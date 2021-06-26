Італійський сніданок – моцарела в кареті, піца стромболі та капучино

Сніданок для італійців – це насамперед кава та випічка, але за бажанням вони готують не тільки свою яєчню фритату, а й моцарелу в кареті, стромболі – це піца, тільки загорнута в рулет, ну й капучино. Отже, можна влаштувати Італію у себе вдома і смачно приготувати це все. Якщо ви в очікуванні відпустки, то щоби провести її гідно – скористаєтеся ідеями з нашого календаря лайфхаків для літа.
Стромболі, або піца в рулеті
Інгредієнти (1 чашка – 200 мл)
- томатний соус – 1 чашка;
- моцарела – 1,5 чашки;
- салямі – 9 шматочків;
- шинка – 7 шматочків;
- яйце – 1 шт.;
- орегано – за смаком.
Для тіста
- тепла вода – 1 чашка;
- сухі дріжджі – 1 ч. л.;
- мед (цукор) – 1 ст. л.;
- сіль – 2 ч. л.;
- олія – 2 ст. л.;
- борошно – 3 чашки.
Спосіб приготування
- Змішати склянку теплої води з дріжджами і чайною ложкою цукру. Додати 2 ч. л. солі і 2 ст. л. оливкової олії.
- Замісити тісто, добре вимішувати. Покласти в миску з невеликою кількістю олії, накрити рушником і залишити підходити одну годину.
- Коли тісто підійде, взяти половину і розкачати з нього пласт розміром 25x40. Викласти томатний соус, залишаючи від країв 6-7 см з усіх боків.
- На соус покласти терту моцарелу, розкласти шматочки шинки та салямі, взяти яйце, злегка його збити, щоб змастити незаповнені краї. Загорнути вузькі краї тіста, загорнути все це в рулет і перенести на деко.
- Змастити поверхню рулету яйцем, посипати сиром, що залишився, зробити на рулеті поперечні розрізи через 4-5 см.
- Посипати орегано.
- Випікати за температури 250-240 градусів 10-12 хвилин.
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Моцарела в кареті
Інгредієнти
- хліб для тостів – 4 шматки;
- сир моцарела – 125 г;
- пшеничне борошно – 100 г;
- яйце куряче – 2 шт.;
- олія;
- перець чорний мелений, сіль – за смаком.
Спосіб приготування
- З хліба зрізати кірки. Моцарелу нарізати скибочками завтовшки сантиметра.
- Зробити з хліба і сиру бутерброди і розрізати їх навпіл навскоси.
- Ретельно обваляти бутерброди в борошні і з тих боків, де сир.
- Збити яйця із сіллю і перцем, вмочити в них бутерброди.
- Обсмажити до рум'яної скоринки.
Капучино
Інгредієнти
- кава розчинна – 30 мл (2 ч. л. кави);
- цукор – 30 мл;
- вода – 30 мл;
- молоко – 60-80 мл.
Спосіб приготування
- Змішати в окремій високій ємності цукор, каву і воду.
- Міксером збити розчинну каву з цукром і водою до утворення щільної піни.
- У чашку викласти кілька чайних ложок кавової піни (за смаком).
- Налити в чашку тепле молоко, перемішати. Зверху прикрасити кавовою піною.
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