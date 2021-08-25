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Більше, ніж просто бутерброд – 3 рецепти кростіні для корисного сніданку

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
25 серпня, 07:01
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Це мінібутерброди з різними топінгами. Головне – правильне просмаження. Зверху хліб має бути хрустким, усередині – м'яким. Хліб для кростіні, на відміну від брускети потрібно підсмажити на вершковому маслі або оливковій олії
Рецепти кростіні до сніданку
Рецепти кростіні до сніданку / Фото: instagram.com/veganstvo_syroedenie/

Кростіні – італійська закуска, яка готується за принципом наших бутербродів. Зрозуміло, що відмінності і від бутербродів, насамперед гарячих, і від брускети присутні. Наприклад, хліб для кростіні потрібно обов'язково підсмажити, щоб отримати хрустку скоринку і м'яку серединку. Подавати кростіні треба одразу, щоб топінги не розмочили хліб. 3 рецепти цікавої подачі кростіні знайдете нижче, а тут читайте, як зібратися на пікнік за вигідними цінами.

Кростіні з моцарелою і помідорами

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Кростіні з помідорами і моцарелою
Кростіні з помідорами і моцарелою / Фото: instagram.com/eda_na_raz_dva_/

Інгредієнти

  • Помідори – 300 г
  • Моцарела – 200 г
  • Морська сіль, чорний перець – по ¼ ч. л.
  • Оливкова олія, листя базиліку

Спосіб приготування

  1. Змішати дрібно нарізані помідори, моцарелу, рубане листя базиліку, сіль і перець. Додати оливкову олію.
  2. Викласти сирно-помідорову суміш на підсмажений хліб.

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Кростіні з авокадо і креветками

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Кростіні з авокадо і креветками
Кростіні з авокадо і креветками / Фото: instagram.com/yummy_mood_everyday/

Інгредієнти

  • Креветки
  • Стиглий авокадо – 1 шт.
  • Червона цибуля – 30 г
  • Сіль, перець – за смаком
  • Сік лимон – 1 ч. л.
  • Базилік, майоран
  • Вершкове масло – для обсмажування

Спосіб приготування

  1. Авокадо розім'яти виделкою, половину середньої цибулини дрібно порізати, змішати все і додати дрібку чорного перцю. Скропити лимонним соком.
  2. Креветки почистити, обсмажити на вершковому маслі хвилину з одного боку, перевернути, трохи підсолити, додати листя базиліку або майорану, дрібку чорного перцю, смажити ще хвилину на середньому вогні.
  3. Суміш цибулі та авокадо намазати на підсмажений хліб, зверху викласти креветки.

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Кростіні з баклажанами

Рецепти кростіні до сніданку
Рецепти кростіні до сніданку / Фото: instagram.com/veganstvo_syroedenie/

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Інгредієнти

  • Баклажан – 1 шт.
  • Маслини – 50 г
  • Помідори чері – 180 г
  • Часник – 3-4 зуб.
  • Червоний цибулю – 1/4 цибулини
  • Вершкове масло – для обсмажування
  • Петрушка – невеликий пучок
  • Базилік – невеликий пучок
  • Бальзамічний оцет – 1 ч. л.
  • Сіль і спеції – за смаком

Спосіб приготування

  1. Баклажан і помідори чері нарізати кубиками. Червону цибулю, маслини і зелень дрібно нарізати. 2 зубчики часнику пропустити через прес.
  2. Нарізаний баклажан і часник відправити на розігріту сковороду з олією. Посолити і поперчити за смаком. Обсмажити до готовності.
  3. Нарізану цибулю, маслини, зелень і помідори чері відправити в глибоку миску. Туди ж додати обсмажений баклажан з часником і 1 ч. л. бальзамічного оцту. Добре перемішати.
  4. Нарізати багет на шматочки завтовшки 1 см. Хліб скропити з обох боків олією і обсмажити на сухій гарячій сковороді впродовж 2 хвилин. ⠀
  5. Викласти готову начинку на кожну скибочку хліба. Подавати одразу.

З відео дізнаєтеся, як приготувати грінки з тартаром з лосося.

Тут читайте про найпопулярніший хліб Італії і як його приготувати.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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