Як зігрітися зимовим ранком: ТОП-5 сніданків
Вони прекрасно наситять і зарядять енергією на цілий день
Сніданок – найважливіший прийом їжі. Саме від нього залежить, як швидко ми зголодніємо до обіду і як будемо почуватися впродовж усього нового дня. Звісно, є продукти, категорично заборонені під час ранкового прийому їжі, а є сніданки, які не просто смачні, а й зігріють у холоди. Кілька з таких, а один для тих, хто дотримується правильного харчування, зібрані нижче.
Каша з яблуками та горіхами
Інгредієнти
- 40 г – вівса
- 275 мл – молока
- 10 г – несолоного вершкового масла
- 1 шт. – зелене яблуко
- 20 г – волоських горіхів
- 1 ст. л – сироп, мед або джем
- лимонний сік
Спосіб приготування
- Розтопити масло в сковороді на слабкому вогні, додати порізане яблуко і готувати 6-8 хвилин, час від часу помішуючи, до золотистого кольору і м'якості.
- Додати подрібнені волоські горіхи, лимонний сік і готувати ще 1-2 хвилини до утворення сиропу.
- Змішати овес, молоко. Довести до кипіння, безперервно помішуючи 1 хвилину до однорідності.
- Прикрасити яблуком, джемом або медом.
шакшука
Інгредієнти
- 2 ст. л – оливкової олії
- 2 зуб. – часнику
- по 1 шт. – червоний перець, жовтий перець, нарізаний смужками
- 1 ч. л – мелених насіння кмину
- 4 шт. – яйця
- 400 г – консервовані або свіжі помідори
- лаврове листя, базилік, коріандр, паприка, сіль, перець за смаком
Спосіб приготування
- Нагріти оливкову олія в сковороді з кришкою і додати часник.
- Готувати, доки воно не почне підрум'янюватися, потім прибрати часник. Додати перець у сковороду з кмином і паприкою.
- Тушкувати, доки перець не стане м'яким. Помідори викласти на сковороду з лавровим листям і тушкувати близько 10 хвилин до загустіння соусу.
- Зробити 4 поглиблення в соусі та обережно вбити в них яйця. Приправити яйця невеликою кількістю солі та перцю.
- Накрити сковороду кришкою і готувати близько 5 хвилин або доки яйця не застигнуть.
- Подавати шакшуку, посипану базиліком і коріандром.
Зимова каша з куркумою
Інгредієнти
- 2-3 ст. л – вівса
- 1 ст. л – насіння льону
- 200 мл – води
- 200 мл – мигдального молока
- по ¼ ч. л – меленої куркуми, меленої кориці, тертого імбиру
- дрібка чорного перцю
- 1 ст. л – меду
Для прикрас
- мигдальні пластівці
- кориця
- косова стружка
- ягоди
Спосіб приготування
- Зварити овес у молоці з додаванням насіння льону на слабкому вогні.
- Змішати імбир, куркуму, корицю, чорний перець і мед у невеликій мисці.
- Вилити цю суміш у гарячу кашу і продовжувати помішувати, доки каша не загусне.
Яєчня "Власник ранчо"
Інгредієнти
- 400 г – картоплі
- 1 шт. – велика цибулина
- 2 зуб. – часнику
- 1 ст. л – оливкової олії
- 100 г – кукурудзи
- 1 ч. л – паприки
- 1 зелений перець чилі
- 200 г – консервованих помідорів
- 4 шт. – яйця
- свіжий коріандр, спеції за смаком
Спосіб приготування
- Відварити очищену та нарізану кубиками картоплю 6-7 хвилин і процідити.
- На великій сковороді обсмажити цибулю в оливковій олії до розм'якшення, додати картоплю і готувати, доки картопля не почне трохи хрустіти.
- Додати перець, часник, кукурудзу і перець чилі. Тушкувати ще 2-3 хвилини.
- Влити консервовані помідори і довести до кипіння. Коли картопля стане м'якою, приправити її сіллю і меленим перцем.
- Зробити 4 лунки в картопляній суміші та вбити яйця.
- Смажити до готовності яєць, прикрасити свіжим коріандром, подавати прямо зі сковороди.
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Ранковий тост (дієтичний)
Інгредієнти
- 1 шт. – яйце
- 50 г – шматочок цільнозернового хліба
- 40 г – авокадо
- 15 г – м'який сир
- сіль, перець, зелень за смаком
Спосіб приготування
- На хліб намазати сир, викласти на нього авокадо.
- Підсмажити яйце і покласти на авокадо.
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