбити яйця.
  6. Смажити до готовності яєць, прикрасити свіжим коріандром, подавати прямо зі сковороди.

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Ранковий тост (дієтичний)

Фото: instagram.com/elenbrioche/

Інгредієнти

  • 1 шт. – яйце
  • 50 г – шматочок цільнозернового хліба
  • 40 г – авокадо
  • 15 г – м'який сир
  • сіль, перець, зелень за смаком

Спосіб приготування

  1. На хліб намазати сир, викласти на нього авокадо.
  2. Підсмажити яйце і покласти на авокадо.

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