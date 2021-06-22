10 летних супов, которые отлично охлаждают в жару
Как правило, основная часть холодных супов – овощные. Но можно приготовить окрошку с мясом или добавить немного отварной курицы к крем-супу из кукурузы. Также в этой подборке найдете рецепт клубничного супа
Летом, когда мяса не всегда хочется, можно наслаждаться не только салатами из сезонных овощей. Супы – это тоже вкусно. Они прекрасно охлаждают в жару, к тому же еще и полезные. Кроме наших любимых окрошки, свекольника и гаспачо, в этой подборке оригинальные супы из авокадо, цветной капусты и даже сладкий – из клубники. Если вы пока не придумали, чем ярко и полезно заняться этим летом – ищите идеи в нашем календаре летних лайфхаков.
Холодный суп с щавелем и фетой
Ингредиенты
- Кефир – 600 г
- Щавель – 150 г
- Огурец – 100 г
- Фета – 100 г
- Редис – 4 шт.
- Яйца – 1 шт.
- Масло оливковое – 2 ст. л.
- Сок лимонный – по вкусу
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления
- Отварить яйцо. В чашу блендера налить половину кефира, добавить щавель и измельчить.
- Долить остальной кефир, фету, оливковое масло. И все тщательно перемешать. Посолить, поперчить. Добавить лимонный сок.
- Очистить огурцы от кожуры и нарезать кубиками. Редис промыть и также нарезать кубиками. Яйцо измельчить любым способом и добавить в суп.
- Разлить по тарелкам, добавить редис, украсить фетой.
Суп с цветной капустой
Ингредиенты
- Вода – 600 мл
- Орехи – 70 г
- Свежий красный перец – ½ шт.
- Перец халапеньо – ½ шт.
- Укроп – ½ пучка
- Изюм – 95 г
- Соль – по вкусу
- Авокадо – 1 шт.
- Цветная капуста – по вкусу
Способ приготовления
- Измельчить в блендере орехи с водой.
- Добавить красный перец, халапеньо, авокадо, изюм, укроп и соль.
- Капусту отварить, перебить блендером, добавить в суп.
- Добавить нарезанное кубиками авокадо, украсить зеленью.
Таратор
Ингредиенты
- Кефир или жидкий йогурт – 400-500 мл
- Вода – 1 стакан
- Огурец (длинный) – 1 шт.
- Грецкий орех – 10-12 шт.
- Укроп – 1 пучок
- Чеснок – 4 зубчика
- Оливковое масло – 1 ст. л.
- Перец, соль – по вкусу
Способ приготовления
- Огурец очистить и нарезать мелким кубиком. Выложить в тарелку, посолить (чтобы начал выделятся сок).
- Чеснок, грецкие орехи и укроп мелко порубить, положить к огурцу.
- Залить кефиром (йогуртом), добавить соль, перец, масло. Если суп получился слишком густой, развести водой до нужной консистенции.
Холодный суп-пюре из авокадо
Ингредиенты
- Спелое маленькое авокадо, очищенное – 1 шт.
- Красный сладкий лук, нарезанный – 1 ст. л.
- Лимонный сок – 1-2 ст. л.
- Кинза или петрушка, порезанная – 2 ст. л.
- Кефир – 150 мл
- Красные сухие хлопья острого перца – 1/2 ч. л.
- Соль, перец
Способ приготовления
- Сложить все ингредиенты в кухонный комбайн или чашу блендера.
- Измельчить до однородной консистенции.
- Попробовать, по желанию добавить немного больше лимонного сока.
- Если суп слишком густой, добавить еще кефира. Подавать суп охлажденным.
Гаспачо: рецепт с томатным соком
Ингредиенты
- Томаты спелые – 6 шт.
- Томатный сок – 1 стакан
- Огурец свежий – 2 шт.
- Стебель сельдерея – 2 шт.
- Перец горький (маленький) – 1 шт.
- Соль, сахар – по вкусу
- Уксус бальзамический – 1 ст. л.
- Базилик свежий (петрушка) – 4 веточки
- Сухари из белого хлеба – 4 ст. л.
Способ приготовления
- Бланшированные томаты очистите от шкурки. Снимите кожуру с огурца.
- Все овощи порежьте и взбейте в блендере до образования пюре, которое перетрите через сито. Добавьте сок, соль и уксус.
- Разлитый по тарелкам суп украсьте веточкой базилика. Можно добавить вареную креветку.
- Перед самой подачей посыпьте гаспачо измельченными сухарями (можно порезанными на мелкие кубики).
Свекольник классический
Ингредиенты
- 3 шт. молодой свеклы
- 2 шт. отварного картофеля
- 1 свежий огурец
- Зеленый лук – по вкусу
- 3 яйца
- 1 пучок укропа
- 1 л кипяченой воды
- Соль, сахар – по вкусу
- Лимонная кислота – на кончике ножа
- 4 ст. л. сметаны
Способ приготовления
- Две свеклы отварите, одну – запеките в духовке, пока она не станет мягкой. Очистите и нарежьте соломкой.
- Порежьте на кубики картофель, яйцо, зеленый лук, смешайте со свеклой и залейте холодной кипяченой водой.
- Дайте настояться в течение минимум часа. Доведите суп до вкуса, добавив соль, сахар и лимонную кислоту.
- Перед подачей разложите в тарелки мелко порезанный укроп и сметану.
Окрошка: рецепт на кефире с ветчиной
Ингредиенты
- 5 яиц
- 3 картофелины
- 1 морковь
- 1 пучок зеленого лука
- 1 пучок укропа
- 200 г ветчины
- 4 огурца
- 6 шт. редиса
- 1,5 л кефира 1% жирности
- Соль, молотый черный перец
Способ приготовления
- Яйца отварить, охладить, отделить белки от желтков.
- Картофель и морковь отварить, дать остыть, очистить и нарезать маленькими кубиками.
- Зеленый лук и укроп мелко нарезать. Лук растереть с желтками и щепоткой соли.
- Ветчину нарезать кубиками, огурцы – небольшими ломтиками, редис соломкой.
- Яичные белки нарубить, перемешать с картофелем, морковью, зеленым луком, укропом, ветчиной, огурцами и редисом.
- В миску с подготовленными ингредиентами влить кефир, посолить, поперчить, перемешать и убрать в холод на 15 минут.
Холодный кукурузный суп
Ингредиенты
- Кукуруза – 500 г
- Желтые помидоры – 300 г
- Сладкий желтый перец – 1 шт.
- Белый лук – 1/2 шт.
- Яблочный уксус – 2 ст. л.
- Огурец, лук, редис – для украшения
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления
- В блендере измельчить все ингредиенты до однородной массы. Пропустить суп через сито и охладить. Посолить, поперчить.
- Разлить суп в миски, украсить огурцами, редисом и зеленью.
Окрошка: рецепт на минералке
Ингредиенты (на 2 порции)
- Квас или минеральная вода – 1 л
- Картофель – 2 шт.
- Куриное филе отваренное – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Огурец – 2 шт.
- Яйцо куриное – 2 шт.
- Горчица – 50 г
- Зеленый лук – по вкусу
- Соль – по вкусу
Способ приготовления
- Картофель и морковь отварите в кожуре, остудите, очистите.
- Отваренную куриную грудку, огурцы, яичные белки, картофель и морковь нарежьте очень мелким кубиком.
- Зеленый лук измельчите, желтки разотрите с неострой горчицей.
- Все нарезанные ингредиенты смешайте.
- В минеральную воду добавьте желтки, перетертые с горчицей, и тщательно размешайте. Соедините все ингредиенты. Дайте окрошке настояться минимум один час в холодильнике. Перед подачей посыпьте зеленью.
Клубничный суп с мороженым
Ингредиенты
- 150 г клубники
- 50 мл красного сухого вина
- 30 г сахара
- 30 г воды
- 50 г ванильного мороженого
Способ приготовления
- Клубнику помыть, удалить чашелистики и нарезать.
- В сотейник влить вино, добавить сахар, клубнику, воду и тушить все вместе в течение 5-7 минут.
- Перелить клубничный суп в тарелку, украсить мятой и нарезанными ягодами.
- Подавать теплым либо холодным.
И еще один рецепт узнаете из видео – это кавказский холодный суп.
Рецепт изысканного французского супа вишисуаза найдете здесь.
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