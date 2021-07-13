Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Спорт Life Лайфхакер Техно

Канни-2021

З ким Том Круз

Стан МакSим

Найдорожче

Розбірки Джеджули

Співають всі
СЬОГОДНІ Lifestyle Смачно

5 теплих салатів до сніданку, на які ви витратите не більше 30 хвилин

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
13 липня, 07:01
Копіювати лінк
Для деяких із них вам потрібна курка і куряча печінка – їх можна розморозити з вечора. Решта інгредієнтів – сезонні овочі, які, як і курка, готуються швидко. Для заправки можна взяти йогурт або олію
Теплий салат з баклажанів
Теплий салат з баклажанів / Фото: Depositphotos

Це, скоріше, для тих, хто любить ситні сніданки і легкі вечері. Теплі салати добре насичують, а ті, що знайдете нижче, ще й збалансовані – в них є овочі та корисні заправки. Отже, якщо ви хочете різноманітності і приготувати, наприклад, не улюблену сирну запіканку, а смачний салат, скористайтеся цим рецептами. Також можна скористатися лайфхаками – як провести літо незабутньо – вони в нашому календарі літа.

Теплий салат із грибами

Теплий грибний салат
Теплий грибний салат / Фото: instagram.com/pp_chudeem/

Інгредієнти

  • 250 г печериці;
  • 150 г спаржа;
  • 200 г авокадо;
  • 100 г листя салату;
  • 100 г помідорів;
  • 10 г лимонного соку;
  • оливкова олія;
  • спеції – за смаком.

Спосіб приготування

  1. Печериці очистити, нарізати дрібно.
  2. На розігрітій сковороді протушкувати гриби і спаржу, додати спеції і готувати ще п'ять хвилин.
  3. Авокадо та помідори нарізати кубиками. Листя салату порвати руками.
  4. Змішати всі інгредієнти і заправити лимонним соком.

Читайте також:

Теплий салат із куркою та яблуками

Салат з курки і яблук
Салат з курки і яблук / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 400 г курячої грудки;
  • 1 цибулина;
  • 4 відварних картоплини в мундирі;
  • 2 зелені яблука;
  • 2-3 зубчики часнику;
  • суміш салатного листя;
  • олія – для смаження;
  • сіль – за смаком.

Для соусу

  • 300 г густого натурального йогурту;
  • 1 пучок кінзи або петрушки;
  • 1 пучок кропу;
  • 2 ч. л. меду;
  • 2 ст. л. лимонного соку;
  • сіль – за смаком;
  • свіжомелена суміш перців – за смаком.

Спосіб приготування

  1. Куряче філе розрізати уздовж на тонкі пласти, а потім нарізати довгими смужками. Не солити.
  2. На сковороді розігріти олію, викласти кожну смужку, надаючи їй різні форми. Обсмажити з кожного боку до золотистої скоринки. Викласти курку на паперовий рушник, щоб увібрався зайвий жир. Злегка посолити.
  3. Цибулю дрібно нашаткувати, обсмажити до золотистого кольору і змішати з куркою.
  4. Яблука очистити від серцевини і нарізати кубиками. Скропити яблука лимонним соком, щоб вони не потемніли. Картоплю нарізати кубиками.
  5. Змішати курку, картоплю, яблука і додати подрібнений часник.
  6. Для соусу з'єднати йогурт, лимонний сік, рубану зелень, мелений перець і мед.
  7. Прикрасити салатним листям.

Теплий салат із курячої печінки і помідорів чері

Салат з печінки з помідорами
Салат з печінки з помідорами / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 150-200 г курячої печінки;
  • 6-7 помідорів чері;
  • пучок салату + пучок руколи;
  • жменя кедрових горішків;
  • 1 невелике яблуко;
  • 1/2 ст. л. соєвого соусу;
  • 1/2 ст. л. рідкого меду;
  • 1 ст. л оливкової олії;
  • сіль, перець.

Спосіб приготування

  1. Горішки обсмажити на сковороді до рум'янцю. Чері розрізати навпіл. Яблуко нарізати тонкими скибочками.
  2. Для соусу з'єднати в чашці соєвий соус, сироп і олію, перемішати.
  3. Печінку нарізати середніми шматочками. На сковороді розігріти трохи олії, викласти печінку, посолити і поперчити, обсмажувати три-чотири хвилини (помішуючи).
  4. Салат і руколу порвати руками і викласти на тарілку. Зверху викласти печінку, чері, яблуко і горішки. За смаком досолити і поперчити. Заправити соусом.

Теплий салат із лосося і броколі з гірчичною заправкою

Теплий салат з лосося і броколі
Теплий салат з лосося і броколі / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 300 г філе лосося;
  • 300 г броколі;
  • пучок салату;
  • 1 червона цибулина;
  • 1 ст. л. соєвого соусу;
  • 1 ст. л. лимонного соку;
  • 3 ст. л. оливкової олії;
  • 2 ч. л. зернистої гірчиці;
  • сіль і перець – за смаком.

Спосіб приготування

  1. Філе лосося відварити.
  2. Броколі розібрати на суцвіття і проварити в підсоленій воді п'ять хвилин від моменту закипання.
  3. Змішати в чашці оливкову олію з лимонним соком, гірчицею, сіллю і перцем.
  4. Порвати руками листя салату, додати броколі і тонко нарізану цибулю.
  5. Готове філе лосося поламати на шматочки і додати в салат. Перемішати і полити заправкою.

Теплий салат із сиром

Салат з літніх овочів
Салат з літніх овочів / Фото: Depositphotos

Інгредієнти на 1 порцію

  • кабачок – 100 г;
  • баклажан – 100 г;
  • перець болгарський – 100 г;
  • помідор – 100 г;
  • фета – 50 г;
  • оливкова олія – 50 г;
  • сіль, перець – за смаком;
  • зелень – для прикраси.

Спосіб приготування

  1. Овочі миємо, нарізаємо на кружальця та обсмажуємо з обох боків, можна на сковороді гриль.
  2. Одразу ж, не даючи охолонути, нарізаємо невеликими брусочками і перемішуємо.
  3. Заправляємо оливковою олією і спеціями і викладаємо на тарілку.
  4. Зверху кладемо нарізаний кубиками сир, прикрашаємо зеленню і подаємо.

І ще один швидкий варіянт – грінки з тартаром з лосося – можна приготувати на сніданок. Подробиці – у відео.

Рецепти 5 смачних і корисних салатів з куркою знайдете тут.

Копіювати лінк
Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Вcі новини Life
Показати ще
Реклама
Останні новини
Більше новин
Гороскоп
Твій гороскоп на Сьогодні
Читати гороскоп
Лайфхак дня
Як заготувати малинове варення
Хакнути
Канни набирають обертів
6 - 17 червня

Іван Дорн на червоній доріжці

Дивитись
Цитата дня

Я досить рано став батьком. Коли народився Саша, а потім Христина, у мене ще був вітер в голові. Можна сказати, був творчою і навіть легковажною людиною. Зараз відчуваю подвійну відповідальність. Я вже і батько, і дід. Маю трьох онуків. Виходить, мої онуки старше сина

Віктор Павлік співак
Більше зізнать Віктора Павліка
Канни-2021: Белла Хадід у сукні з намистом-легенями Schiaparelli
Спецпроект
Календар лайфхаків на літо
Липень
Лайфхаки за календарем
SHOW MUST GO ON

Каннський кінофестиваль

6 — 17 липня

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Emmy Awards

19 вересня
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
11 - 17 липня
Читати гороскоп
Сольний концерт
DOROFEEVA
31 липня / 20:00
Що ще "must visit" в липні
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Оренда VIP-яхти — ₴27 000/година
За що такі гроші?
тест
Впізнаєш зірку за її модним образом?
Спробувати
Just do it
Корисна порада на Сьогодні
Робити розминку протягом робочого дня
Чому це важливо?
Гороскоп
Твій гороскоп на липень
Овен

Овен

 Овен

Телець

 Овен

Близнюки

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Діва

 Овен

Терези

 Овен

Скорпіон

 Овен

Стрілець

 Овен

Козеріг

 Овен

Водолій

 Овен

Риби
Подарунок за гороскопом
Що подарувати жінці за її знаком зодіака
Хочу дізнатися!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти