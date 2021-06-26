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СЬОГОДНІ Lifestyle Смачно

Італійський сніданок – моцарела в кареті, піца стромболі та капучино

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
26 червня, 07:30
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Карета – це два шматки хліба, в яких і запікається моцарела, стромболі – рулет із шинкою і сиром, який зручно брати на пікнік, а капучино можна приготувати вдома і це нічим не гірше, ніж у кав'ярні
Італійський сніданок - стромболі, моцарела в кареті і капучино
Італійський сніданок - стромболі, моцарела в кареті і капучино

Сніданок для італійців – це насамперед кава та випічка, але за бажанням вони готують не тільки свою яєчню фритату, а й моцарелу в кареті, стромболі – це піца, тільки загорнута в рулет, ну й капучино. Отже, можна влаштувати Італію у себе вдома і смачно приготувати це все. Якщо ви в очікуванні відпустки, то щоби провести її гідно – скористаєтеся ідеями з нашого календаря лайфхаків для літа.

Стромболі, або піца в рулеті

Піца в рулеті
Піца в рулеті / Фото: instagram.com/chili_lilya/

Інгредієнти (1 чашка – 200 мл)

  • томатний соус – 1 чашка;
  • моцарела – 1,5 чашки;
  • салямі – 9 шматочків;
  • шинка – 7 шматочків;
  • яйце – 1 шт.;
  • орегано – за смаком.

Для тіста

  • тепла вода – 1 чашка;
  • сухі дріжджі – 1 ч. л.;
  • мед (цукор) – 1 ст. л.;
  • сіль – 2 ч. л.;
  • олія – 2 ст. л.;
  • борошно – 3 чашки.

Спосіб приготування

  1. Змішати склянку теплої води з дріжджами і чайною ложкою цукру. Додати 2 ч. л. солі і 2 ст. л. оливкової олії.
  2. Замісити тісто, добре вимішувати. Покласти в миску з невеликою кількістю олії, накрити рушником і залишити підходити одну годину.
  3. Коли тісто підійде, взяти половину і розкачати з нього пласт розміром 25x40. Викласти томатний соус, залишаючи від країв 6-7 см з усіх боків.
  4. На соус покласти терту моцарелу, розкласти шматочки шинки та салямі, взяти яйце, злегка його збити, щоб змастити незаповнені краї. Загорнути вузькі краї тіста, загорнути все це в рулет і перенести на деко.
  5. Змастити поверхню рулету яйцем, посипати сиром, що залишився, зробити на рулеті поперечні розрізи через 4-5 см.
  6. Посипати орегано.
  7. Випікати за температури 250-240 градусів 10-12 хвилин.

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Моцарела в кареті

Моцарела в кареті
Моцарела в кареті / Фото: instagram.com/annekerr1986/


Інгредієнти

  • хліб для тостів – 4 шматки;
  • сир моцарела – 125 г;
  • пшеничне борошно – 100 г;
  • яйце куряче – 2 шт.;
  • олія;
  • перець чорний мелений, сіль – за смаком.

Спосіб приготування

  1. З хліба зрізати кірки. Моцарелу нарізати скибочками завтовшки сантиметра.
  2. Зробити з хліба і сиру бутерброди і розрізати їх навпіл навскоси.
  3. Ретельно обваляти бутерброди в борошні і з тих боків, де сир.
  4. Збити яйця із сіллю і перцем, вмочити в них бутерброди.
  5. Обсмажити до рум'яної скоринки.

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Капучино

Капучино Фото: instagram.com/nusaeybah/
Капучино Фото: instagram.com/nusaeybah/

Інгредієнти

  • кава розчинна – 30 мл (2 ч. л. кави);
  • цукор – 30 мл;
  • вода – 30 мл;
  • молоко – 60-80 мл.

Спосіб приготування

  1. Змішати в окремій високій ємності цукор, каву і воду.
  2. Міксером збити розчинну каву з цукром і водою до утворення щільної піни.
  3. У чашку викласти кілька чайних ложок кавової піни (за смаком).
  4. Налити в чашку тепле молоко, перемішати. Зверху прикрасити кавовою піною.

Також до сніданку можна приготувати кіш із черешнею і мигдалем за рецептом Григорія Германа.

Тут зібрані 11 правил італійської кухні, які ми часто порушуємо.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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