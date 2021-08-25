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Больше, чем просто бутерброд – 3 рецепта кростини для полезного завтрака

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
25 августа, 07:01
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Это мини-бутерброды с разными топпингами. Главное – правильная прожарка. Сверху хлеб должен быть хрустящим, внутри – мягким. Хлеб для кростини, в отличие от брускетты нужно поджарить на сливочном или оливковом масле
Рецепты кростини к завтраку
Рецепты кростини к завтраку / Фото: instagram.com/veganstvo_syroedenie/

Кростини – итальянская закуска, которая готовится по принципу наших бутербродов. Понятно, что отличия и от бутербродов, в первую очередь горячих, и от брускетты присутствуют. Например, хлеб для кростини нужно обязательно поджарить, чтобы получить хрустящую корочку и мягкую серединку. Подавать кростини нужно сразу, чтобы топпинги не размочили хлеб. 3 рецепта интересной подачи кростини найдете ниже, а здесь читайте, как собраться на пикник по выгодным ценам.

Кростини с моцареллой и помидорами

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Кростини с помидорами и моцареллой
Кростини с помидорами и моцареллой / Фото: instagram.com/eda_na_raz_dva_/

Ингредиенты

  • Помидоры – 300 г
  • Моцарелла – 200 г
  • Морская соль, черный перец – по ¼ ч. л.
  • Оливковое масло, листья базилика

Способ приготовления

  1. Смешать мелко нарезанные помидоры, моцареллу, рубленые листья базилика, соль и перец. Добавить оливковое масло.
  2. Выложить сырно-помидорную смесь на поджаренный хлеб.

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Кростини с авокадо и креветками

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Кростини с авокадо и креветками
Кростини с авокадо и креветками / Фото: instagram.com/yummy_mood_everyday/

Ингредиенты

  • Креветки
  • Спелый авокадо – 1 шт.
  • Красный лук – 30 г
  • Соль, перец – по вкусу
  • Сок лимон – 1 ч. л.
  • Базилик, майоран
  • Сливочное масло – для обжарки

Способ приготовления

  1. Авокадо размять вилкой, половину средней луковицы мелко порезать, смешать все и добавить щепотку черного перца. Сбрызнуть лимонным соком.
  2. Креветки почистить, обжарить на сливочном масле минуту с одной стороны, перевернуть, чуть подсолить, добавить листья базилика или майорана, щепотку черного перца, жарить еще минуту на среднем огне.
  3. Смесь лука и авокадо намазать на поджаренный багет, сверху выложить креветки.

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Кростини с баклажанами

Рецепты кростини к завтраку
Рецепты кростини к завтраку / Фото: instagram.com/veganstvo_syroedenie/

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Ингредиенты

  • Баклажан – 1 шт.
  • Маслины – 50 г
  • Помидоры черри – 180 г
  • Чеснок – 3-4 зуб.
  • Красный лук – 1/4 луковицы
  • Сливочное масло – для обжарки
  • Петрушка – небольшой пучок
  • Базилик – небольшой пучок
  • Бальзамический уксус – 1 ч. л.
  • Соль и специи – по вкусу

Способ приготовления

  1. Баклажан и помидоры черри нарезать кубиками. Красный лук, маслины и зелень мелко нарезать. 2 зубчика чеснока пропустить через пресс.
  2. Нарезанный баклажан и чеснок отправить на разогретую сковороду с растительным маслом. Посолить и поперчить по вкусу. Обжарить до готовности.
  3. Нарезанный лук, маслины, зелень и помидоры черри отправить в глубокую миску. Туда же добавить обжаренный баклажан с чесноком и 1 ч. л. бальзамического уксуса. Хорошо перемешать.
  4. Нарезать багет на кусочки толщиной 1 см. Хлеб сбрызнуть с обеих сторон растительным маслом и обжарить на сухой горячей сковороде в течение 2 минут. ⠀
  5. Выложить готовую начинку на каждый ломтик хлеба. Подавать сразу.

Из видео узнаете, как приготовить гренки с тартаром из лосося.

Здесь читайте о самом популярном хлебе Италии и как его приготовить.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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