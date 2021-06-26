Італійський сніданок – моцарела в кареті, піца стромболі та капучино

Карета – це два шматки хліба, в яких і запікається моцарела, стромболі – рулет із шинкою і сиром, який зручно брати на пікнік, а капучино можна приготувати вдома і це нічим не гірше, ніж у кав'ярні

Італійський сніданок - стромболі, моцарела в кареті і капучино

Сніданок для італійців – це насамперед кава та випічка, але за бажанням вони готують не тільки свою яєчню фритату, а й моцарелу в кареті, стромболі – це піца, тільки загорнута в рулет, ну й капучино. Отже, можна влаштувати Італію у себе вдома і смачно приготувати це все. Якщо ви в очікуванні відпустки, то щоби провести її гідно – скористаєтеся ідеями з нашого календаря лайфхаків для літа.

Стромболі, або піца в рулеті

Піца в рулеті / Фото: instagram.com/chili_lilya/

Інгредієнти (1 чашка – 200 мл)

томатний соус – 1 чашка;

моцарела – 1,5 чашки;

салямі – 9 шматочків;

шинка – 7 шматочків;

яйце – 1 шт.;

орегано – за смаком.

Для тіста

тепла вода – 1 чашка;

сухі дріжджі – 1 ч. л.;

мед (цукор) – 1 ст. л.;

сіль – 2 ч. л.;

олія – 2 ст. л.;

борошно – 3 чашки.

Спосіб приготування

Змішати склянку теплої води з дріжджами і чайною ложкою цукру. Додати 2 ч. л. солі і 2 ст. л. оливкової олії. Замісити тісто, добре вимішувати. Покласти в миску з невеликою кількістю олії, накрити рушником і залишити підходити одну годину. Коли тісто підійде, взяти половину і розкачати з нього пласт розміром 25x40. Викласти томатний соус, залишаючи від країв 6-7 см з усіх боків. На соус покласти терту моцарелу, розкласти шматочки шинки та салямі, взяти яйце, злегка його збити, щоб змастити незаповнені краї. Загорнути вузькі краї тіста, загорнути все це в рулет і перенести на деко. Змастити поверхню рулету яйцем, посипати сиром, що залишився, зробити на рулеті поперечні розрізи через 4-5 см. Посипати орегано. Випікати за температури 250-240 градусів 10-12 хвилин.

Моцарела в кареті

Моцарела в кареті / Фото: instagram.com/annekerr1986/

хліб для тостів – 4 шматки;

сир моцарела – 125 г;

пшеничне борошно – 100 г;

яйце куряче – 2 шт.;

олія;

перець чорний мелений, сіль – за смаком.

Інгредієнти

Спосіб приготування

З хліба зрізати кірки. Моцарелу нарізати скибочками завтовшки сантиметра. Зробити з хліба і сиру бутерброди і розрізати їх навпіл навскоси. Ретельно обваляти бутерброди в борошні і з тих боків, де сир. Збити яйця із сіллю і перцем, вмочити в них бутерброди. Обсмажити до рум'яної скоринки.

Капучино

Капучино Фото: instagram.com/nusaeybah/

Інгредієнти

кава розчинна – 30 мл (2 ч. л. кави);

цукор – 30 мл;

вода – 30 мл;

молоко – 60-80 мл.

Спосіб приготування

Змішати в окремій високій ємності цукор, каву і воду. Міксером збити розчинну каву з цукром і водою до утворення щільної піни. У чашку викласти кілька чайних ложок кавової піни (за смаком). Налити в чашку тепле молоко, перемішати. Зверху прикрасити кавовою піною.

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